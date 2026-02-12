Шестседмично научно изследване от Университета в Нотингам установява, че комбинацията от ферментирали храни и пребиотични фибри може да бъде ключът към ефективно намаляване на възпалението в организма, дори по-мощно от популярните омега-3 добавки.

Според проучването, публикувано в Journal of Translational Medicine, кефир и фибри срещу възпаление действат синергично, подобрявайки имунния баланс и метаболитното здраве при здрави възрастни.

Какво е синбиотик и как действа?

Синбиотикът представлява комбинация от пробиотични бактерии (живи полезни микроби) и пребиотични фибри (хранителни вещества, които подхранват тези микроби). В конкретното проучване учените са използвали козе кефир, ферментирал традиционно с живи кефирни зърна, съчетан с разнообразна смес от пребиотични фибри.

Козе кефир съдържа десетки видове полезни микроби, бактерии и дрожди, които естествено се развиват по време на ферментацията. Когато тези микроорганизми получат "гориво" под формата на фибри и пробиотици, те произвеждат полезни вещества като бутират, мастна киселина с доказан противовъзпалителен ефект и способност да регулира имунната система.

Резултати от шестседмичното изследване

Синбиотикът показа най-силен ефект

Според проучване, публикувано в Journal of Translational Medicine, над шест седмици здрави възрастни са приемали три различни вида добавки:

Синбиотик (козе кефир + разнообразни пребиотични фибри)

Омега-3 добавки

Само пребиотични фибри

Резултатите показаха, че участниците от групата със синбиотик са постигнали най-голямо намаляване на системни възпалителни маркери – вещества в кръвта, които отразяват нивото на възпаление в цялото тяло, а не само в червата или в локализирана област.

Подобрение на имунното и метаболитното здраве

Експертите от Университета в Нотингам подчертават, че синергичният ефект между ферментирали храни и фибри не само намалява възпалението, но също така подобрява общия имунен баланс. Това е важно, защото хроничното ниско ниво на възпаление е свързано с повишен риск от превенция на хронични заболявания като сърдечно-съдови проблеми, диабет тип 2 и метаболитни нарушения.

Д-р Амрита Виджай, водеща на проучването от Медицинския факултет на Университета в Нотингам, казва: "Нашето изследване показва, че докато и трите диетични подхода намаляват възпалението, синбиотикът – комбинацията от ферментирал кефир с разнообразни пребиотични фибри – има най-мощен и широкообхватен ефект. Това предполага, че взаимодействието между полезните микроби и диетичните фибри може да бъде ключово за поддържане на имунния баланс и метаболитното здраве."

Защо комбинацията работи по-добре от омега-3?

Омега-3 добавките са добре известни със своите противовъзпалителни свойства и се препоръчват за здраве на имунната система и сърдечно-съдовото здраве. Въпреки това, според проучването от Нотингам, синбиотичната комбинация от кефир и фибри срещу възпаление е показала по-широк спектър от благоприятни ефекти.

Обяснението се крие в микробиома – екосистемата от микроорганизми в червата. Когато пробиотичните бактерии от кефира се подхранват с пребиотични фибри, те произвеждат бутират и други полезни метаболити, които имат системен противовъзпалителен ефект в цялото тяло, включително намаляване на С-реактивен протеин и други маркери на възпалението.

Какво означава това за здравето на червата?

Здравето на червата играе централна роля в цялостното благосъстояние. Здравият микробиом не само подпомага храносмилането, но също така:

Регулира имунната система

Произвежда витамини и полезни вещества

Защитава от патогенни микроорганизми

Поддържа метаболитното здраве

Синбиотиците като комбинацията козе кефир + пребиотични фибри "хранят" полезните микроби, което води до увеличаване на тяхната популация и активност. Това от своя страна подобрява цялостното здраве на червата и намалява риска от хронични възпалителни заболявания.

Следващи стъпки в изследванията

Учените планират да проучат как тези добавки влияят върху хора с конкретни здравословни състояния – например пациенти с метаболитни нарушения, автоимунни заболявания или сърдечно-съдови проблеми. Целта е да се разбере по-добре терапевтичният потенциал на синбиотиците при различни хронични заболявания.

Кефир и фибри срещу възпаление се оказват мощна комбинация, която превъзхожда традиционните омега-3 добавки по отношение на намаляване на възпалението и подобряване на имунния баланс. Проучването от Университета в Нотингам показва, че синбиотичният ефект между ферментирали храни и пребиотични фибри може да бъде ключов за поддържане на доброто метаболитно здраве и превенция на хронични заболявания.

Въпреки че резултатите са обещаващи, важно е да се отбележи, че добавките не са заместител на пълноценна и балансирана диета. Консултацията с лекар или диетолог е препоръчителна преди започване на нова хранителна добавка, особено при наличие на здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

