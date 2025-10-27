Какво е фибърмаксинг и какви ползи и рискове крие

Фибрите са от все по-важно значение в днешно време. Честотата на колоректалния рак се увеличава, а лекари и диетолози посочват като една от възможните причини именно недостатъчният прием на фибри.

Често изпитваме последствията от ниския прием на фибри, като запек, подуване на корема или дискомфорт. И сега, когато фибрите са в радара на всички, вече е наличен процесът Fibermaxxing.

Докато повечето здравни специалисти са съгласни, че увеличаването на приема на фибри е полезно, твърде много от тях също може да причини проблеми.

Какво е фибърмаксинг?

Fibermaxxing е точно това, което си представяте – максимизиране на дневния прием на фибри. Целта е да се достигне или надвиши препоръчителния дневен прием на фибри, за да се получат ползи за здравето, като подобрено храносмилане и по-редовно изхождане.

На повечето здрави възрастни се препоръчва да консумират приблизително 14 грама фибри на всеки 1000 калории, или около 25 грама за жените и 34 грама за мъжете, според най-новите диетични насоки.

Според статистиката повечето хора консумират средно по 16 грама на ден, което е доста под препоръчителното количество.

Снимка: iStock

„Честотата на колоректалния рак са се увеличава сред хората под 50-годишна възраст, а изследванията показват, че начинът на хранене с ниско съдържание на фибри е рисков фактор. Оптимизирането на приема на фибри е важна здравна стратегия за намаляване на риска“, коментира диетологът Кандис Пъмпър пред изданието Aol.com.

Предимства и недостатъци на фибърмаксинга

Фибърмаксингът може да бъде полезен. Но е лесно да се прекали с конкретен начин или режим на хранене.

Предимства на фибърмаксинга

По-голяма осведоменост: Поради тенденцията на фибърмаксинга, повече хора са наясно с ролята на фибрите за намаляване на риска от някои хронични заболявания. „Мисля, че повече хора ще станат по-съзнателни за базовия си прием на фибри и ще работят активно за подобрение“, казва още Пъмпър.

Функционално здраве: Много от нас с право свързват приема на фибри с определени функционални ползи, като храносмилателна дейност и редовни посещения на тоалетната. Фибрите добавят обем към изпражненията, което е важно за насърчаване на редовното движение на червата и предотвратяване на запек.

Физиологично здраве: Фибрите насърчават физиологичните ползи чрез ферментация от чревния микробиом, като понижаване на холестерола, регулиране на кръвната захар, насърчаване на ситостта и намаляване на възпалението. Тези ползи са свързани с намален риск от сърдечни заболявания, диабет тип 2, затлъстяване и колоректален рак.

Снимка: Canva

Недостатъци на фибърмаксинга

Подуване и дискомфорт: Ако предприемете този начин на хранене прекалено бързо, може да не се чувствате толкова здрави, колкото си представяне. Внезапното увеличаване на приема на фибри, независимо дали над препоръчителното дневно количество или наведнъж, може да причини подуване на корема, газове и коремен дискомфорт.

Снимка: Canva

Не е за всеки: Фибърмаксингът не е подходящ за всеки, особено за тези, на които е медицински препоръчано да следват диета с ниско съдържание на фибри като част от лечението си. Например, лекар може да препоръча диета с ниско съдържание на фибри преди колоноскопия или ако някой има активно възпалително заболяване на червата.

Може да насърчи хранителни разстройства: Всяка диета, която значително увеличава или намалява определени хранителни вещества, трябва да се прилага внимателно. Фибърмаксингът има потенциал да повлияе на психичното благополучие, засилвайки нагласата „всичко или нищо“ относно храненето и теглото, което може да доведе до хранителни дефицити или храносмилателни проблеми.

Къде са здравословните източници на фибри

Въпреки че на пазара се продават много добавки с фибри, малко от тях предлагат правилната формула, която да има ефект. Най-добрият начин да увеличите приема на фибри е чрез истински храни, вместо да разчитате на хапчета и прахчета (освен ако лекар не ви е посъветвал друго).

Фибрите, които се намират в истинската храна, действат заедно с витамини, минерали и вода, за да осигурят ползи за тялото ви. За да ядете повече фибри, опитайте:

Овесени ядки с ограничена добавена захар

Леща, нахут и боб

Ленени семена и слънчогледови семена

Обикновени и сладки картофи

Ябълки, горски плодове и манго

Ечемик, кафяв ориз, киноа и пълнозърнеста пшеница

Как да консумирате повече фибри безопасно

Ако искате да увеличите приема си на фибри, без да разстройвате стомаха си или да си причинявате здравословни проблеми, постепенно увеличавайте приема.

За да избегнете подуване на корема, газове и дискомфорт, увеличете приема на фибри само с няколко грама на ден.

Балансирайте приема на фибри с адекватна хидратация, за да предотвратите храносмилателен дискомфорт.