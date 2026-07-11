Числото на кантара може да лъже. Все повече проучвания сочат, че обиколката на талията е по-надежден показател за здравословното състояние на жената, отколкото теглото или дори индексът на телесна маса (ИТМ). Данни показват защо коремните мазнини заслужават сериозно внимание.

Каква е средната обиколка на талията при жените

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), средната обиколка на талията при жени над 20 години е 98 см. Това е ръст от около 5 см спрямо 90-те години на XX век, тенденция, свързана с нарастващите нива на затлъстяване и метаболитни нарушения.

Снимка: Canva

Обиколката на талията се променя и с възрастта. По-младите жени обикновено имат по-тънка талия, докато при по-възрастните тя често нараства. Основна причина за напълняване в областта на корема с възрастта са хормоналните промени при менопауза, понижените нива на естроген и прогестерон променят разпределението на мазнините в тялото, насочвайки ги към средната част на тялото.

Затова много жени в постменопауза попадат в категорията на коремното затлъстяване (абдоминално затлъстяване), дори без драстична промяна в теглото.

Защо обиколката на талията е по-важна от ИТМ

Индексът на телесна маса (ИТМ) изчислява съотношението тегло-ръст, но не отчита състава на тялото, етноса, пола или възрастта. Съотношението талия към ръст е друг инструмент, който лекарите използват, за да преценят рисковете индивидуално, тъй като по-висока жена естествено има по-голяма обиколка на талията от по-ниска жена със сходни пропорции.

Снимка: Canva

Абдоминалното затлъстяване при жените обичайно се дефинира като обиколка на талията от 88 см или повече. Тъй като средната стойност надвишава тази граница, голяма част от жените попадат в тази категория, независимо от техния ИТМ.

Голяма обиколка на талията е тясно свързана с натрупването на висцерални мазнини, мазнините около вътрешните органи (черен дроб, панкреас, черва). Тези мазнини около вътрешните органи повишават риска от:

Сърдечносъдови заболявания

Диабет тип 2

Високо кръвно налягане

Риск от инсулт

Метаболитен синдром симптоми

Според мащабен анализ на множество проучвания, жени с коремно затлъстяване имат значително по-висок риск от смърт по всякаква причина в сравнение с тези под тази граница. Дори жени с "нормален" ИТМ, но голяма талия, показват повишени здравни рискове, което означава, че човек може да е с нормално тегло по стандартите на ИТМ, но пак да е изложен на риск заради разпределението на мазнините в тялото.

Как се мери талия правилно

Точното измерване е ключово за верните изводи. Ето как се прави:

Открийте правилното място , намерете горната точка на тазовите кости и долната точка на ребрата, за да определите средата. Увийте гъвкав шивашки метър около тази точка, обикновено точно над пъпа. Дишайте нормално , увийте лентата плътно, но не стегнато, издишайте естествено и отчетете резултата.

Снимка: OpenAI

Експертите от Британската фондация за сърце препоръчват комбиниране на обиколката на талията с ИТМ, а не разчитане само на едно от двете, за пълна картина на риска.

Обиколка на талията и образ на тялото

Важно е обиколката на талията да не се приравнява със самооценка или красота. Обществените стандарти, налагани често от медии и модна индустрия, създават нереалистични очаквания за тялото, което може да доведе до стрес, негативен образ на тялото и дори хранителни разстройства.

Здравето изглежда различно във всяко тяло, генетиката, телесният състав и естествената вариация играят роля. Поставянето на лични, постижими цели, като промяна на хранителните навици, балансиран хранителен режим или постепенно намаляване на обиколката на талията е по-устойчив подход от стремежа към идеализиран телесен образ.

Обиколката на талията е ценен, но не единствен показател за здравето. Комбинирането ѝ с ИТМ и съотношението талия към ръст дава по-пълна картина на риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и метаболитен синдром. Здравословният начин на живот, а не стремежът към определено число остава най-устойчивият път към по-добро здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници