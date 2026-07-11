Числото на кантара може да лъже. Все повече проучвания сочат, че обиколката на талията е по-надежден показател за здравословното състояние на жената, отколкото теглото или дори индексът на телесна маса (ИТМ). Данни показват защо коремните мазнини заслужават сериозно внимание.
Каква е средната обиколка на талията при жените
Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), средната обиколка на талията при жени над 20 години е 98 см. Това е ръст от около 5 см спрямо 90-те години на XX век, тенденция, свързана с нарастващите нива на затлъстяване и метаболитни нарушения.
Обиколката на талията се променя и с възрастта. По-младите жени обикновено имат по-тънка талия, докато при по-възрастните тя често нараства. Основна причина за напълняване в областта на корема с възрастта са хормоналните промени при менопауза, понижените нива на естроген и прогестерон променят разпределението на мазнините в тялото, насочвайки ги към средната част на тялото.
Затова много жени в постменопауза попадат в категорията на коремното затлъстяване (абдоминално затлъстяване), дори без драстична промяна в теглото.
Защо обиколката на талията е по-важна от ИТМ
Индексът на телесна маса (ИТМ) изчислява съотношението тегло-ръст, но не отчита състава на тялото, етноса, пола или възрастта. Съотношението талия към ръст е друг инструмент, който лекарите използват, за да преценят рисковете индивидуално, тъй като по-висока жена естествено има по-голяма обиколка на талията от по-ниска жена със сходни пропорции.
Абдоминалното затлъстяване при жените обичайно се дефинира като обиколка на талията от 88 см или повече. Тъй като средната стойност надвишава тази граница, голяма част от жените попадат в тази категория, независимо от техния ИТМ.
Голяма обиколка на талията е тясно свързана с натрупването на висцерални мазнини, мазнините около вътрешните органи (черен дроб, панкреас, черва). Тези мазнини около вътрешните органи повишават риска от:
- Сърдечносъдови заболявания
- Диабет тип 2
- Високо кръвно налягане
- Риск от инсулт
- Метаболитен синдром симптоми
Според мащабен анализ на множество проучвания, жени с коремно затлъстяване имат значително по-висок риск от смърт по всякаква причина в сравнение с тези под тази граница. Дори жени с "нормален" ИТМ, но голяма талия, показват повишени здравни рискове, което означава, че човек може да е с нормално тегло по стандартите на ИТМ, но пак да е изложен на риск заради разпределението на мазнините в тялото.
Как се мери талия правилно
Точното измерване е ключово за верните изводи. Ето как се прави:
- Открийте правилното място, намерете горната точка на тазовите кости и долната точка на ребрата, за да определите средата.
- Увийте гъвкав шивашки метър около тази точка, обикновено точно над пъпа.
- Дишайте нормално, увийте лентата плътно, но не стегнато, издишайте естествено и отчетете резултата.
Експертите от Британската фондация за сърце препоръчват комбиниране на обиколката на талията с ИТМ, а не разчитане само на едно от двете, за пълна картина на риска.
Обиколка на талията и образ на тялото
Важно е обиколката на талията да не се приравнява със самооценка или красота. Обществените стандарти, налагани често от медии и модна индустрия, създават нереалистични очаквания за тялото, което може да доведе до стрес, негативен образ на тялото и дори хранителни разстройства.
Здравето изглежда различно във всяко тяло, генетиката, телесният състав и естествената вариация играят роля. Поставянето на лични, постижими цели, като промяна на хранителните навици, балансиран хранителен режим или постепенно намаляване на обиколката на талията е по-устойчив подход от стремежа към идеализиран телесен образ.
Обиколката на талията е ценен, но не единствен показател за здравето. Комбинирането ѝ с ИТМ и съотношението талия към ръст дава по-пълна картина на риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет тип 2 и метаболитен синдром. Здравословният начин на живот, а не стремежът към определено число остава най-устойчивият път към по-добро здраве.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health.com. Каква е средната обиколка на талията при жените
Nature Reviews Endocrinology. Изследване за коремното затлъстяване и метаболитни рискове
Current Diabetes Reports. Обиколка на талията и риск от диабет тип 2
British Heart Foundation. Как да измерите правилно талията си
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Коремно затлъстяване и риск от инсулт
NCBI Bookshelf. Преглед на абдоминалното затлъстяване и здравни рискове
International Journal of Environmental Research and Public Health. Обиколка на талията като предиктор за здравословни резултати