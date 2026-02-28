Всяка година хиляди българи разбират, че имат висок холестерол и то случайно, при рутинен кръвен тест.

Причината e хиперлипидемията не боли и не се усеща. Но постепенно уврежда артериите, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Добрата новина е, че храните за понижаване на холестерола могат да бъдат мощен съюзник, ако знаете кои са те и как действат.

Какво е холестерол и защо е важно да го контролираме?

Холестеролът е мастноподобно вещество, което тялото произвежда естествено и е необходимо за нормалното му функциониране. Проблемът възниква, когато нивата му в кръвта станат прекалено високи.

Снимка: iStock

Съществуват два основни вида:

LDL („лош" холестерол) – когато е в излишък, се натрупва по стените на артериите и образува плаки. Това е процесът, известен като атеросклероза , и е пряк път към сърдечносъдови заболявания.

HDL („добър" холестерол) – „почиства" съдовете, като пренася излишния лош холестерол обратно към черния дроб за разграждане.

Освен тях, важна роля играят и триглицеридите, основната форма на мазнини в тялото. Високите им нива, съчетани с нисък HDL и висок LDL, значително повишават сърдечния риск.

Изследванията показват, че диетата при хиперлипидемия е един от най-ефективните немедикаментозни подходи за подобряване на холестероловия профил.

7 храни за здраво сърце и по-нисък холестерол

1. Овес и ечемик – силата на бета-глюканите

Според данни, публикувани от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), бета-глюканите в овеса и ечемика са сред най-добре документираните природни средства за намаляване на LDL холестерола. Тези разтворими фибри действат като „гъба" в храносмилателния тракт – свързват холестерола и не позволяват на тялото да го усвои.

Практичен съвет: Изберете пълнозърнести продукти като натрошен овес, а не овесени ядки с добавена захар или сол.

2. Зеленчуци и плодове са богато на разтворими фибри

Ежедневната консумация на разнообразни плодове и зеленчуци е свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт и някои видове рак, сочат множество наблюдателни проучвания. Богатите на разтворими фибри варианти – като ябълки, цитруси, моркови и тиква, помагат за намаляване на усвояването на холестерол в червата.

Практичен съвет: Не белете зеленчуците, в кората се крие значителна част от ценните фибри.

Снимка: Canva

3. Храни, богати на здравословни мазнини

Омега-3 мастните киселини и мононенаситените мазнини, открити в авокадото, мазната риба (сьомга, сардини, скумрия), зехтина, ядките и семената, помагат за повишаване на „добрия" HDL холестерол и едновременно понижават LDL.

Специалистите от водещи кардиологични организации препоръчват замяната на наситените мазнини (масло, сметана, тлъсто месо) с тези храни за здраво сърце като ключова стъпка в диетата при хиперлипидемия.

Практичен съвет: Кокосовото масло и палмовото масло, въпреки „здравословния" им имидж, са богати на наситени мазнини и могат да повишат LDL.

4. Бобови култури се богати на растителен протеин с двоен ефект

Ползите от бобовите култури за холестерола са добре документирани. Леща, нахут, боб и соя са богати на разтворими фибри и растителен белтък. Проучвания показват, че заместването на животинския протеин с растителен помага за намаляване на нивата на LDL холестерол.

Практичен съвет: Консервираните бобови са практичен вариант, само изплакнете саламурата преди употреба.

5. Ядки – малки по размер, мощни за сърцето

Снимка: Canva

Редовната консумация на ядки е свързана с по-ниски нива на LDL холестерол и триглицериди, показват данни от мета-анализи. Те съдържат здравословни мазнини, фибри и фитостероли, естествени растителни съединения с доказан холестерол-понижаващ ефект.

Практичен съвет: Предпочитайте ядки с обвивка, несолени и непечени – в тази форма запазват максимум хранителни вещества.

6. Соеви продукти – скромен, но реален ефект

Тофу, соево мляко, едамаме и соеви зърна съдържат изофлавони, които, според редица клинични проучвания, могат леко да понижат LDL холестерола и триглицеридите при редовна консумация.

Практичен съвет: Изберете минимално преработени соеви продукти – без добавена захар и аромати.

Снимка: Canva

7. Растителни стероли – природна „блокада" за холестерола

Растителните стероли са вещества, открити в малки количества в плодовете, зеленчуците, ядките и зърнените храни. Те блокират усвояването на холестерол в червата. Някои маргарини и млека са обогатени с тях. Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) потвърждава ефективността им при редовна употреба като част от балансирана диета.

Практичен съвет: Продуктите с добавени растителни стероли са по-скъпи – имайте предвид, че общото качество на диетата е по-важно от отделните „функционални" храни.

Не бързо решение, а начин на живот

Няма магическа храна или чудодейна диета, която за няколко дни да нормализира холестерола. Науката е категорична: ключът е в последователното хранене, богато на растителни храни, здравословни мазнини и фибри. При някои хора промените в диетата са достатъчни, при други – те трябва да се комбинират с медикаментозно лечение.

Ако имате висок холестерол, консултирайте се с личния си лекар или кардиолог, преди да правите съществени промени в начина си на хранене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници