Какво е протеинова вода? Експерти разкриват ползи и рискове за здравето

Няма съмнение, че протеинът е полезен за вас. Той е един от трите макронутриента, от които тялото ви се нуждае в големи количества. Дневният прием на протеин отдавна е във фокуса на специалистите по здраве и спортно хранене.

В този контекст нараства интересът към т.нар. протеинова вода – вода „обогатена с допълнителен протеин“, но с по-малко калории и добавена захар, което я прави подходяща за по-честа консумация.

Много хора посягат към протеиновата вода след тренировка, за да подпомогнат възстановяването си, но следват много въпроси – може ли да се пие всеки ден, нужно ли е да се пие протеинова вода всеки ден и има ли същият ефект на храните, богати на протеин.

Какво представлява протеиновата вода?

Протеиновата вода по същество е вода, в която е добавен допълнителен протеин. Повечето търговски продукти съдържат между 10 и 20 g протеин и са с плодов вкус, което ги прави „лесен и удобен начин да се набавят допълнителни белтъчини“, пише womenshealthmag.

Какви варианти се предлагат?

Протеиновата вода е близка до класическия протеинов шейк. Повечето осигуряват умерено количество протеин – обикновено на основата на суроватка. Съществуват и прахообразни добавки, които се разтварят директно във вода.

В България има няколко марки, които предлагат протеинова вода. Има варианти за газирана вода или веган вода, както и различни вкусове. В тях обаче често има подсладители като сукралоза.

Може ли да се пие всеки ден?

Протеиновата вода се маркетира като идеалната напитка след тренировка или между тренировки. „Не бих казала, че трябва да се пие всеки ден, но със сигурност може“, уточнява Соухи Карпентър, треньор по фитнес и хранене и автор на книгата Eat. Lift. Thrive.

Снимка: iStock

Ключовият въпрос е дали реално се нуждаете от този протеин и кога го приемате.

„Наблюдавам хора, които набавят достатъчно протеин като дневно количество, но разпределението им е лошо – минимално през деня и голяма порция вечер“.

За активните хора е по-ефикасно протеинът да се разпредели равномерно между всяко хранене и междинна закуска, а протеиновата вода може да помогне именно за това.

Ползите от протеиновата вода

Организмът използва аминокиселините за изграждане на мускули, поддържане на имунната система и киселинно-алкалния баланс.

Протеиновата вода е удобен начин да се добавят белтъчини към менюто, особено след тренировка, когато може да се комбинира с протеинов бар за по-пълноценно възстановяване. Може да се използва като допълнителен начин за протеиново подсилване в определени моменти.

Рискове и недостатъци на протеиновата вода

При избора на напитка е добре да обърнете внимание на съпътстващите съставки – добавена захар или изкуствени подсладители, които може да искате да ограничите. Освен това много голяма доза протеин непосредствено преди тренировка може да причини стомашен дискомфорт и да забави освобождаването на енергия.

Снимка: Canva

Протеиновата вода увеличава приема на протеини, но не предлага нито едно от хранителните вещества и ползите за здравето, които идват от пълноценните храни.

Най-добрият начин е да си набавяте протеини от здравословни хранителни източници, отколкото от протеинова вода.

Протеиновите прахове са прахообразни протеини, извлечени от мляко, растения или яйца. Но протеиновата вода или други протеинови добавки рядко са най-добрите източници на протеин поради няколко проблема:

Добавени съставки – Някои протеинови прахове имат много добавена захар, което може значително да повиши кръвната ви захар и да доведе до наддаване на тегло.

Проблеми с храносмилането – Протеиновите прахове на млечна основа могат да причинят проблеми на хора с непоносимост към лактоза.

Снимка: iStock

Дългосрочни ефекти – Няма достатъчно данни, за да се знае дали има възможни рискове или странични ефекти от дългосрочната употреба на протеинови добавки.

За кого е подходяща протеиновата вода?

Всеки се нуждае от протеин, но най-голяма полза от протеинова вода имат хората с повишена физическа активност или затруднен прием на белтъчини от цели храни – например често пътуващи, вегани или тези, които не готвят редовно. Една бутилка дневно е напълно достатъчна. Винаги четете етикета: съдържанието на протеин, ароматът и допълнителните съставки се различават значително между марките.