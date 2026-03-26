Онкологичното лечение днес е по-прецизно и персонализирано от всякога, но един критичен аспект често остава подценен, правилното хранене по време на терапия.

Фондация „Една от 8" стартира поредица от безплатни образователни събития в цялата страна, за да предостави на пациентите и техните близки научно обоснована информация за диета при онкологично лечение и да развенчае разпространените митове, които могат да застрашат здравето.

Защо храненето по време на онкологично лечение е толкова важно?

Много пациенти с онкологични заболявания изпитват недохранване, което може да влоши прогнозата и качеството на живот. Според данни на Американската онкологична асоциация, ракът може да ускори метаболизма, но същевременно да намали апетита. Страничните ефекти от химиотерапия и лъчелечение, като мукозит, диария, гадене и промени във вкуса, допълнително затрудняват приема на храна.

Балансираната диета при онкологично лечение може да помогне на пациентите да:

Запазят силата и енергията си по време на тежката терапия

Поддържат телесното си тегло и запасите от хранителни вещества

По-добре понасят страничните ефекти от лечението

Намалят риска от инфекции благодарение на укрепнала имунна система

Ускорят процеса на възстановяване след завършване на терапията

Експертите подчертават, че без необходимите хранителни вещества организмът трудно понася онкологичното лечение, което може да доведе до прекъсване на терапията и по-лоши резултати.

Образователна инициатива в помощ на пациентите

„Пациентите често остават сами в търсенето на достоверна информация относно храненето по време на терапия. В същото време съществуват множество митове, чието следване може да доведе до сериозни рискове", обяснява Гергана Богданова, управител на фондация „Една от 8".

Първото събитие от поредицата ще се проведе на 4 април 2026 г. в Пловдив (хотел „Империал Радисън", 11:00 ч.), а през първата половина на годината образователните беседи ще достигнат до Плевен (16 май), Враца (22 май) и София (6 юни). Достъпът е безплатен, но изисква предварителна регистрация.

Какво ще научат участниците?

По време на срещите доказани медицински онколози и специалисти по хранене и диететика ще отговорят на ключови въпроси:

Защо балансираното хранене е от съществено значение по време на лечението?

Какви са рисковете от недохранване за онкологичните пациенти?

Какво представлява балансираната диета и съществуват ли „забранени" храни?

Подходящ ли е приемът на хранителни добавки и антиоксиданти?

Лектори на първото събитие ще бъдат д-р Росица Кръстева – медицински онколог и началник на Онкологичния център към МБАЛ „Уни Хоспитал" в Панагюрище, и д-р Татяна Матева – специалист по хранене и диететика с близо 20-годишен клиничен опит.

Кои хранителни вещества са критични по време на терапия?

Според препоръките на Американската онкологична асоциация, правилната диета при онкологично лечение трябва да включва:

Протеини

Помагат за възстановяване на тъканите и поддържане на имунната система.

Въглехидрати

Осигуряват енергия, необходима за ежедневните дейности и борбата с умората.

Мазнини

Важни за енергийния баланс и усвояването на определени витамини.

Вода

Хидратацията е критична, особено при страични ефекти като диария или повръщане.

Витамини и минерали

Най-добре се получават от пресни плодове и зеленчуци, а не от добавки.

Внимание с хранителните добавки

Експертите предупреждават, че приемът на високи дози витамини, минерали и билкови добавки може да бъде вреден. Някои антиоксидантни добавки могат дори да намалят ефективността на химиотерапията и лъчелечението. Винаги е необходимо консултиране с лекуващия онколог преди приемането на каквито и да било добавки.

Фитонутриенти, естествената защита

Фитонутриентите са растителни съединения, които според проучванията могат да намалят риска от хронични заболявания. Те се намират в плодове, зеленчуци, тофу и чай, и е препоръчително да се получават от храната, а не от таблетки.

Подготовка преди започване на лечението

Специалистите съветват пациентите да се подготвят предварително:

Запасете се с любими храни , които знаете, че можете да консумирате дори когато не се чувствате добре

Пригответе и замразете готови порции храна

Потърсете помощ от близки за пазаруване и готвене

Обсъдете с лекарите си какви странични ефекти са вероятни и как да адаптирате диетата си

Диетата при онкологично лечение е критична част от терапията, която не бива да се подценява. Правилното хранене може да подобри резултатите от лечението, да намали страничните ефекти и да ускори възстановяването. Инициативата на фондация „Една от 8" предоставя ценна възможност за пациенти и техните близки да получат достъпна, научно обоснована информация от доказани специалисти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници:

Американска онкологична асоциация – „Ползи от доброто хранене по време на онкологично лечение" (Benefits of Good Nutrition During Cancer Treatment).