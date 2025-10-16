Диета при язва на стомаха: Какво да ядем и кои храни са забранени

Стомашна язва възниква, когато стомашната киселина разяжда защитната стомашна лигавица, образувайки отворена рана. Типичните признаци и симптоми включват пареща болка в стомаха и лошо храносмилане.

Тъй като често причинител на язвата е изключително устойчивата бактерия Helicobacter pylori (H. pylori), има храни, съдържащи съставки, които се борят срещу тази бактерия.

Диетата за язва включва храни като горски плодове, яйца, постно месо и пълнозърнести храни, които могат да помогнат за ограничаване на симптомите, информира VerywellHealth. Също така е добре да се изключат определени храни като пържени храни, цитрусови плодове и алкохол, които могат да раздразнят язвените рани в лигавицата на стомаха, хранопровода или тънките черва.

Какво да ядем при диета за язва

Диетата за язва е хранителен план, предназначен да облекчи симптомите на пептична язва, да предотврати обостряния и да предотврати развитието на нови язви.

Плодове

Както пресните, така и замразените плодове съдържат полезни фибри и антиоксиданти. Полифенолите, които се намират в много плодове, могат да бъдат полезни. Горските плодове, ябълките, гроздето и наровете са сред най-добрите избори за лечебни полифеноли. Избягвайте цитрусови плодове или сокове като портокал или грейпфрут, ако те предизвикват киселинен рефлукс.

Зеленчуци

Листните зеленчуци, яркочервените и оранжевите зеленчуци и кръстоцветните зеленчуци (като броколи, карфиол и къдраво зеле) са пълни с витамини и антиоксиданти, които са особено полезни за цялостното ви здраве и лечение. Зелето е изследвано за ползите му при лечение на храносмилателни заболявания. Избягвайте пикантни чушки и домати или продукти, приготвени с тях, ако ви причиняват рефлукс.

Постни протеини

Птиче месо без кожа, постно говеждо месо като филе или бонфиле, риба, яйца, сушен боб и грах са отлични източници на нискомаслени протеини. Мазните риби като сьомга, скумрия и сардини осигуряват омега-3 мастни киселини, които могат да намалят възпалението и да бъдат полезни за предотвратяване на друга язва.

Пробиотични храни

Продукти като кефир, кисело зеле и гръцко кисело мляко осигуряват пробиотици (полезни бактерии) заедно с протеини, така че са добър избор.

Пълнозърнести храни

Пълнозърнестият хляб и пълнозърнестите или натрошени зърнени храни като овес, киноа, просо са добри източници на фибри, които да включите в диетата си. Те са част от здравословния начин на живот и подпомагат храносмилателното здраве, въпреки че някои проучвания показват, че самите фибри не предотвратяват язви.

Билки и подправки

Лютите, пикантни храни обикновено се избягват при диета за язва, но преглед на проучвания върху храните и H. pylori установява, че някои подправки, добавени за вкус, като карамфил, кориандър и копър, също помагат за инхибиране на бактериите. Леките билки и подправки често са източник на антиоксиданти. Може да консумирате куркума, канела, джинджифил и чесън, които имат антимикробни и противовъзпалителни свойства.

Кои храни са забранени при диета за язва

Алкохол

Всичкият алкохол е дразнител на стомаха и ще забави заздравяването. Избягвайте вино, бира и спиртни напитки.

Кофеин

Намалете или спрете пиенето на кафе, чай и кофеинови газирани напитки. Те могат да увеличат производството на стомашна киселина.

Мляко

Имаше време, когато млякото се е използвало за лечение на язви. По-нови изследвания обаче установяват, че то повишава стомашната киселина. Най-добре е да го избягвате.

Някои видове месо

Пропускайте силно подправени меса и други преработени меса. Избягвайте консумацията на големи количества червено месо, което може да причини възпаление в червата. Ако ядете червено месо, избирайте постно месо или отстранете мазнините преди готвене.

Храни с високо съдържание на мазнини

Опитайте се да изключите големи количества добавени мазнини от диетата си. Мазнините могат да увеличат стомашната киселина и да предизвикат рефлукс. Избягвайте пържени храни и мазни храни като бекон, наденица и подобни. Може също да се наложи да избягвате сос, крем супи и дресинги за салати. Здравословни мазнини, като тези, които се намират в ядките и авокадото, са приемливи за консумация.

Пикантни храни

Пикантни храни не причиняват язви. Те обаче могат да раздразнят язвата ви, така че ограничаването на пикантните храни може да помогне за намаляване на симптомите ви. Помислете за пропускане на всичко пикантно, като люти чушки, хрян, черен пипер, както и сосове и подправки, които ги съдържат.

Солени храни

Солените храни могат да насърчат растежа на бактерията H. pylori. Туршиите, маслините и други мариновани или ферментирали зеленчуци са с високо съдържание на сол и са свързани с по-висок риск от язви на H. pylori.

Шоколад

Шоколадът може да увеличи производството на стомашна киселина и да предизвика симптоми на рефлукс. Избягването му може да помогне за намаляване на стомашното дразнене.

Кога да се храните по време на диетата за язва

Опитайте се да правите пет или шест малки хранения всеки ден, вместо три по-големи. Обилните хранения изискват много повече стомашна киселина за храносмилане, което може да бъде дразнещо. Дъвчете добре храната си и яжте бавно.

Снимка: iStore

Приключете с храненето поне 3 часа преди лягане и се опитайте да останете изправени няколко часа след хранене за по-добро храносмилане и по-малко киселинен рефлукс. Разходка след хранене също може да помогне.

Как работи диетата за язва

Диетата за язва добавя храни с антибактериални ефекти и съединения, които ускоряват заздравяването. Тя също така ограничава излишното производство на киселина, което може да влоши язвата. Тези храни могат да включват полифеноли, които помагат за по-бързото заздравяване на язви на стомашната лигавица, докато други имат антибактериални ефекти.

Въпреки че няма строги правила за това кои храни да ядете, опитайте се да добавите колкото се може повече храни от горния списък. Избягвайте храни, които ви карат да се чувствате по-зле или които предизвикват производство на киселини и рефлукс.

Диетата за язва трябва да се спазва заедно с всички други препоръки за лечение от вашия лекар.

7-дневно примерно меню за хора с язва

Ето примерен седемдневен хранителен план, ако имате стомашна язва, предложено от диетолога Рене Халил от изданието Usenourish.

Ден 1

Закуска: Овесени ядки с нарязани банани, семена от чиа и капка мед. Билков чай.

Обяд: Салата от киноа с микс от зелени зеленчуци, печено пиле, чери домати, краставици, настъргани моркови, авокадо.

Вечеря: Печена сьомга с гарнитура от задушени броколи и печени сладки картофи.

Снак: Малка шепа безсолни бадеми. Пресен ананас с нискомаслена извара.

Ден 2

Закуска: Смути със спанак, къдраво зеле, манго, ананас и кокосова вода. Пълнозърнест тост с авокадо.

Обяд: Супа от леща с нарязани на кубчета моркови, целина, лук и спанак. Пълнозърнести крекери.

Вечеря: Пържено тофу с чушки, моркови, снежен грах, гъби и кафяв ориз. Гарнитура от задушени зелени бобчета.

Снак: Пръчици моркови с хумус. Малка купа микс от горски плодове.

Ден 3

Закуска:Гръцко кисело мляко с мед, ленено семе и нарязани праскови. Мъфин с трици.

Обяд:Сандвич с пуешки гърди и авокадо върху пълнозърнест хляб. Порция микс от зелени зеленчуци с лек винегрет.

Вечеря:Печено пиле с киноа и пилаф от спанак. Задушени моркови и зелен грах.

Снак: Пръчици целина с гуакамоле. Резенчета пресни круши.

Ден 4

Закуска: Бъркани яйца с чушки и лук с пълнозърнест тост.

Обяд:Салата от нахут с краставици, домати, червен лук, магданоз и дресинг от лимон и тахан. Пълнозърнест пита хляб.

Вечеря: Скариди на скара с гарнитура от сотирано къдраво зеле и печена тиква. Кафяв ориз, приготвен с пресен магданоз и мащерка.

Снак: Твърдо сварено яйце. Резен портокал.

Ден 5

Закуска: Овесени ядки за една нощ с бадемово мляко, семена от чиа, пресни боровинки и щипка канела.

Обяд:Пълнозърнест пита хляб, пълнен със спанак и фета, с гарнитура от салата от домати и краставици.

Вечеря:Печена треска с гарнитура от печени картофи и брюкселско зеле. Микс зелена салата с винегрет.

Снак: Резен краставица със сос дзадзики. Малка купа череши.

Ден 6

Закуска:: Бъркани яйца със спанак и домати. Препечен хляб с пълнозърнесто брашно.

Обяд: Салата от печено цвекло и козе сирене с рукола, орехи и балсамов винегрет. Пълнозърнеста питка.

Вечеря:Вегетарианско чили с пълнозърнест хляб.

Снак: Малка шепа шамфъстък. Резенчета пресни ябълки.

Ден 7

Закуска: Пълнозърнести палачинки с горски плодове и лъжица гръцко кисело мляко.

Обяд: Остатъци от вегетарианско чили.

Вечеря: Печено пилешко месо и зеленчукови шишчета (чушки, тиквички, червен лук) с див ориз. Микс от зелени зеленчуци със зехтин и лимонов дресинг.

Снак: Оризови кексчета с фъстъчено масло. Резенчета пресен ананас.

Този 7-дневен хранителен план набляга на храни, които обикновено се понасят добре от хора с язва.

Не забравяйте да слушате тялото си и да коригирате размера на порциите, ако е необходимо.

—----------------------------------------------

Често задавани въпроси

Какви напитки помагат при язви? Можете да опитате напитки, които съдържат пробиотици, като комбуча. Освен това, изследвания са установили, че пиенето на сок от червена боровинка може да помогне в борбата с инфекция с H. pylori. Как бързо да успокоите язва? Можете да получите бързо облекчение, като приемате H2-блокери, които блокират хистаминовите рецепторите в стомашните жлези, в резултат на което се потиска продукцията на солната киселина и пепсин. Ще изчезне ли стомашната язва сама? Стомашната язва може да изчезне сама, но това е по-рядко срещано. По-често симптомите на стомашна язва продължават седмици или дори месеци, докато човек не потърси лечение.