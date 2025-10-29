Пресните ябълки и пюрето от тях са популярни храни, познати със своето съдържание на витамини и минерали.

Въпреки това, обработката, на която се подлага пюрето от ябълки, значително намалява неговата хранителна стойност в сравнение с прясния плод, пише Very Well Health.

Ябълките: Есенният Щит за Имунитета и Диетичен Съюзник

Старата поговорка „Една ябълка на ден държи доктора далеч“ придобива особена тежест през есента, когато имунната ни система е подложена на изпитание от сезонните вируси.

Ябълките са много повече от вкусна закускате са преносима аптека. Лечебната им сила е в богатото съдържание на разтворими фибри (пектин), които действат като пребиотик, подхранвайки „добрите“ бактерии в червата ни.

Здравият чревен микробиом е пряко свързан със силен имунен отговор. Освен това, ябълките са заредени с мощни антиоксиданти, най-вече кверцетин, концентриран в кората. Кверцетинът е флавоноид с доказани противовъзпалителни и антивирусни свойства, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите на настинка и грип, както и да подкрепят белодробната функция.

В диетичен план, ниският гликемичен индекс и високото съдържание на фибри (около 4 грама в средно голяма ябълка) помагат за регулиране на кръвната захар, осигуряват продължително усещане за ситост и подпомагат контрола на теглото.

За оптимални ползи през сезона на настинките и грипа, диетолозите препоръчват консумацията на 1 до 2 средно големи ябълки дневно, по възможност с кората, за да се усвои максимално количество кверцетин и фибри.

Защо ябълката с кората е по-полезна?

Повечето хранителни вещества и фибри в ябълките се съдържат в кората им. При производството на пюре обикновено кората се отстранява, което води до загуба на важни витамини и минерали.

Прясната ябълка с кора е отличен източник на:

Фибри

Антиоксиданти

Витамин C

Калий

Калций

Магнезий

Желязо

Хранителна стойност в цифри

При сравнение на 100 грама прясна ябълка с кора и 100 грама несладкано пюре от ябълки, разликите са значителни:

Фибри: Ябълката съдържа 2.4 г, докато пюрето - само 1.1 г

Витамин C: Ябълката предлага 4.6 мг, пюрето - едва 1 мг

Калий: 107 мг в ябълката срещу 74 мг в пюрето

Витамин K: 2.2 мкг в ябълката срещу 0.5 мкг в пюрето

Калории: Ябълката има 52 калории, пюрето - 42 калории

Внимание към добавките

Промишлено произведеното пюре от ябълки често съдържа добавки като захар, сол и мазнини, което допълнително увеличава калориите и намалява здравословните ползи. Важно е да четете етикетите на продуктите.

Влияние върху кръвната захар

Прясната яжълка и пюрето от нея са с нисък гликемичен индекс, което ги прави подходящи за хора, следящи нивата на кръвната си захар. Въпреки това, пюретата със захар имат по-висок гликемичен индекс и трябва да се избягват при диабет.

Дъвченето помага за ситостта

Научни изследвания показват, че дъвченето на твърда храна, като ябълки, може да помогне на хората да се почувстват сити по-бързо и да приемат по-малко калории общо.

Кога пюрето от ябълки е по-подходящо?

Въпреки по-ниското хранително съдържание, пюрето от ябълки има своето приложение и е полезно за определени групи хора:

Малки деца и бебета - при риск от задавяне

Хора след дентална операция - които не могат да дъвчат

Пациенти след коремна операция - когато трябва да се избягват фибрите

Хора с проблеми с преглъщането

Пюрето от ябълки се използва и като средство за прием на лекарства при хора, които имат затруднения с преглъщането на таблетки. В кулинарията то може да замени растителни масла или яйца в печени изделия.

За максимална хранителна стойност изборът е ясен, прясната ябълка с кора е по-богата на витамини, минерали и фибри. Пюрето от ябълки обаче остава полезна алтернатива за хора със специфични здравословни нужди или диетични ограничения. При покупка на готово пюре винаги проверявайте етикета за нежелани добавки.

