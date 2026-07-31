Трудно отваряне на буркан, по-бавна крачка по улицата или нужда да се подпрете с ръце, за да станете от стол, на пръв поглед дребни неудобства, но те могат да са първите сигнали на саркопения.

Това е прогресивна загуба на мускулна маса, сила и функция, която засяга все повече хора след 50-годишна възраст. Добрата новина е, че при навременна диагностика състоянието може да бъде овладяно и дори обърнато.

Кои са първите признаци на саркопенията

Ранните признаци на саркопения често се приемат погрешно за „нормално остаряване“, но си заслужава да им се обърне внимание:

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Мускулна слабост , по-трудно вдигане на предмети или отваряне на бурканче.

По-бавна скорост на ходене , отнема повече време да изминете кратко разстояние или да пресечете улицата.

Трудност при ставане от стол , нужда да се подпирате с ръце.

Нарушено равновесие , по-чести залитания и по-висок риск от падания.

Видима загуба на мускулна маса , ръцете и краката изглеждат по-тънки в сравнение с преди.

Изследвания за саркопения, как поставят диагнозата

Няма един-единствен тест, който категорично да потвърди саркопения. Затова специалистите комбинират въпросник, функционални тестове и образна диагностика.

Въпросникът SARC-F

Първата стъпка обикновено е кратък въпросник за самооценка, наречен SARC-F, който обхваща пет области:

S сила (Strength)

A помощ при ходене (Assistance with walking)

R ставане от стол (Rising from a chair)

C изкачване на стълби (Climbing stairs)

F падания (Falls)

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Всеки показател се оценява с точки от 0 до 2, а максималният резултат е 10. При SARC-F резултат от 4 или повече се препоръчват допълнителни изследвания.

Тестове за мускулна сила

Тест за сила на захвата (динамометрия) , измерва силата на ръкостискането, която е показателна и за общата мускулна сила.

Тест за изправяне от стол (Chair stand test) , брои колко пъти пациентът може да стане и седне на стол за 30 секунди без помощта на ръцете, за оценка на силата на бедрените мускули.

Тест за скорост на ходене , измерва времето за изминаване на 4 метра с обичайно темпо.

Timed-up-and-go тест (TUG) , засича времето за ставане от стол, изминаване на 3 метра, връщане и отново сядане.

Образни изследвания

DEXA скенер (двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия) , измерва мускулна маса, телесни мазнини и костна плътност чрез нискодозово рентгеново лъчение.

Биоимпедансен анализ (BIA) , по-достъпна и по-евтина алтернатива, която оценява съотношението между телесни мазнини и чиста мускулна маса.

Мускулна атрофия и саркопения, каква е разликата

Двете понятия често се бъркат. Мускулната атрофия е общо намаляване на размера на мускулните влакна, докато броят им остава непроменен. При саркопенията, свързана със стареенето, намаляват както размерът, така и броят на мускулните влакна, процес, специфичен за възрастовите промени в организма.

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Причини извън естественото стареене

Загубата на мускулна маса не винаги е свързана единствено с възрастта. Тя може да бъде ускорена от:

рязка загуба на тегло, включително при инжекционни медикаменти за отслабване;

продължителна употреба на кортикостероиди, сулфонилурейни средства или SGLT2 инхибитори;

хронични заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване или ХОББ;

възпалителни и неврологични състояния, засягащи предаването на нервните сигнали към мускулите.

Силова тренировка и протеин са в основата на лечението

Няма одобрени от регулаторните органи медикаменти специално за саркопения, затова управлението на състоянието разчита основно на начина на живот:

Силова тренировка поне 2–3 пъти седмично, съчетана с аеробна активност, помага за възстановяване на мускулна сила.

Достатъчен протеинов прием , насочете се към 20 до 35 грама протеин на хранене , при нужда с добавка след консултация с лекар.

При жени в менопауза хормонозаместителна терапия или фитоестрогени (например соев протеин) могат да имат допълнителна роля, по преценка на лекуващия лекар.

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Ако приемате инхибитор на протонната помпа (ПИН) продължително време, си струва да обсъдите с лекар евентуалното му спиране, тъй като дългосрочната употреба е свързвана с намалено усвояване на витамин B12 и магнезий, фактори, допринасящи за мускулна слабост.

Кога да посетите лекар

Не приемайте загубата на сила за „просто остаряване“. При поява на мускулна слабост, бърза умора или чести залитания е добре да се консултирате с личния си лекар, а при нужда, с гериатър, невролог или рехабилитатор, които могат да насочат към подходящите изследвания и да изготвят план за възстановяване.

Превенция на паданията и фрактурите

Саркопенията не може да бъде напълно предотвратена, тъй като е част от естественото стареене, но прогресията ѝ може да бъде забавена чрез:

пълноценно хранене с качествен протеин при всяко хранене;

редовна физическа активност, особено силови тренировки;

редовни профилактични прегледи, включващи оценка на мускулната сила.

Тези стъпки намаляват риска не само от загуба на самостоятелност, но и от свързаните усложнения, падания, фрактури и по-чести хоспитализации, особено при съпътстваща остеопороза.

Ранните признаци на саркопения, слабост, по-бавна крачка, трудност при ставане и нарушено равновесие, заслужават внимание навреме. Комбинацията от въпросника SARC-F, функционални тестове и образна диагностика (DEXA, BIA) позволява точна оценка, а силовата тренировка и достатъчният протеинов прием остават най-ефективният път за възстановяване на мускулна сила и запазване на самостоятелността.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници