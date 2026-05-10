За някои хора ходенето може да е единствената форма на физическа активност, която е достъпна, евтина и реално постижима.

За щастие, експертите казват, че ходенето се счита за достатъчно, за да бъде здравословно.

Достатъчна ли е ходенето като физическа активност?

Според д-р Бенджамин Бенгс, ортопедичен хирург и директор на отделението за специална хирургия в Центъра за смяна на тазобедрена и колянна става в здравния център „Провидънс Сейнт Джонс“ в Санта Моника, Калифорния, ходенето само по себе си може да е достатъчно.

По-интензивната тренировка обаче може да е важна за поддържане на „адекватно качество на живот и здраве“ за по-младите хора или за хората, които са склонни да бъдат по-активни.

„Ако всичко, което можете да правите, е да ходите, тогава това е, което трябва да правите“, казва той. „Но ако можете да включите и някои алтернативни дейности, като елиптичен тренажор или велоергометър, това са добри допълнения.“

Д-р Трейси Заслоу, специалист по спортна медицина, добавя, че ходенето може да се счита за достатъчно, за да бъде здравословно.

„Ходенето е чудесна дейност и е достъпна за толкова широк кръг от населението. Не е необходимо специално оборудване, съоръжения, умения или обучение“, казва тя. „Освен това, можете да правите корекции, за да го направите по-напреднало или по-интензивно с течение на времето.“

В идеалния случай възрастните трябва да правят и упражнения за укрепване на мускулите, като лицеви опори и вдигане на тежести, поне два дни в седмицата. За по-възрастните хора СЗО препоръчва разнообразни видове физическа активност три или повече дни в седмицата, фокусирани върху баланса и силата.

Това може да помогне за предотвратяване на падания с напредване на възрастта.

Как ходенето може да подобри здравето ви

Една кратка ежедневна разходка може да предложи няколко ползи за здравето, включително:

Подобрен метаболизъм

По-здрави кости

Намалена депресия и тревожност

Облекчаване на стреса

Редовното движение може да помогне за предотвратяване на хронични заболявания като сърдечно-съдови заболявания, някои видове рак и диабет.

Колко дълга трябва да бъде една разходка?

Според препоръките на световните здравни власти, възрастните трябва да се стремят към поне 150 минути физическа активност с умерена интензивност – всяка дейност, която кара тялото да се движи, всяка седмица. Това може да се раздели на 30 минути на ден, 5 дни в седмицата.

Храненето също е важно

Експертите подчертават, че здравословното хранене е от решаващо значение за здравословния начин на живот и намаляването на риска от смъртност.

Проучване установява, че хората с високи нива на физическа активност и висококачествен начин на хранене имат най-голям шанс да намалят риска от смъртност, както и по-специално смъртността от рак и сърдечно-съдови заболявания.

Изследователите включват в проучването си няколко хранителни групи в определението си за висококачествена диета:

4,5 или повече порции плодове и зеленчуци на ден

2 порции риба на седмица

Ограничена консумация на червено месо и преработено месо

„Независимо колко сте активни, трябва да се храните добре и независимо от диетата, трябва да сте активни физически“, казват те. „В идеалния случай, ако и двете се справят добре, рискът от смъртност е най-нисък.“

Как да подобрите ефекта от разходката си

Ако ходенето е основната ви форма на упражнение, има няколко неща, които можете да направите, за да го направите по-вълнуващо или по-предизвикателно:

Увеличавайте разстоянието си с течение на времето

Ако е възможно, променете рутината си, като се разходите по различен маршрут или посетите нов парк.

Добавете тежести, като например жилетка с тежести

Ускорете темпото или включете скорост на интервали

Въведете височината, като се изкачвате на хълмове или по стълби

Слушайте музика или подкасти

Споделете ходенето с близък

Ако тепърва започвате да ходите и искате това да се превърне в рутина, специалистите съветват да започнете с малки стъпки, да си поставите реалистични и постижими цели и да бъдете търпеливи със себе си.

Дори и да се разочаровате и да ви се иска да се откажете, бъдете търпеливи и продължавайте. Не се отказвайте просто така, ако имате ден, в който сте пропуснали разходката си, или няколко дни, в които не сте могли да спортувате.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

