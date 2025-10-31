Ако ви е поставена диагноза висок холестерол, ваш избор е дали и как да промените някои от ежедневните си навици, за да водите по-здравословен начин на живот. Със сигурност ще ви бъде от полза здравословното хранене и физическата активност.

Има обаче някои грешки, които хората несъзнателно допускат в начина си на живот, след като са диагностицирани с висок холестерол, пише изданието EveryDayHealth.

Ето 8 често срещани неща, които могат да ви изложат на риск от сърдечни заболявания.

Не обръщате внимание на захарта и алкохола в диетата си

Когато ви бъде поставена диагноза за висок холестерол, е разбираемо – и правилно – да се съсредоточите върху ограничаването на наситените и транс мазнините в диетата си. Но е важно да обърнете внимание и на количеството захар и алкохол, които консумирате, тъй като те също допринасят за високия холестерол, казва д-р Ерин Донъли Мичос, доцент по медицина в Медицинския факултет „Джонс Хопкинс“.

Снимка: Canva

Това е така, защото тялото ви превръща излишните калории от захар и алкохол в холестерол и триглицериди, което може да допринесе за нездравословни нива на холестерол в кръвта. „Хората не осъзнават, че това е причината, поради която показателите им не се подобряват, въпреки че намаляват мазнините и спортуват“, казва д-р Михос.



За да подобрите нивата на холестерола си, намалете всички източници на захар, включително подсладени напитки, алкохол и рафинирани въглехидрати, като бял хляб и тестени изделия, и изберете пълнозърнести храни, богати на фибри, понижаващи холестерола.

Пълно премахване на всички източници на мазнини

Едно от най-големите погрешни схващания е, че всички мазнини са лоши. Но в действителност тялото ви се нуждае от здравословни мазнини, като тези в зехтина, ядките и авокадото, за да поддържа сърцето и мозъка ви да функционират правилно. Пълното им премахване може да понижи добрия холестерол (HDL) и да наруши хормоналния баланс. Вместо всички мазнини, избягвайте наситени и транс мазнини, а не всеки вид мазнини.

Забравяте или спирате да взимате лекарствата си

Лекарствата за лечение на висок холестерол, включително статините, имат доказано въздействие върху нивата на холестерола и могат да предотвратят инфаркт при хора с коронарна болест на сърцето. Но според конкретно проучване, неприемането на статини, както е предписано, е свързано със значително по-висок риск от сърдечно-съдови проблеми и дори смърт.

Снимка: iStock

Италианско проучване, изследващо ефективността на статините, установява, че само 61% от пациентите все още приемат лекарствата си, както е предписано, 3 месеца след поставяне на диагнозата.

Приемът на статини НЕ означава, че може да ядете каквото поискате

Не пренебрегвайте съветите за диета за понижаване на холестерола. Много хора погрешно вярват, че лекарствата им ще премахнат всяко претоварване с холестерол, независимо какво консумират.

Дори и да приемате лекарства за понижаване на холестерола, все пак трябва да следите приема на калории и да намалите количеството наситени мазнини и въглехидрати, които биха могли да допринасят за нездравословни нива на холестерол. Вместо това яжте храни, понижаващи холестерола, като боб, богати на фибри плодове и зеленчуци и пълнозърнести храни.

Пренебрегвате редовните прегледи

Това е може би най-опасната грешка. Високият холестерол не причинява очевидни симптоми, докато не възникнат сериозни проблеми, като запушени артерии или болка в гърдите. Това, че се чувствате добре, не означава, че нивата ви на холестерол са нормални. Единственият начин да сте сигурни е чрез редовни кръвни изследвания и посещения при лекар, пише HealthShots. Пропускането на прегледи означава, че може да пропуснете ранните предупредителни признаци за повишаване на холестерола или други сърдечни рискове.

Постоянен стрес и пренебрегване на съня

Стресът и липсата на сън могат да повишат холестерола, като увеличат възпалението и хормоните на стреса като кортизол. С течение на времето това може да увреди артериите ви, дори ако диетата ви е чиста и здравословна. Медитацията, дълбокото дишане, кратките почивки или дори ежедневната разходка могат да помогнат за справянето с това.

Спазвате йо-йо диети

Сменяте ли диетата си, като преминавате от една диета, обещаваща да ви помогне да намалите холестерола и да отслабнете, към друга? Според диетолози и лекари, диетите, които изглежда работят най-добре за подобряване на здравето на сърцето и намаляване на холестерола, не е непременно да бъдат нови.

Препоръките са да се придържате към изпитан хранителен план, който набляга на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, здравословни мазнини и риба. Както и значително намаляване на консумацията на храни с високо съдържание на наситени мазнини, като месото.

Не спортувате достатъчно

„Само диетата често не е достатъчна. Тя трябва да се комбинира с упражнения“, препоръчват лекарите. Що се отнася до упражненията, уравнението е доста просто: заседналият начин на живот е равен на по-ниски нива на HDL.

Можете да понижите както холестерола, така и високото кръвно налягане, като правите поне 150 минути упражнения с умерена интензивност, като ходене, колоездене, плуване или дори работа в двора, всяка седмица. Изследователи доказват, че както аеробните упражнения с ниска, така и с умерена интензивност водят до значително намаляване на общия холестерол, включително LDL.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.