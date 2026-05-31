Ако смятате, че ефективното изгаряне на мазнини изисква ежедневни тренировки, ново научно откритие може да промени напълно разбирането ви.
Изследователи от Университета на Хонконг установиха, че едно-единствено интервално ходене на седмица дава същите резултати за сваляне на коремни мазнини, колкото три отделни тренировки. Откритието е публикувано в престижното списание Nature Communications и предлага практично решение за всички, които нямат достатъчно свободно време.
Kоремните мазнини са сериозен здравoсловен риск
Абдоминалното затлъстяване, натрупването на мазнини около талията и вътрешните органи, е едно от най-опасните за здравето. Висцералната мастна тъкан е директно свързана с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, метаболитни нарушения и преждевременна смъртност.
Въпреки това поддържането на редовна физическа активност остава предизвикателство за милиони хора заради натоварения им работен и семеен живот. Именно тук новото изследване предлага обнадеждаващ изход.
Какво установява проучването
Клиничното проучване е проведено между септември 2021 и септември 2024 г. с участието на 315 възрастни с коремно затлъстяване в Хонконг. Участниците са разделени в три групи:
- Група 1: 75 минути интервално ходене в една седмична сесия
- Група 2: 75 минути, разпределени в три сесии по 25 минути седмично
- Контролна група: само здравно образование, без физически упражнения
След 16 седмици резултатите са еднозначни: и двете тренировъчни групи постигат сходни подобрения по всички ключови показатели, обща телесна мастна маса, процент мазнини, обиколка на талията и кардиореспираторна издръжливост. Разликата между тях е статистически незначима.
Защо интервалното ходене работи по-добре?
Какво представлява интервалното ходене?
Методът се основава на редуване на кратки периоди на много бързо ходене с периоди на бавно ходене или почивка. За разлика от равномерното, непрекъснато кардио, тази техника ускорява метаболизма и стимулира по-ефективното изгаряне на висцерална мастна тъкан.
Какво казва водещият учен?
Проф. Парко Сиу Минг-Фай, ръководител на катедрата по кинезиология в Университета на Хонконг, обяснява:
„Настоящите препоръки обикновено посочват три тренировки седмично, но нашето проучване показва, че ако общото седмично натоварване остане същото, концентрирането му в по-малко, но по-качествени сесии дава сходни резултати."
Добра новина за „уикенд войниците"
Откритието подкрепя т.нар. модел „уикенд уориър", хора, които концентрират цялата си седмична физическа активност в един или два почивни дни.
Според проф. Сиу: „За много възрастни, жонглиращи с работа, учене и семейство, липсата на време е най-голямата пречка пред упражненията. Нашите данни показват, че тренировката веднъж седмично е практична и ефективна алтернатива."
Ключовото условие за успех обаче е поддържане на достатъчен интензитет по време на единствената седмична сесия, разходката трябва да е наистина бърза, а не лека.
Качеството на движение е по-важно от честотата
Изследването, публикувано в Nature Communications, показва, че при управлението на затлъстяването от значение е не колко пъти тренирате, а колко е общото натоварване и с каква интензивност го изпълнявате.
За хората с ограничено свободно време 75 минути интервално ходене на седмица могат да доведат до реално отслабване в талията, подобрено кардио здраве и намалена висцерална мастна тъкан, без ежедневни посещения във фитнеса.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Euronews Health (30 май 2026 г.). „Exercise less, burn more fat: Scientists unveil a simple method for weekly weight loss". Euronews. https://www.euronews.com/health/2026/05/30/exercise-less-burn-more-fat-scientists-unveil-a-simple-method-for-weekly-weight-loss
Сиу, П.М. и др. „Интермитентно ходене веднъж срещу три пъти седмично при абдоминално затлъстяване: рандомизирано клинично изпитване". Nature Communications.