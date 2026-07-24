Затлъстяването вече не се възприема просто като естетически проблем, а като хронично заболяване с реални последици за здравето. Между 2017 и 2020 г. 41,9% от възрастните живеят с наднормено тегло, класифицирано като затлъстяване.

Добрата новина е, че лечението на затлъстяването днес разполага с широк арсенал от доказани подходи, от промяна в хранителните навици до модерни медикаменти и хирургия. Изборът на правилната комбинация обаче изисква разбиране на всяка опция.

Какво всъщност е затлъстяването

Затлъстяването се определя чрез калориен прием и BMI индекс, индекс на телесна маса от 30 или повече, макар че тази скала има ограничения, тъй като не отчита директно процента телесни мазнини.

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Именно защото излишните мастни клетки повишават риска от диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, инсулт и хипертония, медицинската общност определя затлъстяването като заболяване, а не като личен избор.

Промяна в хранителните навици

Наддаването на тегло настъпва, когато приемате повече калории, отколкото изразходвате. Затова първата стъпка обикновено е калориен дефицит и хранителен режим, изготвен от специалист по хранене, който да намали енергийната плътност на храната, без да лишава организма от нужните витамини и минерали.

Лекарите често препоръчват доказани модели на хранене като Средиземноморската и DASH диетата, богати на зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, здравословни мазнини и постни протеини.

Покачване на физическата активност

Редовното движение допълва промяната в хранителните навици, като изгаря допълнителни калории. Препоръката е 150–300 минути умерена активност седмично (бърз ход, колоездене) или 75–150 минути интензивни тренировки (бягане, вдигане на тежести), а също и комбинация от двете.

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Поведенческа терапия за тегло

Поведенческата терапия за тегло помага да разпознаете модели на хранене, свързани със стрес или навик, и да изградите устойчиви стратегии за движение, диета и цели за отслабване, включително справяне със стигмата около теглото.

Медикаментозно лечение на затлъстяване

Когато промените в начина на живот не са достатъчни, лекарят може да предпише медикаменти за отслабване (GLP-1). В Европейския съюз Европейската агенция по лекарствата (EMA) е одобрила медикамети с с активни вещества лираглутид, орлистат, налтрексон-бупропион, семаглутид - инжекционно, а от 2026 г. и в таблетна форма и тирзепатид. Тези лекарства не действат самостоятелно, прилагат се заедно с хранителен режим и физическа активност.

Овладяване на апетита и хормони

Чревните хормони регулират усещането за ситост. Инжекции, повишаващи нивата им, намаляват калорийния прием и променят хранителните предпочитания, принципът, на който разчитат Wegovy и Mounjaro.

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Бариатрична хирургия и стомашен байпас

Когато другите методи не дават резултат, бариатричната хирургия и стомашният байпас, както и операциите тип „ръкав“ или стомашна лента, ограничават количеството храна, което тялото може да поеме наведнъж, водейки до значителна редукция на телесните мазнини.

Устройства и кафявата мастна тъкан

Съществуват и по-малко инвазивни импланти, действащи по подобен принцип на хирургията. Интересна изследователска посока е активирането на кафявата и кафявоподобна мастна тъкан (BAT), тя изгаря калории, за да поддържа телесната температура, а излагането на хладна среда или някои GLP-1 медикаменти стимулират този процес.

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Кой е най-добрият подход?

Не съществува универсално „най-добро“ лечение на затлъстяването. Около половината от хората, отслабнали успешно, връщат килограмите в рамките на две години, а при 80% това се случва до пет години, затова поддържането на теглото след отслабване изисква дългосрочен план.

Консултацията с лекар или ендокринолог остава най-сигурният начин да намерите комбинация от диета, движение, медикаменти или хирургия, съобразена с вашето здраве, като част от превенцията на метаболитен синдром, диабет и наднормено тегло.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници