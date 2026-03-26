Онкологичното лечение днес е по-прецизно и персонализирано от всякога, но един критичен аспект често остава подценен, правилното хранене по време на терапия.

Фондация „Една от 8" стартира поредица от безплатни образователни събития в цялата страна, за да предостави на пациентите и техните близки научно обоснована информация за диета при онкологично лечение и да развенчае разпространените митове, които могат да застрашат здравето.

Защо храненето по време на онкологично лечение е толкова важно?

Много пациенти с онкологични заболявания изпитват недохранване, което може да влоши прогнозата и качеството на живот. Според данни на Американската онкологична асоциация, ракът може да ускори метаболизма, но същевременно да намали апетита. Страничните ефекти от химиотерапия и лъчелечение, като мукозит, диария, гадене и промени във вкуса, допълнително затрудняват приема на храна.

Балансираната диета при онкологично лечение може да помогне на пациентите да:

  • Запазят силата и енергията си по време на тежката терапия
  • Поддържат телесното си тегло и запасите от хранителни вещества
  • По-добре понасят страничните ефекти от лечението
  • Намалят риска от инфекции благодарение на укрепнала имунна система
  • Ускорят процеса на възстановяване след завършване на терапията

 

Експертите подчертават, че без необходимите хранителни вещества организмът трудно понася онкологичното лечение, което може да доведе до прекъсване на терапията и по-лоши резултати.

Образователна инициатива в помощ на пациентите

„Пациентите често остават сами в търсенето на достоверна информация относно храненето по време на терапия. В същото време съществуват множество митове, чието следване може да доведе до сериозни рискове", обяснява Гергана Богданова, управител на фондация „Една от 8".

Първото събитие от поредицата ще се проведе на 4 април 2026 г. в Пловдив (хотел „Империал Радисън", 11:00 ч.), а през първата половина на годината образователните беседи ще достигнат до Плевен (16 май), Враца (22 май) и София (6 юни). Достъпът е безплатен, но изисква предварителна регистрация.

Какво ще научат участниците?

По време на срещите доказани медицински онколози и специалисти по хранене и диететика ще отговорят на ключови въпроси:

 

  • Защо балансираното хранене е от съществено значение по време на лечението?
  • Какви са рисковете от недохранване за онкологичните пациенти?
  • Какво представлява балансираната диета и съществуват ли „забранени" храни?
  • Подходящ ли е приемът на хранителни добавки и антиоксиданти?

Лектори на първото събитие ще бъдат д-р Росица Кръстева – медицински онколог и началник на Онкологичния център към МБАЛ „Уни Хоспитал" в Панагюрище, и д-р Татяна Матева – специалист по хранене и диететика с близо 20-годишен клиничен опит.

Кои хранителни вещества са критични по време на терапия?

Според препоръките на Американската онкологична асоциация, правилната диета при онкологично лечение трябва да включва:

Протеини

Помагат за възстановяване на тъканите и поддържане на имунната система.

Въглехидрати

Осигуряват енергия, необходима за ежедневните дейности и борбата с умората.

 

Мазнини

Важни за енергийния баланс и усвояването на определени витамини.

Вода

Хидратацията е критична, особено при страични ефекти като диария или повръщане.

Витамини и минерали

Най-добре се получават от пресни плодове и зеленчуци, а не от добавки.

Внимание с хранителните добавки

Експертите предупреждават, че приемът на високи дози витамини, минерали и билкови добавки може да бъде вреден. Някои антиоксидантни добавки могат дори да намалят ефективността на химиотерапията и лъчелечението. Винаги е необходимо консултиране с лекуващия онколог преди приемането на каквито и да било добавки.

 

Фитонутриенти, естествената защита

Фитонутриентите са растителни съединения, които според проучванията могат да намалят риска от хронични заболявания. Те се намират в плодове, зеленчуци, тофу и чай, и е препоръчително да се получават от храната, а не от таблетки.

Подготовка преди започване на лечението

Специалистите съветват пациентите да се подготвят предварително:

  • Запасете се с любими храни, които знаете, че можете да консумирате дори когато не се чувствате добре
  • Пригответе и замразете готови порции храна
  • Потърсете помощ от близки за пазаруване и готвене
  • Обсъдете с лекарите си какви странични ефекти са вероятни и как да адаптирате диетата си

 

Диетата при онкологично лечение е критична част от терапията, която не бива да се подценява. Правилното хранене може да подобри резултатите от лечението, да намали страничните ефекти и да ускори възстановяването. Инициативата на фондация „Една от 8" предоставя ценна възможност за пациенти и техните близки да получат достъпна, научно обоснована информация от доказани специалисти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

