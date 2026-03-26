Онкологичното лечение днес е по-прецизно и персонализирано от всякога, но един критичен аспект често остава подценен, правилното хранене по време на терапия.
Фондация „Една от 8" стартира поредица от безплатни образователни събития в цялата страна, за да предостави на пациентите и техните близки научно обоснована информация за диета при онкологично лечение и да развенчае разпространените митове, които могат да застрашат здравето.
Защо храненето по време на онкологично лечение е толкова важно?
Много пациенти с онкологични заболявания изпитват недохранване, което може да влоши прогнозата и качеството на живот. Според данни на Американската онкологична асоциация, ракът може да ускори метаболизма, но същевременно да намали апетита. Страничните ефекти от химиотерапия и лъчелечение, като мукозит, диария, гадене и промени във вкуса, допълнително затрудняват приема на храна.
Балансираната диета при онкологично лечение може да помогне на пациентите да:
- Запазят силата и енергията си по време на тежката терапия
- Поддържат телесното си тегло и запасите от хранителни вещества
- По-добре понасят страничните ефекти от лечението
- Намалят риска от инфекции благодарение на укрепнала имунна система
- Ускорят процеса на възстановяване след завършване на терапията
Експертите подчертават, че без необходимите хранителни вещества организмът трудно понася онкологичното лечение, което може да доведе до прекъсване на терапията и по-лоши резултати.
Образователна инициатива в помощ на пациентите
„Пациентите често остават сами в търсенето на достоверна информация относно храненето по време на терапия. В същото време съществуват множество митове, чието следване може да доведе до сериозни рискове", обяснява Гергана Богданова, управител на фондация „Една от 8".
Първото събитие от поредицата ще се проведе на 4 април 2026 г. в Пловдив (хотел „Империал Радисън", 11:00 ч.), а през първата половина на годината образователните беседи ще достигнат до Плевен (16 май), Враца (22 май) и София (6 юни). Достъпът е безплатен, но изисква предварителна регистрация.
Какво ще научат участниците?
По време на срещите доказани медицински онколози и специалисти по хранене и диететика ще отговорят на ключови въпроси:
- Защо балансираното хранене е от съществено значение по време на лечението?
- Какви са рисковете от недохранване за онкологичните пациенти?
- Какво представлява балансираната диета и съществуват ли „забранени" храни?
- Подходящ ли е приемът на хранителни добавки и антиоксиданти?
Лектори на първото събитие ще бъдат д-р Росица Кръстева – медицински онколог и началник на Онкологичния център към МБАЛ „Уни Хоспитал" в Панагюрище, и д-р Татяна Матева – специалист по хранене и диететика с близо 20-годишен клиничен опит.
Кои хранителни вещества са критични по време на терапия?
Според препоръките на Американската онкологична асоциация, правилната диета при онкологично лечение трябва да включва:
Протеини
Помагат за възстановяване на тъканите и поддържане на имунната система.
Въглехидрати
Осигуряват енергия, необходима за ежедневните дейности и борбата с умората.
Мазнини
Важни за енергийния баланс и усвояването на определени витамини.
Вода
Хидратацията е критична, особено при страични ефекти като диария или повръщане.
Витамини и минерали
Най-добре се получават от пресни плодове и зеленчуци, а не от добавки.
Внимание с хранителните добавки
Експертите предупреждават, че приемът на високи дози витамини, минерали и билкови добавки може да бъде вреден. Някои антиоксидантни добавки могат дори да намалят ефективността на химиотерапията и лъчелечението. Винаги е необходимо консултиране с лекуващия онколог преди приемането на каквито и да било добавки.
Фитонутриенти, естествената защита
Фитонутриентите са растителни съединения, които според проучванията могат да намалят риска от хронични заболявания. Те се намират в плодове, зеленчуци, тофу и чай, и е препоръчително да се получават от храната, а не от таблетки.
Подготовка преди започване на лечението
Специалистите съветват пациентите да се подготвят предварително:
- Запасете се с любими храни, които знаете, че можете да консумирате дори когато не се чувствате добре
- Пригответе и замразете готови порции храна
- Потърсете помощ от близки за пазаруване и готвене
- Обсъдете с лекарите си какви странични ефекти са вероятни и как да адаптирате диетата си
Диетата при онкологично лечение е критична част от терапията, която не бива да се подценява. Правилното хранене може да подобри резултатите от лечението, да намали страничните ефекти и да ускори възстановяването. Инициативата на фондация „Една от 8" предоставя ценна възможност за пациенти и техните близки да получат достъпна, научно обоснована информация от доказани специалисти.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Американска онкологична асоциация – „Ползи от доброто хранене по време на онкологично лечение" (Benefits of Good Nutrition During Cancer Treatment).
- Фондация „Една от 8" – Образователната кампания „Как да се храним по време на онкологично лечение?"