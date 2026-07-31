Трудно отваряне на буркан, по-бавна крачка по улицата или нужда да се подпрете с ръце, за да станете от стол, на пръв поглед дребни неудобства, но те могат да са първите сигнали на саркопения.
Това е прогресивна загуба на мускулна маса, сила и функция, която засяга все повече хора след 50-годишна възраст. Добрата новина е, че при навременна диагностика състоянието може да бъде овладяно и дори обърнато.
Кои са първите признаци на саркопенията
Ранните признаци на саркопения често се приемат погрешно за „нормално остаряване“, но си заслужава да им се обърне внимание:
- Мускулна слабост, по-трудно вдигане на предмети или отваряне на бурканче.
- По-бавна скорост на ходене, отнема повече време да изминете кратко разстояние или да пресечете улицата.
- Трудност при ставане от стол, нужда да се подпирате с ръце.
- Нарушено равновесие, по-чести залитания и по-висок риск от падания.
- Видима загуба на мускулна маса, ръцете и краката изглеждат по-тънки в сравнение с преди.
Изследвания за саркопения, как поставят диагнозата
Няма един-единствен тест, който категорично да потвърди саркопения. Затова специалистите комбинират въпросник, функционални тестове и образна диагностика.
Въпросникът SARC-F
Първата стъпка обикновено е кратък въпросник за самооценка, наречен SARC-F, който обхваща пет области:
- S сила (Strength)
- A помощ при ходене (Assistance with walking)
- R ставане от стол (Rising from a chair)
- C изкачване на стълби (Climbing stairs)
- F падания (Falls)
Всеки показател се оценява с точки от 0 до 2, а максималният резултат е 10. При SARC-F резултат от 4 или повече се препоръчват допълнителни изследвания.
Тестове за мускулна сила
- Тест за сила на захвата (динамометрия), измерва силата на ръкостискането, която е показателна и за общата мускулна сила.
- Тест за изправяне от стол (Chair stand test), брои колко пъти пациентът може да стане и седне на стол за 30 секунди без помощта на ръцете, за оценка на силата на бедрените мускули.
- Тест за скорост на ходене, измерва времето за изминаване на 4 метра с обичайно темпо.
- Timed-up-and-go тест (TUG), засича времето за ставане от стол, изминаване на 3 метра, връщане и отново сядане.
Образни изследвания
- DEXA скенер (двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия), измерва мускулна маса, телесни мазнини и костна плътност чрез нискодозово рентгеново лъчение.
- Биоимпедансен анализ (BIA), по-достъпна и по-евтина алтернатива, която оценява съотношението между телесни мазнини и чиста мускулна маса.
Мускулна атрофия и саркопения, каква е разликата
Двете понятия често се бъркат. Мускулната атрофия е общо намаляване на размера на мускулните влакна, докато броят им остава непроменен. При саркопенията, свързана със стареенето, намаляват както размерът, така и броят на мускулните влакна, процес, специфичен за възрастовите промени в организма.
Причини извън естественото стареене
Загубата на мускулна маса не винаги е свързана единствено с възрастта. Тя може да бъде ускорена от:
- рязка загуба на тегло, включително при инжекционни медикаменти за отслабване;
- продължителна употреба на кортикостероиди, сулфонилурейни средства или SGLT2 инхибитори;
- хронични заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване или ХОББ;
- възпалителни и неврологични състояния, засягащи предаването на нервните сигнали към мускулите.
Силова тренировка и протеин са в основата на лечението
Няма одобрени от регулаторните органи медикаменти специално за саркопения, затова управлението на състоянието разчита основно на начина на живот:
- Силова тренировка поне 2–3 пъти седмично, съчетана с аеробна активност, помага за възстановяване на мускулна сила.
- Достатъчен протеинов прием, насочете се към 20 до 35 грама протеин на хранене, при нужда с добавка след консултация с лекар.
- При жени в менопауза хормонозаместителна терапия или фитоестрогени (например соев протеин) могат да имат допълнителна роля, по преценка на лекуващия лекар.
Ако приемате инхибитор на протонната помпа (ПИН) продължително време, си струва да обсъдите с лекар евентуалното му спиране, тъй като дългосрочната употреба е свързвана с намалено усвояване на витамин B12 и магнезий, фактори, допринасящи за мускулна слабост.
Кога да посетите лекар
Не приемайте загубата на сила за „просто остаряване“. При поява на мускулна слабост, бърза умора или чести залитания е добре да се консултирате с личния си лекар, а при нужда, с гериатър, невролог или рехабилитатор, които могат да насочат към подходящите изследвания и да изготвят план за възстановяване.
Превенция на паданията и фрактурите
Саркопенията не може да бъде напълно предотвратена, тъй като е част от естественото стареене, но прогресията ѝ може да бъде забавена чрез:
- пълноценно хранене с качествен протеин при всяко хранене;
- редовна физическа активност, особено силови тренировки;
- редовни профилактични прегледи, включващи оценка на мускулната сила.
Тези стъпки намаляват риска не само от загуба на самостоятелност, но и от свързаните усложнения, падания, фрактури и по-чести хоспитализации, особено при съпътстваща остеопороза.
Ранните признаци на саркопения, слабост, по-бавна крачка, трудност при ставане и нарушено равновесие, заслужават внимание навреме. Комбинацията от въпросника SARC-F, функционални тестове и образна диагностика (DEXA, BIA) позволява точна оценка, а силовата тренировка и достатъчният протеинов прием остават най-ефективният път за възстановяване на мускулна сила и запазване на самостоятелността.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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