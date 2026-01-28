За първи път от повече от 50 години научната общност може да признае ново основно хранително вещество. Фибрите – дълго време подценявани в диетологията, сега се очертават като толкова важни за човешкото здраве, колкото витамините и водата.

Експерти по хранене от University of Otago в Нова Зеландия призовават фибрите да бъдат официално признати за основно хранително вещество на международно ниво, след като анализират над 100 години изследвания и най-новите научни данни.

Според проучването им, публикувано в престижното списание Nature Food, увеличаването на приема на фибри може да донесе по-големи здравни ползи от увеличаването, на което и да е друго основно хранително вещество.

Защо фибрите са толкова важни хранителни вещества?

"Увеличаването на приема на хранителни фибри би донесло по-големи здравни ползи, отколкото увеличаването на всяко друго есенциално хранително вещество", потвърждава д-р Андрю Рейнолдс, водещ автор на проучването.

Снимка: iStock

Научните доказателства

Изследователският екип анализира мета-анализи и клинични проучвания, за да установи причинно-следствени връзки между приема на фибри и здравните резултати.

Установените ползи са впечатляващи

Краткосрочни ефекти:

Намаляване на телесното тегло

Понижаване на холестерола

Подобряване на кръвната захар

Понижаване на кръвното налягане

Дългосрочни ефекти (при проследяване през десетилетия):

По-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания

Намален риск от диабет тип 2

Защита срещу колоректален рак

Понижена вероятност от преждевременна смърт

Трите критерия за есенциалност

За да бъде признато за есенциално (основно) хранително вещество, веществото трябва да отговаря на три критерия:

Да е полезно за човешкото здраве Да не се произвежда от самото тяло Липсата му да води до измеримо дефицитно състояние

Досега именно липсата на ясно дефицитно състояние предотвратява признаването на фибрите като основно вещество.

Основните хранителни вещества са:

Белтъчини

Мазнини

Въглехидрати

Вода

Минерали

Витамините

Връзката с чревната микробиота

"Чревната микробиота съществува почти изключително благодарение на хранителните фибри, които консумираме. Здравословната чревна микробиота е свързана с всякакви здравни ползи, като всеки ден се откриват и разбират все повече", добавя съавторът проф. сър Джим Ман.

По-стари изследвания показват, че ниският прием на фибри води до относително нефункционална чревна микробиота. Увеличаването на приема на фибри възстановява функцията на микробиома и връзката му с човешкия организъм.

Какво означава бъдещото признаване на фибрите?

Професор Ман обяснява, че признаването на фибрите като основно хранително вещество ще гарантира, че:

Диетичните насоки ще акцентират повече върху адекватния прием на фибри

Образователните програми по хранене ще подчертават тяхната важност

Здравните специалисти ще обръщат по-голямо внимание на приема на фибри

Хранителната индустрия вероятно ще преформулира продуктите си

"Колкото повече фибрите се признават и приоритизират, толкова по-добре," казва д-р Рейнолдс.

"Ако хората се фокусират върху увеличаване на фибрите в храната си, производителите на храни са по-склонни да преформулират продуктите си, за да съдържат повече фибри.”

А дотогава добавете само 5 грама повече фибри към ежедневното си хранене. Фокусирайте се върху храни, богати на фибри – пълнозърнести продукти, бобови растения, зеленчуци и цели плодове, което със сигурност ще донесе съществени здравни ползи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници