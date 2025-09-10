Щитовидната жлеза се нуждае от йод, за да функционира правилно и да произвежда достатъчно тиреоидни хормони за нуждите на тялото. Ако не получавате достатъчно йод, рискувате хипотиреоидизъм или гуша (щитовидна жлеза, която се уголемява, за да компенсира недостига на тиреоидни хормони).

Една от най-честите причини за появата на това състояние е тиреоидитът на Хашимото, автоимунно заболяване, при което имунната система атакува директно щитовидната жлеза.

Повечето от нас нямат проблем с получаването на достатъчно йод, но ако сте на диета с ниско съдържание на натрий (препоръчвана за здравето на сърцето си) или следвате веганска диета, тогава може да се наложи да увеличите приема на йод от други източници.

Именно поради тази причина е от ключово значение как се храните, за да поддържате един от най-важните органи в ендокринната система на организма.

Полезни храни за щитовидната жлеза

Балансираното хранене е много важно в ежедневието. Но все пак има храни, които се препоръчват и такива, които е добре да се избягват, за здравето на щитовидната жлеза.

Водорасли и други морски дарове

Много видове водорасли са пълни с йод. Водораслите в листова форма имат концентрации на йод, варираща от 16 мкг/г до 2984 мкг/г (препоръчителната хранителна доза за небременна или некърмеща жена е 150 мкг). Тъй като водораслите могат да бъдат особено богати на йод, не бива да започвате да ядете суши всеки ден от седмицата, но е добре да си го позволявате поне веднъж.

Рибата е друг добър източник на йод. Отдавна е известно, че хората, които живеят в отдалечени, планински райони без достъп до море, са изложени на риск от гуша.

Мидите и скаридите също са добри източници на йод. Само 85 грама скариди (около 4 или 5 броя) съдържат приблизително 10% от препоръчителния прием.

Мляко

Млечните продукти съдържат средно 85 мкг йод на чаша. Обикновеното, нискомаслено кисело мляко е добър източник, то може да съставлява около 50% от дневния ви прием на йод. Прясното мляко също се препоръчва, макар че в последните години бива изместено от соеви и бадемови напитки, които обаче съдържат много по-малки количества йод.

Бразилски орех

Бразилските орехи съдържат друго хранително вещество, което помага за регулиране на хормоните на щитовидната жлеза – селен. Селенът може да помогне за предотвратяване на дългосрочно увреждане на щитовидната жлеза при хора с Хашимото и болестта на Грейвс. Само една ядка ​​съдържа между 68 и 91 микрограма. Тъй като максималната горна граница на селен е 400 микрограма на ден, не е добре да прекалявате.

Месо

Цинкът е друго ключово хранително вещество за щитовидната жлеза – тялото ви се нуждае от него, за да произвежда тироиден хормон. Приемът на твърде малко цинк може да доведе до хипотиреоидизъм. Месото е добър източник на цинк: една порция от 85 грама печено телешко съдържа 7 милиграма, а порция от 85 грама тъмно пилешко месо съдържа 2,4 милиграма.

Яйца

Едно голямо яйце съдържа около 16% от дневния прием на йод и 20% от дневния прием на селен, което прави яйцата суперхрана за щитовидната жлеза. Голяма част от тях се намират в жълтъка.

Горски плодове

Храните с високо съдържание на антиоксиданти също са полезни за щитовидната жлеза. Изследванията показват, че антиоксидантите могат да помогнат за справяне с дисфункцията на щитовидната жлеза. Най-много антиоксиданти има в горските плодове, които освен това съдържат фибри и сравнително малко естествена захар.

Храни, които трябва да се ограничават

Някои храни обикновено не се препоръчват за здравето на щитовидната жлеза. Те реално се отричат от всяка една диета или метод на здравословно хранене. Това са:

Глутен

Това се отнася само за хора с цьолиакия или глутенова непоносимост. Цьолиакията и автоимунните заболявания на щитовидната жлеза, като тиреоидит на Хашимото и болестта на Грейвс, често съществуват едновременно. Въпреки че не е напълно ясно дали безглутенова диета може да помогне за лечение на заболяване на щитовидната жлеза самостоятелно, ако сте диагностицирани с цьолиакия, е важно да поддържате строга безглутенова диета.

Свръхпреработени храни

Ако обмисляте да увеличите приема на йод чрез солени, преработени храни, помислете отново. Производителите не са длъжни да използват йодирана сол в продуктите си. В резултат може да приемате твърде много натрий (което може да доведе до високо кръвно налягане, а след това и до сърдечни заболявания), а не йод.

Фаст фуд

Подобно на преработените храни, веригите за бързо хранене също не са задължени да използват йодирана сол в своите храни. Препоръчва се избягване на ресторантски храни, тъй като няма начин да се определи кои ресторанти използват йодирана сол.

Кои са разликите при хипертиреоидизъм?

Йодът е важен при хипотиреоидизъм, но какво се случва при хипертиреоидизъм или състоянието, при което в тялото ви има твърде много тироидни хормони. Високите нива на тиреоидни хормони в тялото могат да бъдат токсични.

Определени храни могат да помогнат за поддържане на здравето на щитовидната жлеза и да намалят някои от негативните ефекти от това състояние. Някои минерали, витамини и други хранителни вещества са необходими за балансиране на функцията на щитовидната жлеза.

Няма специфична диета, препоръчана за хипертиреоидизъм. Диета с ниско съдържание на йод понякога се препоръчва в случаи на лек хипертиреоидизъм.

Ако хипертиреоидизмът прогресира до болестта на Грейвс, е важно да избягвате консумацията на излишен йод. Твърде много йод може да влоши състоянието, така че избягвайте най-вече морските водорасли.

До голяма степен храненето при хипотиреоидизъм и хипертиреоидизъм се припокрива с консумацията на селен и цинк. При хипертиреоидизъм обаче е добре да се добавят:

Калций и витамин D. Хипертиреоидизмът причинява слаби и чупливи кости. Костната маса може да се възстанови с лечение. Витамин D и калций са необходими за изграждането на здрави кости.

Здравословни мазнини. Мазнините, които са от пълноценни храни и до голяма степен не са преработени, могат да помогнат за намаляване на възпалението. Това помага за защита на здравето на щитовидната жлеза и балансиране на хормоните на щитовидната жлеза.

Подправки. Някои подправки и билки имат противовъзпалителни свойства, такива са: куркума, зелени люти чушки, черен пипер.

Внимавайте с кофеина. Храни и напитки, които съдържат кофеин, като кафе, чай, газирани напитки и шоколад, могат да изострят симптомите на хипертиреоидизъм и да доведат до повишена тревожност, нервност, раздразнителност и учестен пулс.

Често задавани въпроси

Кои храни са полезни за здравето на щитовидната жлеза? Някои храни са особено препоръчителни поради съдържанието си на ключови хранителни вещества - водорасли и морски дарове (богати на йод); Млечни продукти; Месо (оигурява цинк, който е необходим за производството на тироидни хормони); Яйца. Има ли храни, които трябва да се ограничават за здрава щитовидна жлеза?

Препоръчително е да се ограничат или избягват преработени храни, газирани напитки и захари, както и храни, богати нагликозиди (като броколи, зеле, карфиол, къдраво зеле, ряпа, соя, фъстъци, сладки картофи, царевица, ориз и други), тъй като те могат данамалят абсорбцията найод в организма. От колко йод имаме нужда за здрава щитовидна жлеза?

Щитовидната жлеза се нуждае от около 150 микрограма йод дневно, за да произвежда необходимите хормони, които регулират растежа и метаболизма.

