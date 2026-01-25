Рибеното масло е сред най-популярните хранителни добавки за поддържане на сърдечното здраве, но малцина знаят, че то може да понижи кръвното налягане.

Когато се комбинира с лекарства срещу хипертония, ефектът може да се усили, понякога с полза, но в други случаи с нежелани последици. Ако приемате медикаменти за високо кръвно налягане и обмисляте добавянето на омега-3 мастни киселини, е важно да разберете как работи това лекарствено взаимодействие и кога е необходима консултация с лекар.

Как рибеното масло влияе на кръвното налягане

Според Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), омега-3 мастните киселини могат да помогнат за намаляване на високото кръвно налягане.

Снимка: Canva

Проучване, публикувано в списание Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, показва, че дозировка между 2 и 3 грама омега-3 дневно може да понижи както систолното, така и диастолното кръвно налягане.

Механизмът на действие на рибеното масло включва няколко ключови ефекта върху сърдечно-съдовата система:

Разширяване на кръвоносните съдове – омега-3 мастните киселини помагат за релаксация на съдовете, което подобрява кръвния поток и функцията на ендотела (вътрешната обвивка на съдовете)

Стимулиране производството на азотен оксид – това вещество регулира кръвния поток и намалява възпалението и образуването на кръвни съсиреци

Намаляване на натоварването на сърцето – подобреният кръвоток и намаленото налягане върху артериалните стени облекчават работата на сърдечния мускул

Понижаване на сърдечносъдовия риск – редовният прием на омега-3 може да намали вероятността от инфаркт и смъртност от коронарна болест на сърцето, особено при хора с хипертония

Взаимодействие между рибено масло и антихипертензивни лекарства

Рибеното масло и лекарствата за кръвно налягане имат сходен механизъм на действие и двете понижават налягането. Когато се комбинират, ефектът може да бъде синергичен, т.е. по-силен от очаквания. При по-високи дозировки това може да доведе до прекалено ниско кръвно налягане (хипотония), което се проявява със симптоми като замаяност, отпадналост и дори припадък.

Според изследванията, ниски дози рибено масло (под 2 грама дневно) обикновено не оказват значително влияние върху кръвното налягане. Обаче дозировки от 2 до 3 грама омега-3 дневно вече могат да имат измерим ефект, особено при хора, които вече приемат антихипертензивни медикаменти.

Снимка: Canva

Кои лекарства за кръвно налягане се засягат?

Най-често предписваните медикаменти срещу високо кръвно налягане включват:

АСЕ инхибитори

Ангиотензинови рецепторни блокери (ARB)

Бета-блокери

Калциеви антагонисти

Диуретици (водни таблетки) – като хидрохлоротиазид

При всички тези групи медикаменти е важно да се консултирате с лекар преди да започнете прием на хранителна добавка с омега-3.

Безопасно ли е да се комбинират?

При повечето хора рибеното масло може безопасно да се комбинира с лекарства за кръвно налягане, но това изисква внимание и медицински мониторинг. Лекарят може да препоръча корекция на дозировката на един от двата продукта, за да се избегне прекомерно понижаване на налягането.

Какви са възможните странични ефекти?

Когато кръвното налягане падне твърде много, могат да се появят следните странични ефекти:

Снимка: Canva

Замаяност и световъртеж

Умора и слабост

Замъглено зрение

Гадене

Припадък (в тежки случаи)

Ако забележите някой от тези симптоми, незабавно се свържете с вашия лекар.

Как безопасно да приемате рибено масло при антихипертензивна терапия

1. Консултирайте се с лекар

Преди да започнете прием на омега-3 добавки, задължително информирайте вашия лекар. Той ще прецени дали дозировката на омега-3 е подходяща за вас и дали е необходима корекция на медикаментозната терапия.

2. Изберете качествена добавка

На пазара има разнообразие от хранителни добавки с рибено масло, които варират значително по съдържание на омега-3 мастни киселини. Винаги проверявайте етикета и избирайте продукти от доверени производители.

3. Редовен мониторинг на кръвното налягане

Ако приемате антихипертензивни лекарства, е препоръчително да измервате кръвното си налягане вкъщи. Ако забележите, че стойностите са постоянно по-ниски от обичайното или изпитвате замаяност, потърсете консултация с лекар за евентуална корекция на дозата.

Снимка: Canva

4. Спазвайте препоръчителната дозировка

Не превишавайте препоръчителната доза без медицинска консултация. За понижаване на кръвното налягане ефективната доза е между 2 и 3 грама омега-3 дневно, но това трябва да бъде съобразено с вашето общо здравословно състояние и останалите медикаменти.

Комбинацията между рибено масло и лекарства за кръвно налягане може да бъде полезна за сърдечното здраве, но изисква внимателно управление. Докато по-ниските дози омега-3 рядко предизвикват проблеми, по-високите дозировки могат значително да понижат кръвното налягане, особено при хора на антихипертензивна терапия. Консултацията с лекар, редовният мониторинг на кръвното налягане и избирането на качествени добавки са ключови стъпки за безопасен и ефективен прием.

Ако искате да подобрите своето сърдечносъдово здраве чрез омега-3 мастни киселини, не действайте самостоятелно, потърсете професионален медицински съвет, за да намерите най-подходящата стратегия за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

