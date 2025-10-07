Защо ходенето в студеното време е по-полезно за здравето

С настъпването на студената, влажната и по-тъмната част от годината, много от нас прибират екипировката си за ходене до пролетта. Изследвания обаче доказват, че активното ходене и в студеното време носи изключителни ползи за здравето.

Не става въпрос само за изгаряне на калории – по-студеният въздух увеличава приема на кислород, подобрява белодробната функция и повишава умствената острота.

Ето няколко основателни причини, поради които интензивното ходене при по-ниски температури може да е един от най-добрите и най-лесни начини да поддържате добро здраве.

Доказани ползи за здравето от ходенето в студеното време

Ходенето в студено време може да изглежда обезсърчително, но е мощен катализатор за здравето. Проучване, проведено от изследователи от университета Лаурентиан в Канада, и публикувано в Journal of Applied Physiology, предполага, че упражненията при по-ниски температури могат да изгорят повече мазнини от обикновено, поне при високоинтензивни интервални тренировки (HIIT), информират експерти от изданието WeWard.

Оказва се, че високоинтензивните упражнения в студено време утрояват окислението на липидите в сравнение с нормалните температури.

Освобождаването на ендорфини и допамин по време на хладна разходка е като естествен начин за повишаване на настроението. Тези „хормони на доброто настроение“ подобряват енергийните ни нива, борейки се със зимната депресия. Освен това, повишеното физическо натоварване в по-студени условия означава по-енергична тренировка за тялото ви.

Студеното време засилва имунитета

Често свързваме студеното време с болести и инфекции. Не е никак изненадващо обаче, че едно от предимствата на ходенето при по-ниски температури е укрепването на имунната ви система.

Доказано е, че излагането на студ увеличава производството на бели кръвни клетки, част от мрежата от защитни сили на нашето тяло. Така че, въпреки че е добра идея да се обличаме топло, малко хлад може да бъде ободряващо нещо.

И не избягвайте калните участъци. Изследователите установяват, че микробите, присъстващи в калта, могат да ни помогнат да развием по-разнообразен микробиом и да укрепим имунната си система.

При студено време има по-малко замърсяване

Когато дъждовните капки падат през атмосферата, те привличат частици към повърхността си. Това ефективно филтрира атмосферните замърсители, като естествено пречиства въздуха.

Снимка: iStock

Всъщност е доказано, че проливните дъждове намаляват замърсяването на въздуха с до 30%. Ако живеете в градски район, идеалното време за разходка е веднага след порой, пишат специалистите от Woodsideclinic.

Ходенето в студено време активира полезна мастна тъкан в организма

Съдържанието на мазнини в телата ни може да се раздели на два вида. Бялата мастна тъкан от една страна е най-големият енергиен резерв в тялото. Тя има два слоя – повърхностен и дълбочинен. Докато повърхностният е „склад” за мазнини, които се използват за първичен източник на енергия, дълбочинният служи като регулатор на телесната температура.

Като най-вредна се счита именно дълбоката мастна тъкан в коремната кухина, образуваща се около вътрешните органи. Именно тя се свързва с редица заболявания като метаболитен синдром, повишен риск от рак, сънна апнея и артрит.

Снимка: iStock

Кафявата мастна тъкан се различава от бялата, тъй като е много по-близка до структурата на мускулите. Тя е основният орган за производство на топлинна енергия (термогенеза). Когато е активирана, тя генерира топлина, изгаряйки повече калории. А ниските температури активират кафявите мастни клетки.

Изследователите смятат, че това може да е потенциално лечение както за затлъстяване, така и за метаболитни нарушения. Когато е активирана, кафявата мастна тъкан не само ти помага да отслабнеш, но и има доказан ефект върху инсулиновата резистентност и хиперлипидемията (завишено ниво на липиди/мазнини).

Дъждът може да подобри настроението ви

Чудили ли сте се някога защо въздухът мирише сладко след дъжд? Падането на дъждовните капки върху порести повърхности, като листа, камъни и почва, ги кара да отделят приятно миришещи молекули, за които е доказано, че подобряват настроението. Този прекрасен, глинест аромат е известен като „петрихор“.

И освен способността си да подобрява настроението, дъждът произвежда и отрицателни йони във въздуха, които укрепват имунитета и увеличават капацитета на белите дробове.

Дехидратация има и в студеното време

Дехидратацията по време на интензивно ходене или упражнения в студено време носи същия риск, както при упражнения в жегата, но човек просто не се чувства толкова жаден. Студът намалява жаждата с до 40%.

„Кръвоносните ви съдове се свиват, когато ви е студено, и предотвратяват притока на кръв към крайниците, като ръцете и краката ви. Свиването на кръвоносните съдове е механизъм за затопляне, който позволява на тялото ви да привлече повече кръв към сърцевината ви“, обясняват експерти.

Изследване, публикувано в Medicine & Science in Sports & Exercise, установява, че този процес на свиване на съдовете води до намалена секреция на хормон, регулиращ течностите, наречен аргинин вазопресин или AVP, което води до намаляване на жаждата.

Загубата на дихателни течности и потта (които могат да бъдат по-малко забележими под зимните слоеве дрехи, отколкото през лятото) също допринасят за загубата на течности.

Добро правило е, че за всеки 1 час физическа активност – в студ или в жега, тялото се нуждае от 450 мл вода.

Практически съвети за ходене в студено време

Обличането на пластове е ключово. Започнете с материи, които отвеждат влагата близо до кожата ви, и добавете пластове за изолация. Горният слой трябва да е ветроустойчив и водоустойчив.

Снимка: Istock.com

Ръцете, краката и ушите ви са най-податливи на студ. Носете ръкавици, термо чорапи и шапка или лента за глава. Тези малки допълнения оказват значително влияние върху нивото ви на комфорт.



Кратко загряване на закрито повишава телесната ви температура и подготвя мускулите ви. Прости упражнения като подскоци на място или разтягане за няколко минути са изключително ефективни.