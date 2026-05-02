Колко физическа активност е необходима, за да се постигне реална загуба на тегло? Въпросът остава един от най-често задаваните в контекста на здравословния начин на живот. Макар универсален отговор да няма, научните данни и препоръките на водещи здравни организации очертават ориентири.

Според специалисти в областта на фитнеса и превенцията, редовното движение е ключов фактор не само за контрол на теглото, но и за цялостното здраве. То се свързва с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, Диабет тип 2 и някои онкологични заболявания, както и с подобрено настроение, издръжливост и функционална сила. Експертите подчертават, че ефектът от упражненията далеч надхвърля показанията на кантара.

Официалните препоръки: Колко минути упражнения на седмица?

Американският колеж по спортна медицина (ACSM) и Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) препоръчват следното за възрастни:

150 минути умерена аеробна активност на седмица (напр. бързо ходене, колоездене);

или 75 минути интензивна аеробна активност (напр. бягане, плуване);

или комбинация от двете;

Силови упражнения поне 2 пъти седмично , обхващащи всички основни мускулни групи.

За намаляване на теглото с 5% или повече, Министерството на здравеопазването на САЩ (HHS) посочва, че е необходим минимум от 300 минути умерена активност седмично. Това важи и за поддържане на вече постигнатото тегло.

Калории, дефицит и реалистични очаквания

Дженифър Собел (NASM-CPT) обяснява, че отслабването се постига чрез основен принцип: приети калории < изгорени калории. Здравословната цел е да се губи 0,5 до 1 кг на седмица.

Важно е обаче да не се надценяват изгорените калории. Много хора смятат, че след тренировка заслужават по-голямо хранене, а всъщност лесно се набавят обратно калориите, изгорени по време на занимание. Именно затова комбинирането на упражнения с умерено ограничаване на калориите дава най-добри резултати.

Изчисляване базалния метаболизъм (BMR)

Преди да се изгради тренировъчна програма, Собел препоръчва да се изчисли базален метаболизъм (BMR). Той представлява броя калории, необходими на тялото за основни функции като дишане и кръвообращение. Познавайки BMR, може да се определи точно необходимия дневен калориен дефицит.

Защо упражненията са ключови за отслабването?

Освен че изгарят калории, упражненията изграждат мускулна маса и намаляват телесните мазнини. Изследвания показват, че мускулната тъкан допринася за около 20% от изгорените дневни калории, докато мастната тъкан - само за около 5%. Казано просто: колкото повече мускули имате, толкова повече калории изгаряте дори в покой.

Как да изградите персонализирана тренировъчна рутина

Изберете дейности, които харесвате

Най-добрата тренировъчна програма е тази, която ще спазвате. Принуждаването към нелюбими занимания е обречено на провал. Помислете за неща, с които сте се радвали в миналото: спорт, градинарство, разходки в природата.

"Фокусирайте се върху удоволствието и естествено ще постигнете целите си", съветва Собел.

Започнете бавно и прогресирайте постепенно

Вашата рутина трябва да е устойчива, а не изтощителна. ACSM препоръчва за начинаещи поне 30 минути умерена интензивност, 5 дни в седмицата. Ако тепърва започвате, 20 минути три пъти седмично е отличен старт. Увеличавайте натоварването с около 20% седмично, например ако ходите 2 км тази седмица, следващата ходете 2,4 км.

Комбинирайте различни видове тренировки

Редуването на различни тренировки (т.нар. кросс-тренинг) подобрява общата физическа форма, ускорява загубата на тегло и намалява риска от наранявания.

Ако ходенето е вашата основна активност, добавете силови упражнения; ако тренирате с тежести, включете йога за гъвкавост.

Не забравяйте храненето

Даниелс препоръчва хранене, богато на зеленчуци, пресни плодове, качествени протеини, и ограничаване на преработените храни. Достатъчният прием на вода е също от съществено значение, защото дехидратацията намалява ефективността на тренировките.

Чести въпроси

Ефективни ли са 10-минутни тренировки?

Да, изследвания показват, че кратки периоди на физическа активност, разпределени през деня, могат да дадат сходни резултати с една по-дълга тренировка. Всяко движение изгаря калории.

Кардио или силови упражнения?

Най-ефективните програми съдържат и двете. Силовите упражнения изграждат мускули, което увеличава базалния метаболизъм. Кардиото пряко изгаря калории. Комбинацията е оптимална.

Когато се питате колко физически упражнения са необходими, за да отслабнете, отговорът е: минимум 150-300 минути умерена активност на седмица, комбинирана с два пъти силови тренировки. Но ключът е не само количеството движение, а устойчивостта, разнообразието и балансираното хранене. Намерете активности, които обичате, прогресирайте постепенно и бъдете последователни, резултатите ще дойдат.

Преди да започнете нова тренировъчна програма, особено ако имате здравословни проблеми, консултирайте се с вашия лекар или квалифициран специалист по физическа активност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

