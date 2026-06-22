Слагате ги в салатата, печете ги, пълните ги, но замисляли ли сте се кой пипер е по-полезен? Червените и зелените пиперки изглеждат сходни, но между тях има разлики в хранителния състав, които могат да имат значение за диетата ви.
Диетолози обясняват какво печелите от всеки цвят, кои витамини преобладават и защо начинът на приготвяне променя ползите.
Защо червеният пипер е по-сладък
Малко хора знаят, че цветът на пипера показва зрелостта му. „Когато пиперките растат, те първо са зелени, после стават жълти, оранжеви и накрая червени. Затова червеният е най-сладък", обяснява Джейми Бахам, регистриран диетолог в Ladybug Nutrition. Зеленият пипер всъщност е неузрял плод, оттам идва и по-неутралният му, леко горчив вкус, който го прави идеален за солени ястия.
Хранителен състав на пипера
И двата вида са нискокалорични и без мазнини, но има измерими разлики. За един среден суров пипер стойностите изглеждат така:
- Калории в пипера: зеленият има около 23,8 ккал, докато червеният, около 30,9 ккал. Червеният е леко по-калоричен заради по-високото съдържание на захар.
- Въглехидрати и захари: зеленият съдържа 5,52 г въглехидрати и 2,86 г захар, а червеният 7,18 г въглехидрати и 5 г захар. Разликата е важна за хора с диабет, които следят приема на захар.
- Витамин С в пипера: тук червеният води убедително, 152 мг срещу 95,7 мг при зеления. Според USDA половин чаша червен пипер съдържа около 142 мг витамин С, близо двойно над дневната нужда за жени. „Много хора не знаят, че в червения пипер има повече витамин С, отколкото в цитрусите като портокала и лимона", казва Бахам.
- Съдържание на витамин А: разликата е драстична, 187 мкг при червения срещу едва 21,4 мкг при зеления. Витамин А подкрепя зрението, кожата и имунната функция.
- Калций в зеленчуците: тук зеленият пипер има лек превес – 11,9 мг срещу 8,33 мг при червения, особено когато се консумира суров.
В какво си приличат: Фибри, магнезий и калий
И двата цвята са почти равностойни по три важни показателя:
- Фибри за храносмилане: около 2–2,5 г на пипер. Фибрите подпомагат чревното здраве, редовността и микробиома.
- Магнезий и калий: стойностите са близки (магнезий ~12–14 мг, калий ~208–251 мг), с лек превес за червения при суровия пипер. И двата минерала са ключови за нервната и мускулната функция.
Антиоксиданти: Бета-каротин, ликопен и хлорофил
Освен витамини, пиперките са богати на антиоксиданти. „Червените пиперки съдържат бета-каротин и ликопен, които подкрепят имунитета, кожата и зрението", посочва Джордан Хил, диетолог в Live it Up.
Зелените пък съдържат хлорофил, зеленият пигмент с противовъзпалителни свойства. Според обзор от 2023 г., публикуван в списание Molecules, хлорофилът може да има антиоксидантно, противотуморно и противовъзпалително действие, макар изследванията да продължават.
Сурови или готвени пиперки?
Начинът на приготвяне променя осезаемо хранителната стойност:
- Варенето намалява калориите (до ~19 ккал на пипер), но също така и въглехидратите, захарите и витамините.
- Задушаването/пърженето покачва калориите значително (до 87–100 ккал), тъй като пиперът поема мазнина. Любопитно е, че при пържене зеленият пипер изпреварва червения по витамин С.
- Суровите чушки като цяло запазват най-много витамин А, витамин С, калций, калий и магнезий.
Ако целите максимум витамини, консумирайте пипера суров. в салата, като хрупкава закуска с хумус или в смути.
Пипер и диета за отслабване
За диета и отслабване и двата цвята са отличен избор, ниски на калории, богати на фибри и антиоксиданти. За разлика от нишестените зеленчуци (като картофите), пиперът осигурява обем и засищане при минимални калории.
пиперът е от семейство „картофови" (нощосенки). Хора с чувствителност към тази група може да усетят стомашно-чревен дискомфорт.
И червеният, и зеленият пипер са ценна част от здравословния начин на живот. Червеният печели по витамини и антиоксиданти, защото е напълно узрял; зеленият предлага малко повече калций и уникалния хлорофил. Но диетолозите са единодушни: най-умният ход не е да избирате един цвят, а да ядете повече зеленчуци в разнообразни цветове. Така получавате пълния спектър от полезни свойства на пипера.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Prevention – Червен срещу зелен пипер: кой е по-добър за вас?
- Verywell Health – Червени срещу зелени пиперки: хранителна стойност
- Национални здравни институти на САЩ (NIH) – Витамин С: справочник за специалисти
- Списание Molecules / Nutrients (MDPI) – Биоактивни съединения в пипера
- International Journal of Food Sciences and Nutrition – Влияние на топлинната обработка върху хранителните вещества
- Critical Reviews in Food Science and Nutrition – Антиоксиданти и каротеноиди в зеленчуците
- Journal of Functional Foods (Elsevier) – Ползи на хлорофила за здравето