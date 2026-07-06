Планът за лечение на рака може да включва операция, химиотерапия или лъчетерапия, но все повече изследвания посочват един елемент, който подпомага почти всеки пациент, храненето.

Правилното хранене при онкологични заболявания постепенно се превръща от второстепенна тема в неразделна част от онкологичната грижа. Разберете защо храната има значение по време на лечението, кои храни подкрепят организма и как индивидуалният подход може да направи разлика.

Защо храненето е ключова част от онкологичната грижа

Пациентите с рак имат повишени хранителни нужди, както заради самото заболяване, така и заради страничните ефекти от лечението като умора, гадене и повръщане, които затрудняват храненето. Именно затова рискът от недохранване (малнутриция) е сериозен проблем.

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Според данни, представени от проф. Фанг Фанг Джанг от Университета Тъфтс по време на семинар в Харвардското училище по обществено здраве „Т. Х. Чан", до 85% от онкоболните са изложени на риск от недохранване, особено тези в напреднал стадий или по време на активно лечение.

Малнутрицията може да доведе до повишено възпаление, загуба на тегло и на мускулна маса, както и до отслабен имунитет. Всичко това се отразява на способността на тялото да понася терапията и води до повече хоспитализации.

„Храната като лекарство", нов подход в онкологията

Проф. Джанг представя три основни програми от инициативата Food Is Medicine („Храната като лекарство"), които осигуряват хранителна подкрепа на пациенти с чувствителни към диетата състояния:

Медицински съобразено меню , индивидуално разработени и доставяни до дома хранения, например висококалорични и богати на протеини менюта за пациенти със значителна загуба на тегло.

Медицински съобразени хранителни продукти , под формата на хранителни кутии или комплекти за приготвяне на ястия.

„Рецепти" за плодове и зеленчуци , ваучери или електронни карти, които се използват в магазините.

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В едно от изследванията екипът на Джанг проследява пациенти с рак на белия дроб. Контролната група получава само печатни материали за хранене, а интервенционната група, допълнително домашно доставяни медицински съобразени хранения и дистанционни консултации с диетолози.

Интервенционната група показва статистически значимо подобрение на храненето, измерено чрез Индекса за здравословно хранене. Изследователите подчертават, че данните все още са ограничени и предстоят нови проучвания.

Кои храни подкрепят организма по време на лечение на рак

Макар че всеки случай е различен, специалистите очертават храни, които подкрепят здравословния хранителен режим на онкоболните:

Разноцветни плодове и зеленчуци , източник на антиоксиданти и витамини .

Постни протеини , риба, птиче месо, тофу и бобови. Тези храни, богати на протеини , подпомагат запазването на мускулната маса.

Пълнозърнести храни , кафяв ориз, киноа и овес осигуряват постепенно освобождаване на енергия.

Достатъчно течности , водата, билковите чайове и бульоните са важни за хидратацията по време на терапия .

Чести, но по-малки хранения могат да облекчат гаденето и умората и да подобрят усвояването на хранителни вещества. Богати на хранителни вещества закуски като ядки, семена и кисело мляко помагат за поддържане на енергията през деня.

Кои храни е добре да се ограничат

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Силно преработени храни , често съдържат добавки и консерванти.

Прекомерна консумация на захар , ограничаването на захарта обикновено се препоръчва като част от балансираното хранене. Важно е обаче да се уточни, че няма категорични доказателства, че захарта директно „храни" туморите; по-скоро прекомерният прием е свързан с наднормено тегло, което е доказан рисков фактор.

Червено и преработено месо , според проучванията ограничаването им може да допринесе за намаляване на възпалението и на риска.

Значението на индивидуалния подход

Универсална диета при рак не съществува. Затова специалистите съветват пациентите да работят с диетолог със специализация в онкологията. Все повече хора в България търсят диетолог по онкология в София и други градове, за да получат индивидуален хранителен план, съобразен с конкретното лечение, например диета по време на химиотерапия. Важно е всяка съществена промяна в храненето да се обсъжда с лекуващия екип.

Ракът е сериозен противник, но все повече изследвания показват, че храненето може да е ценен съюзник в неговото лечение. Доброто хранене не замества конвенционалната терапия, но може да подпомогне естествените защитни сили на организма, да облекчи страничните ефекти и да подобри качеството на живот. Информираните хранителни избори, направени заедно със специалист, са важна стъпка по пътя към възстановяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници