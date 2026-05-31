Ако смятате, че ефективното изгаряне на мазнини изисква ежедневни тренировки, ново научно откритие може да промени напълно разбирането ви.

Изследователи от Университета на Хонконг установиха, че едно-единствено интервално ходене на седмица дава същите резултати за сваляне на коремни мазнини, колкото три отделни тренировки. Откритието е публикувано в престижното списание Nature Communications и предлага практично решение за всички, които нямат достатъчно свободно време.

Kоремните мазнини са сериозен здравoсловен риск

Абдоминалното затлъстяване, натрупването на мазнини около талията и вътрешните органи, е едно от най-опасните за здравето. Висцералната мастна тъкан е директно свързана с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, метаболитни нарушения и преждевременна смъртност.

Въпреки това поддържането на редовна физическа активност остава предизвикателство за милиони хора заради натоварения им работен и семеен живот. Именно тук новото изследване предлага обнадеждаващ изход.

Какво установява проучването

Клиничното проучване е проведено между септември 2021 и септември 2024 г. с участието на 315 възрастни с коремно затлъстяване в Хонконг. Участниците са разделени в три групи:

Група 1: 75 минути интервално ходене в една седмична сесия

Група 2: 75 минути, разпределени в три сесии по 25 минути седмично

Контролна група: само здравно образование, без физически упражнения

След 16 седмици резултатите са еднозначни: и двете тренировъчни групи постигат сходни подобрения по всички ключови показатели, обща телесна мастна маса, процент мазнини, обиколка на талията и кардиореспираторна издръжливост. Разликата между тях е статистически незначима.

Защо интервалното ходене работи по-добре?

Какво представлява интервалното ходене?

Методът се основава на редуване на кратки периоди на много бързо ходене с периоди на бавно ходене или почивка. За разлика от равномерното, непрекъснато кардио, тази техника ускорява метаболизма и стимулира по-ефективното изгаряне на висцерална мастна тъкан.

Какво казва водещият учен?

Проф. Парко Сиу Минг-Фай, ръководител на катедрата по кинезиология в Университета на Хонконг, обяснява:

„Настоящите препоръки обикновено посочват три тренировки седмично, но нашето проучване показва, че ако общото седмично натоварване остане същото, концентрирането му в по-малко, но по-качествени сесии дава сходни резултати."

Добра новина за „уикенд войниците"

Откритието подкрепя т.нар. модел „уикенд уориър", хора, които концентрират цялата си седмична физическа активност в един или два почивни дни.

Според проф. Сиу: „За много възрастни, жонглиращи с работа, учене и семейство, липсата на време е най-голямата пречка пред упражненията. Нашите данни показват, че тренировката веднъж седмично е практична и ефективна алтернатива."

Ключовото условие за успех обаче е поддържане на достатъчен интензитет по време на единствената седмична сесия, разходката трябва да е наистина бърза, а не лека.

Качеството на движение е по-важно от честотата

Изследването, публикувано в Nature Communications, показва, че при управлението на затлъстяването от значение е не колко пъти тренирате, а колко е общото натоварване и с каква интензивност го изпълнявате.

За хората с ограничено свободно време 75 минути интервално ходене на седмица могат да доведат до реално отслабване в талията, подобрено кардио здраве и намалена висцерална мастна тъкан, без ежедневни посещения във фитнеса.

