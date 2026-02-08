Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 не само демонстрират спортно съвършенство, но и разкриват как храната може да стане ключов фактор за успеха на атлетите.

В условията на италианско гостоприемство, най-добрите спортисти в света се хранят с диета, богата на паста, пица и свежи продукти, меню, което съчетава удоволствие с функционалност и се корени в принципите на средиземноморската диета.

Олимпийското меню: Италиански специалитети за максимална производителност

Диетата на олимпийските атлети в Милано-Кортина 2026 е внимателно съобразена с нуждите на елитните спортисти. Шестте олимпийски села, с основни центрове в Милано и Кортина д'Ампецо, приемат съответно около 1500 и 1400 участници.

Според Елизабета Салвадори, ръководител на храните и напитките за Игрите, ежедневно се приготвят до 4500 закуски, обеди и вечери само в миланското село, а в Кортина - до 4000 хранения.

Какво избират олимпийците?

Въпреки широката гама от предложения, атлетите най-често се насочват към прости, високоенергийни храни:

Паста - основна храна, сервирана обикновено с основни сосове като рагу или доматен сос, приготвяна експресно пред атлетите

Пица - популярен избор, особено сред американските сноубордисти

Чисти протеини - пилешко, пуешко, телешко месо и сьомга за възстановяване след тренировка

Въглехидратно зареждане - фокача, ризото (включително класическото Ризото ала Миланезе) и различни видове паста

Млечни продукти - свежа моцарела, бурата и други сирена

Зеленчуци и салати - богати на антиоксидантни храни

Американската сноубордистка Джес Пърлмутър споделя пред Ройтерс, ентусиазирано: "Ядох най-добрата паста в живота си тук и снощи си взех джелато. Наистина е забавно." Холандският състезател по бързо пързаляне Женинг де Боо добавя: "Не е ресторант с мишленова звезда, но го намирам за напълно адекватно. Ядох паста, салата и малко пиле - всичко, от което един атлет се нуждае."

Защо италианската диета работи за спортисти

Храненето при спортисти изисква внимателен баланс между макронутриенти. Според експерти от Университета на Юта, тялото на атлета обикновено се нуждае от 50 до 70% от калориите да идват от въглехидрати - основният горивен източник за мозъка и мускулите. Италианската кухня естествено отговаря на тези изисквания.

Снимка: iStock

Ключови хранителни компоненти на олимпийската диета:

Въглехидрати за енергия:

Пълнозърнеста паста, ориз и хляб осигуряват устойчива енергия за високи постижения

Лимонова паста, ньоки и фокача предлагат бързо зареждане преди състезания

Протеини за възстановяване:

Постни меса (пиле, пуйка) са отлична алтернатива на червеното месо, намалявайки наситените мазнини

Риба като сьомга е богата на омега-3 мастни киселини с противовъзпалителни свойства

Здравословни мазнини:

Зехтинът - основен източник на мазнини в италианската кухня, съдържа олеинова киселина с противовъзпалителни свойства

Помага за понижаване на лошия холестерол (LDL) и повишаване на добрия (HDL)

Снимка: iStock

Антиоксидантни храни:

Свежи зеленчуци като домати, чушки, тиквички и патладжани

Помагат за неутрализиране на свободните радикали, намалявайки мускулната болка и умората

Средиземноморската диета: Модел за балансирано хранене

Традиционната италианска диета е основна част от средиземноморската диета - признат модел за дълголетие и здраве на сърцето. Тази диета акцентира върху:

Растителни храни - плодове, зеленчуци, бобови растения, ядки и семена

Качествени съставки - свежи, цялостни храни вместо преработени продукти

Контрол на порциите - по-малки порции паста като първо ястие, последвани от протеин и зеленчуци

Хидратация - вода, мляко и смутита за оптимална хидратация при атлети

Диетата фокусира върху храни с висока хранителна плътност, което помага за поддържане на здравословно тегло, подкрепя метаболизма и намалява риска от хронични заболявания.

Снимка: iStock

Уроци от Париж 2024: Защо Милано-Кортина 2026 е различна

Зимната олимпиада в Италия стартира много по-успешно в сравнение с летните игри в Париж 2024, където храната предизвика негативни отзиви от множество спортисти. Оплаквания занаблягане на яйца и ограничено предлагане на протеинови опции принуждават организаторите да правят корекции в последния момент.

В Милано-Кортина 2026 организаторите са се поучили от тези грешки. Храната е достъпна 24 часа в денонощието, с ротация на закуска, обед и вечеря. Главните олимпийски села разполагат с хранителни зали с готвачи зад шест станции, плюс допълнителни барове с плодове, хляб и салати.

Снимка: Canva

Латвийският състезател по шорттрек Рейнис Берзинс коментира: "Има въглехидрати, протеини, много закуски през целия ден. Изглежда храната няма да бъде проблем на тези олимпийски игри."

Практически съвети: Как да приложим олимпийските принципи в ежедневието

Макар да не сме професионални атлети, можем да се вдъхновим от диетата на олимпийските атлети:

Приоритизирайте качествените въглехидрати - пълнозърнести макаронени изделия, кафяв ориз, овесени ядки Включете чисти протеини - риба, пилешко месо, бобови култури Използвайте зехтин - вместо масло или други мазнини при готвене Яжте цветни зеленчуци - за антиоксиданти и витамини Контролирайте порциите - следвайте италианския модел с по-малки порции от различни ястия Хидратирайте се добре - вода преди, по време и след физическа активност

Диетата на олимпийските атлети в Милано-Кортина 2026 доказва, че високата производителност и удоволствието от храната не са взаимно изключващи се. Италианската кухня, с нейния акцент върху свежи съставки, балансирано хранене и средиземноморски принципи, предоставя идеалната основа за спортни постижения.

Успехът на хранителната програма в Италия подчертава важността на храната не само като гориво, но и като част от културата и благосъстоянието. Чрез съчетаване на наука и традиция, олимпийските села предлагат модел за здравословно хранене, от който всеки може да се поучи, независимо дали се стремим към златен медал или просто към по-добро здраве

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: