Затлъстяването вече не се възприема просто като естетически проблем, а като хронично заболяване с реални последици за здравето. Между 2017 и 2020 г. 41,9% от възрастните живеят с наднормено тегло, класифицирано като затлъстяване.
Добрата новина е, че лечението на затлъстяването днес разполага с широк арсенал от доказани подходи, от промяна в хранителните навици до модерни медикаменти и хирургия. Изборът на правилната комбинация обаче изисква разбиране на всяка опция.
Какво всъщност е затлъстяването
Затлъстяването се определя чрез калориен прием и BMI индекс, индекс на телесна маса от 30 или повече, макар че тази скала има ограничения, тъй като не отчита директно процента телесни мазнини.
Именно защото излишните мастни клетки повишават риска от диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, инсулт и хипертония, медицинската общност определя затлъстяването като заболяване, а не като личен избор.
Промяна в хранителните навици
Наддаването на тегло настъпва, когато приемате повече калории, отколкото изразходвате. Затова първата стъпка обикновено е калориен дефицит и хранителен режим, изготвен от специалист по хранене, който да намали енергийната плътност на храната, без да лишава организма от нужните витамини и минерали.
Лекарите често препоръчват доказани модели на хранене като Средиземноморската и DASH диетата, богати на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, здравословни мазнини и постни протеини.
Покачване на физическата активност
Редовното движение допълва промяната в хранителните навици, като изгаря допълнителни калории. Препоръката е 150–300 минути умерена активност седмично (бърз ход, колоездене) или 75–150 минути интензивни тренировки (бягане, вдигане на тежести), а също и комбинация от двете.
Поведенческа терапия за тегло
Поведенческата терапия за тегло помага да разпознаете модели на хранене, свързани със стрес или навик, и да изградите устойчиви стратегии за движение, диета и цели за отслабване, включително справяне със стигмата около теглото.
Медикаментозно лечение на затлъстяване
Когато промените в начина на живот не са достатъчни, лекарят може да предпише медикаменти за отслабване (GLP-1). В Европейския съюз Европейската агенция по лекарствата (EMA) е одобрила медикамети с с активни вещества лираглутид, орлистат, налтрексон-бупропион, семаглутид - инжекционно, а от 2026 г. и в таблетна форма и тирзепатид. Тези лекарства не действат самостоятелно, прилагат се заедно с хранителен режим и физическа активност.
Овладяване на апетита и хормони
Чревните хормони регулират усещането за ситост. Инжекции, повишаващи нивата им, намаляват калорийния прием и променят хранителните предпочитания, принципът, на който разчитат Wegovy и Mounjaro.
Бариатрична хирургия и стомашен байпас
Когато другите методи не дават резултат, бариатричната хирургия и стомашният байпас, както и операциите тип „ръкав“ или стомашна лента, ограничават количеството храна, което тялото може да поеме наведнъж, водейки до значителна редукция на телесните мазнини.
Устройства и кафявата мастна тъкан
Съществуват и по-малко инвазивни импланти, действащи по подобен принцип на хирургията. Интересна изследователска посока е активирането на кафявата и кафявоподобна мастна тъкан (BAT), тя изгаря калории, за да поддържа телесната температура, а излагането на хладна среда или някои GLP-1 медикаменти стимулират този процес.
Кой е най-добрият подход?
Не съществува универсално „най-добро“ лечение на затлъстяването. Около половината от хората, отслабнали успешно, връщат килограмите в рамките на две години, а при 80% това се случва до пет години, затова поддържането на теглото след отслабване изисква дългосрочен план.
Консултацията с лекар или ендокринолог остава най-сигурният начин да намерите комбинация от диета, движение, медикаменти или хирургия, съобразена с вашето здраве, като част от превенцията на метаболитен синдром, диабет и наднормено тегло.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Лечение на затлъстяването — Verywell Health
- Дефиниране на затлъстяването — Окръжен съд на САЩ
- Здравословно хранене — Национален институт по сърце, бял дроб и кръв (NHLBI)
- Медицински клиники на Северна Америка — хранене при затлъстяване
- Primary Care: Clinics in Office Practice — физическа активност
- Медикаменти за лечение на наднормено тегло и затлъстяване — NIDDK
- International Journal of Molecular Sciences — фармакотерапия на затлъстяването
- Current Diabetes Reports — хормонално лечение
- Journal of Physiology and Biochemistry — GLP-1 и метаболизъм
- Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity — бариатрична хирургия
- FDA — предупреждения за неодобрени GLP-1 препарати
- Медицински клиники на Северна Америка — кафява мастна тъкан