Начало / Новини

Защо ходенето в студеното време е по-полезно за здравето

Интензивното ходене в студено време изгаря повече мазнини от HIIT тренировки и е потенциално лечение на затлъстяване и метаболитни нарушения
Светът на здравето
Светът на здравето
Защо ходенето в студеното време е по-полезно за здравето

С настъпването на студената, влажната и по-тъмната част от годината, много от нас прибират екипировката си за ходене до пролетта. Изследвания обаче доказват, че активното ходене и в студеното време носи изключителни ползи за здравето.

Не става въпрос само за изгаряне на калории – по-студеният въздух увеличава приема на кислород, подобрява белодробната функция и повишава умствената острота.

Ето няколко основателни причини, поради които интензивното ходене при по-ниски температури може да е един от най-добрите и най-лесни начини да поддържате добро здраве.

Доказани ползи за здравето от ходенето в студеното време

Ходенето в студено време може да изглежда обезсърчително, но е мощен катализатор за здравето. Проучване, проведено от изследователи от университета Лаурентиан в Канада, и публикувано в Journal of Applied Physiology, предполага, че упражненията при по-ниски температури могат да изгорят повече мазнини от обикновено, поне при високоинтензивни интервални тренировки (HIIT), информират експерти от изданието WeWard.

Бързото ходене може да намали риска от рак на белите дробове до 53%

Оказва се, че високоинтензивните упражнения в студено време утрояват окислението на липидите в сравнение с нормалните температури.

Освобождаването на ендорфини и допамин по време на хладна разходка е като естествен начин за повишаване на настроението. Тези „хормони на доброто настроение“ подобряват енергийните ни нива, борейки се със зимната депресия. Освен това, повишеното физическо натоварване в по-студени условия означава по-енергична тренировка за тялото ви.

Студеното време засилва имунитета

Често свързваме студеното време с болести и инфекции. Не е никак изненадващо обаче, че едно от предимствата на ходенето при по-ниски температури е укрепването на имунната ви система.

Доказано е, че излагането на студ увеличава производството на бели кръвни клетки, част от мрежата от защитни сили на нашето тяло. Така че, въпреки че е добра идея да се обличаме топло, малко хлад може да бъде ободряващо нещо.

Какво отслабва имунната система, без да осъзнаваме

И не избягвайте калните участъци. Изследователите установяват, че микробите, присъстващи в калта, могат да ни помогнат да развием по-разнообразен микробиом и да укрепим имунната си система. 

При студено време има по-малко замърсяване

Когато дъждовните капки падат през атмосферата, те привличат частици към повърхността си. Това ефективно филтрира атмосферните замърсители, като естествено пречиства въздуха.

Снимка: iStock

Всъщност е доказано, че проливните дъждове намаляват замърсяването на въздуха с до 30%. Ако живеете в градски район, идеалното време за разходка е веднага след порой, пишат специалистите от Woodsideclinic.

Ходенето в студено време активира полезна мастна тъкан в организма

Съдържанието на мазнини в телата ни може да се раздели на два вида. Бялата мастна тъкан от една страна е най-големият енергиен резерв в тялото. Тя има два слоя – повърхностен и дълбочинен. Докато повърхностният е „склад” за мазнини, които се използват за първичен източник на енергия, дълбочинният служи като регулатор на телесната температура.

Като най-вредна се счита именно дълбоката мастна тъкан в коремната кухина, образуваща се около вътрешните органи. Именно тя се свързва с редица заболявания като метаболитен синдром, повишен риск от рак, сънна апнея и артрит.

Снимка: iStock

Кафявата мастна тъкан се различава от бялата, тъй като е много по-близка до структурата на мускулите. Тя е основният орган за производство на топлинна енергия (термогенеза). Когато е активирана, тя генерира топлина, изгаряйки повече калории. А ниските температури активират кафявите мастни клетки. 

Изследователите смятат, че това може да е потенциално лечение както за затлъстяване, така и за метаболитни нарушения. Когато е активирана, кафявата мастна тъкан не само ти помага да отслабнеш, но и има доказан ефект върху инсулиновата резистентност и хиперлипидемията (завишено ниво на липиди/мазнини).

Дъждът може да подобри настроението ви

Чудили ли сте се някога защо въздухът мирише сладко след дъжд? Падането на дъждовните капки върху порести повърхности, като листа, камъни и почва, ги кара да отделят приятно миришещи молекули, за които е доказано, че подобряват настроението. Този прекрасен, глинест аромат е известен като „петрихор“.

И освен способността си да подобрява настроението, дъждът произвежда и отрицателни йони във въздуха, които укрепват имунитета и увеличават капацитета на белите дробове.

Дехидратация има и в студеното време

Дехидратацията по време на интензивно ходене или упражнения в студено време носи същия риск, както при упражнения в жегата, но човек просто не се чувства толкова жаден. Студът намалява жаждата с до 40%.

„Кръвоносните ви съдове се свиват, когато ви е студено, и предотвратяват притока на кръв към крайниците, като ръцете и краката ви. Свиването на кръвоносните съдове е механизъм за затопляне, който позволява на тялото ви да привлече повече кръв към сърцевината ви“, обясняват експерти.

10 000 крачки на ден? Само 7000 намаляват риска от смърт с 47%

Изследване, публикувано в Medicine & Science in Sports & Exercise, установява, че този процес на свиване на съдовете води до намалена секреция на хормон, регулиращ течностите, наречен аргинин вазопресин или AVP, което води до намаляване на жаждата.

Загубата на дихателни течности и потта (които могат да бъдат по-малко забележими под зимните слоеве дрехи, отколкото през лятото) също допринасят за загубата на течности.

Добро правило е, че за всеки 1 час физическа активност – в студ или в жега, тялото се нуждае от 450 мл вода.

Практически съвети за ходене в студено време

Обличането на пластове е ключово. Започнете с материи, които отвеждат влагата близо до кожата ви, и добавете пластове за изолация. Горният слой трябва да е ветроустойчив и водоустойчив.

Снимка: Istock.com

Ръцете, краката и ушите ви са най-податливи на студ. Носете ръкавици, термо чорапи и шапка или лента за глава. Тези малки допълнения оказват значително влияние върху нивото ви на комфорт.

Кратко загряване на закрито повишава телесната ви температура и подготвя мускулите ви. Прости упражнения като подскоци на място или разтягане за няколко минути са изключително ефективни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

 
Ключови думи: