Пресните ябълки и пюрето от тях са популярни храни, познати със своето съдържание на витамини и минерали.
Въпреки това, обработката, на която се подлага пюрето от ябълки, значително намалява неговата хранителна стойност в сравнение с прясния плод, пише Very Well Health.
Ябълките: Есенният Щит за Имунитета и Диетичен Съюзник
Старата поговорка „Една ябълка на ден държи доктора далеч“ придобива особена тежест през есента, когато имунната ни система е подложена на изпитание от сезонните вируси.
Ябълките са много повече от вкусна закускате са преносима аптека. Лечебната им сила е в богатото съдържание на разтворими фибри (пектин), които действат като пребиотик, подхранвайки „добрите“ бактерии в червата ни.
Здравият чревен микробиом е пряко свързан със силен имунен отговор. Освен това, ябълките са заредени с мощни антиоксиданти, най-вече кверцетин, концентриран в кората. Кверцетинът е флавоноид с доказани противовъзпалителни и антивирусни свойства, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите на настинка и грип, както и да подкрепят белодробната функция.
В диетичен план, ниският гликемичен индекс и високото съдържание на фибри (около 4 грама в средно голяма ябълка) помагат за регулиране на кръвната захар, осигуряват продължително усещане за ситост и подпомагат контрола на теглото.
За оптимални ползи през сезона на настинките и грипа, диетолозите препоръчват консумацията на 1 до 2 средно големи ябълки дневно, по възможност с кората, за да се усвои максимално количество кверцетин и фибри.
Защо ябълката с кората е по-полезна?
Повечето хранителни вещества и фибри в ябълките се съдържат в кората им. При производството на пюре обикновено кората се отстранява, което води до загуба на важни витамини и минерали.
Прясната ябълка с кора е отличен източник на:
- Фибри
- Антиоксиданти
- Витамин C
- Калий
- Калций
- Магнезий
- Желязо
Хранителна стойност в цифри
При сравнение на 100 грама прясна ябълка с кора и 100 грама несладкано пюре от ябълки, разликите са значителни:
- Фибри: Ябълката съдържа 2.4 г, докато пюрето - само 1.1 г
- Витамин C: Ябълката предлага 4.6 мг, пюрето - едва 1 мг
- Калий: 107 мг в ябълката срещу 74 мг в пюрето
- Витамин K: 2.2 мкг в ябълката срещу 0.5 мкг в пюрето
- Калории: Ябълката има 52 калории, пюрето - 42 калории
Внимание към добавките
Промишлено произведеното пюре от ябълки често съдържа добавки като захар, сол и мазнини, което допълнително увеличава калориите и намалява здравословните ползи. Важно е да четете етикетите на продуктите.
Влияние върху кръвната захар
Прясната яжълка и пюрето от нея са с нисък гликемичен индекс, което ги прави подходящи за хора, следящи нивата на кръвната си захар. Въпреки това, пюретата със захар имат по-висок гликемичен индекс и трябва да се избягват при диабет.
Дъвченето помага за ситостта
Научни изследвания показват, че дъвченето на твърда храна, като ябълки, може да помогне на хората да се почувстват сити по-бързо и да приемат по-малко калории общо.
Кога пюрето от ябълки е по-подходящо?
Въпреки по-ниското хранително съдържание, пюрето от ябълки има своето приложение и е полезно за определени групи хора:
- Малки деца и бебета - при риск от задавяне
- Хора след дентална операция - които не могат да дъвчат
- Пациенти след коремна операция - когато трябва да се избягват фибрите
- Хора с проблеми с преглъщането
Пюрето от ябълки се използва и като средство за прием на лекарства при хора, които имат затруднения с преглъщането на таблетки. В кулинарията то може да замени растителни масла или яйца в печени изделия.
За максимална хранителна стойност изборът е ясен, прясната ябълка с кора е по-богата на витамини, минерали и фибри. Пюрето от ябълки обаче остава полезна алтернатива за хора със специфични здравословни нужди или диетични ограничения. При покупка на готово пюре винаги проверявайте етикета за нежелани добавки.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.