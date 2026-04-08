С наближаването на Великден, когато яйцата традиционно са в центъра на трапезата, много хора се замисляме: колко яйца всъщност е безопасно да ядем? Особено актуален е въпросът за тези от нас с висок холестерол или повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

Яйцата са сред най-хранителните продукти, богати на протеини, витамини, минерали и антиоксиданти. Но дълги години здравните организации предупреждават, че високото съдържание на холестерол в яйцата може да застраши сърцето. Днес науката рисува по-нюансирана картина.

Повишават ли яйцата холестерола?

Скорошни наблюдателни проучвания и мета-анализи показват, че консумацията на яйца може да не повишава риска от сърдечни заболявания, както се смяташе преди. Изследванията установяват, че консумацията на яйца не влошава рискови фактори като възпаление, втвърдяване на артериите или нивата на холестерола в кръвта.

Снимка: Canva

Според рандомизирани контролирани проучвания, консумацията на 2 яйца дневно при здрави възрастни не води до значими промени в нивата на холестерола в кеъвта. При хора с диабет,консумацията на 6-12 яйца седмично дори повишава "добрия" HDL холестерол, без да влошава общото здравословно състояние.

HDL холестеролът (липопротеин с висока плътност) се счита за "добър", защото отстранява излишния холестерол от кръвта. Обратно, LDL холестеролът (липопротеин с ниска плътност) е "лошият" тип, който повишава риска от сърдечни проблеми.

Интересно е, че въпреки че яйцата повишават LDL нивата при някои хора, те не променят съотношението LDL към HDL ключов показател за сърдечносъдов риск.

Колко яйца на ден е безопасно да ядете?

Отговорът зависи от индивидуалните ви здравни показатели. Фактори като генетика, начин на приготвяне, общата диета и дори мястото, където живеете, влияят върху това колко яйца можете безопасно да консумирате.

Снимка: Canva

За здрави хора:

Според актуални научни данни, за здрав възрастен човек с нормални нива на холестерол 1-2 яйца дневно са безопасни и може дори да подобрят сърдечното здраве. Едно малко проучване установи, че дори 3 яйца дневно подобряват нивата на HDL и LDL холестерола при здрави възрастни.

Корейско изследване показа, че яденето на 2-7 яйца седмично помага за поддържане на високи нива на HDL и намалява риска от метаболитен синдром – състояние, включващо високо кръвно налягане, кръвна захар и наднормено тегло.

За хора в рискови групи:

Ако имате висок LDL холестерол, наднормено тегло, диабет или фамилна анамнеза за сърдечни заболявания, препоръчително е да не ядете повече от 1 яйце дневно или 4-5 яйца седмично.

Проучване сред близо 200 000 американски ветерани установява, че дори 1 яйце дневно е свързано с леко повишен риск от сърдечен удар, особено при хора с диабет или затлъстяване.

Само белтък или цяло яйце?

Едно голямо яйце съдържа около 200 mg холестерол, концентриран основно в жълтъка. Затова някои хора предпочитат да ядат само яйчен белтък, за да намалят холестероловия прием.

Снимка: Canva

Но яйчният жълтък е богат на желязо, витамин D, каротеноиди и други биоактивни вещества, които са отговорни за много от здравните ползи на яйцата, намалено възпаление, по-добър метаболизъм и балансирани холестеролови нива.

Проучване при хора с метаболитен синдром показа, че консумацията на 3 цели яйца дневно подобрява показателите за възпаление и холестеролов баланс в сравнение с консумация на само белтък.

За здрави хора няма нужда да избягват жълтъка. Само хората с висок сърдечносъдов риск биха имали полза от ограничаване на яйчения жълтък.

Яйцата и общата ви диета

Важно е да знаем, че холестеролът от храната е само част от картината. Нивата на кръвния холестерол се влияят и от:

Наситени мазнини (масло, сирене, преработено месо)

Транс-мазнини (бързи храни, готови сладкиши)

Недостиг на фибри (овесени ядки, боб, семена и плодове помагат за намаляване на LDL)

Прекалорийно хранене

Ако диетата ви е бедна на холестерол от други източници, можете да си позволите повече яйца. Но ако редовно ядете бекон, наденици или масло заедно с яйцата, по-добре е да ограничите консумацията.

Здравословни ползи от яйцата

Независимо от дебата около холестерола, яйцата предлагат множество здравни ползи:

Снимка: Canva

Богати на витамини и минерали – особено холин, селен и В-витамини

Изобилстват от антиоксиданти , които защитават клетките от увреждане

Подобряват биомаркерите на сърдечното здраве – намаляват възпалителни показатели

Дълготрайно насищане – благодарение на високото съдържание на протеини, помагат за контрол на теглото

Яйцата са универсален, достъпен и лесен за приготвяне протеинов източник, сварете, запечете или направете омлет.

Яйцата и холестеролът не са толкова опасна комбинация, колкото се смяташе преди. За повечето здрави хора 1-2 яйца дневно са безопасни, а за някои дори полезни. Хората с висок холестерол, диабет или сърдечни рискови фактори трябва да ограничат консумацията до 4-5 яйца седмично и да се консултират със здравен специалист.

Преди Великден, когато яйцата са на почит, можете да се насладите на традицията, но с мярка и разбиране за собственото си здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: