Много жени със синдром на поликистозните яйчници забелязват, че килограмите се трупат упорито именно в областта на корема и че точно те се свалят най-трудно.

Това не е въпрос само на воля или на калории. Зад напълняването в коремната област при поликистозни яйчници стоят два взаимосвързани биологични механизма, инсулинова резистентност и хормонален дисбаланс.

През 2026 г. състоянието, познато десетилетия наред като СПКЯ, беше официално преименувано на полиендокринен метаболитен овариален синдром (ПМОС), за да отразява по-точно широкия си хормонален и метаболитен характер.

Как изглежда „коремът при СПКЯ"

Терминът „корем при СПКЯ" описва натрупване на мазнини и наддаване на тегло, съсредоточено около талията. При хора със синдрома мазнините често се разпределят повече в корема, отколкото в други части на тялото. Как точно изглежда, е строго индивидуално.

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Наддаването на тегло рядко идва само. То обикновено се съпътства от други симптоми, сред които:

нередовен цикъл или липса на менструация;

акне и нежелано окосмяване по лицето и тялото;

затруднения със зачеването.

Важно е да се подчертае, че не е задължително да имате затлъстяване, за да се появи този тип коремни мазнини, макар че той повишава риска от него.

Какво причинява натрупването на мазнини в корема

Точният механизъм на напълняването в коремната област при СПКЯ все още не е напълно изяснен. Според експертните ресурси на ACOG и NICHD ключова роля играят два фактора.

Инсулинова резистентност

При инсулинова резистентност клетките реагират слабо на хормона инсулин. За да компенсира, тялото произвежда все повече от него. Високият инсулин сигнализира, че има повече енергия, отколкото е нужно, а излишъкът се складира като мазнина, най-често именно около корема.

Хормонален дисбаланс и високи нива на андрогени

СПКЯ се характеризира с високи нива на андрогени, мъжки полови хормони като тестостерона. Високият инсулин допълнително стимулира яйчниците да произвеждат повече от тях. Тази връзка между тестостерона и теглото засилва наддаването и обяснява защо хормоналният дисбаланс и метаболитните смущения вървят ръка за ръка.

Снимка: Canva

Какви са рисковете за здравето

Инсулиновата резистентност не засяга само килограмите. Когато тялото не управлява добре кръвната захар, се повишава рискът от диабет тип 2. Според изследвания поне половината от хората със СПКЯ развиват диабет тип 2 до 40-годишна възраст, а мнозина преминават през етап на предиабет.

Натрупването на мазнини в корема носи и сърдечносъдов риск. Именно затова управлението на състоянието с помощта на медицински екип е толкова важно.

Как да управлявате теглото при СПКЯ

Лечението на самото състояние и на инсулиновата резистентност помага и за управлението на теглото. Според препоръки, обобщени в специализирани издания, полезни са:

балансирано хранене и диета при СПКЯ , съобразена с чувствителността към инсулин;

редовна физическа активност при СПКЯ ;

достатъчно сън и справяне със стреса;

при нужда, медикаменти за баланс на хормоните, назначени от лекар.

Процесът изисква време и търпение, бъдете внимателни към себе си.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар

Ако забележите симптоми на СПКЯ или неволно наддаване в областта на корема, добре е да се консултирате със специалист. Тъй като състоянието засяга няколко системи, често помагат няколко лекари, консултация с ендокринолог, гинекологични прегледи при специалист по женско репродуктивно здраве и проследяване от общопрактикуващ лекар. Обикновено се назначават кръвни изследвания за хормоналните нива и ехография на яйчниците.

Коремните мазнини при поликистозни яйчници са резултат от инсулинова резистентност и хормонален дисбаланс, а не просто от начина на хранене. Тъй като състоянието повишава риска от диабет тип 2 и сърдечносъдови проблеми, ранната консултация и последователните промени в начина на живот са най-силният инструмент за контрол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници