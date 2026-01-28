За първи път от повече от 50 години научната общност може да признае ново основно хранително вещество. Фибрите – дълго време подценявани в диетологията, сега се очертават като толкова важни за човешкото здраве, колкото витамините и водата.
Експерти по хранене от University of Otago в Нова Зеландия призовават фибрите да бъдат официално признати за основно хранително вещество на международно ниво, след като анализират над 100 години изследвания и най-новите научни данни.
Според проучването им, публикувано в престижното списание Nature Food, увеличаването на приема на фибри може да донесе по-големи здравни ползи от увеличаването, на което и да е друго основно хранително вещество.
Защо фибрите са толкова важни хранителни вещества?
"Увеличаването на приема на хранителни фибри би донесло по-големи здравни ползи, отколкото увеличаването на всяко друго есенциално хранително вещество", потвърждава д-р Андрю Рейнолдс, водещ автор на проучването.
Научните доказателства
Изследователският екип анализира мета-анализи и клинични проучвания, за да установи причинно-следствени връзки между приема на фибри и здравните резултати.
Установените ползи са впечатляващи
Краткосрочни ефекти:
- Намаляване на телесното тегло
- Понижаване на холестерола
- Подобряване на кръвната захар
- Понижаване на кръвното налягане
Дългосрочни ефекти (при проследяване през десетилетия):
- По-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания
- Намален риск от диабет тип 2
- Защита срещу колоректален рак
- Понижена вероятност от преждевременна смърт
Трите критерия за есенциалност
За да бъде признато за есенциално (основно) хранително вещество, веществото трябва да отговаря на три критерия:
- Да е полезно за човешкото здраве
- Да не се произвежда от самото тяло
- Липсата му да води до измеримо дефицитно състояние
Досега именно липсата на ясно дефицитно състояние предотвратява признаването на фибрите като основно вещество.
Основните хранителни вещества са:
- Белтъчини
- Мазнини
- Въглехидрати
- Вода
- Минерали
- Витамините
Връзката с чревната микробиота
"Чревната микробиота съществува почти изключително благодарение на хранителните фибри, които консумираме. Здравословната чревна микробиота е свързана с всякакви здравни ползи, като всеки ден се откриват и разбират все повече", добавя съавторът проф. сър Джим Ман.
По-стари изследвания показват, че ниският прием на фибри води до относително нефункционална чревна микробиота. Увеличаването на приема на фибри възстановява функцията на микробиома и връзката му с човешкия организъм.
Какво означава бъдещото признаване на фибрите?
Професор Ман обяснява, че признаването на фибрите като основно хранително вещество ще гарантира, че:
- Диетичните насоки ще акцентират повече върху адекватния прием на фибри
- Образователните програми по хранене ще подчертават тяхната важност
- Здравните специалисти ще обръщат по-голямо внимание на приема на фибри
- Хранителната индустрия вероятно ще преформулира продуктите си
"Колкото повече фибрите се признават и приоритизират, толкова по-добре," казва д-р Рейнолдс.
"Ако хората се фокусират върху увеличаване на фибрите в храната си, производителите на храни са по-склонни да преформулират продуктите си, за да съдържат повече фибри.”
А дотогава добавете само 5 грама повече фибри към ежедневното си хранене. Фокусирайте се върху храни, богати на фибри – пълнозърнести продукти, бобови растения, зеленчуци и цели плодове, което със сигурност ще донесе съществени здравни ползи.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
--------------------------------------------------
Източници
- News Medical (2026): Експертите по хранене призовават за признаването на хранителните фибри като основно хранително вещество
- Nature Food (2026): Фибрите като основно хранително вещество