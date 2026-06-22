Слагате ги в салатата, печете ги, пълните ги, но замисляли ли сте се кой пипер е по-полезен? Червените и зелените пиперки изглеждат сходни, но между тях има разлики в хранителния състав, които могат да имат значение за диетата ви.

Диетолози обясняват какво печелите от всеки цвят, кои витамини преобладават и защо начинът на приготвяне променя ползите.

Защо червеният пипер е по-сладък

Малко хора знаят, че цветът на пипера показва зрелостта му. „Когато пиперките растат, те първо са зелени, после стават жълти, оранжеви и накрая червени. Затова червеният е най-сладък", обяснява Джейми Бахам, регистриран диетолог в Ladybug Nutrition. Зеленият пипер всъщност е неузрял плод, оттам идва и по-неутралният му, леко горчив вкус, който го прави идеален за солени ястия.

Снимка: Canva

Хранителен състав на пипера

И двата вида са нискокалорични и без мазнини, но има измерими разлики. За един среден суров пипер стойностите изглеждат така:

Калории в пипера: зеленият има около 23,8 ккал, докато червеният , около 30,9 ккал. Червеният е леко по-калоричен заради по-високото съдържание на захар.

Въглехидрати и захари: зеленият съдържа 5,52 г въглехидрати и 2,86 г захар, а червеният 7,18 г въглехидрати и 5 г захар. Разликата е важна за хора с диабет, които следят приема на захар.

Витамин С в пипера: тук червеният води убедително, 152 мг срещу 95,7 мг при зеления. Според USDA половин чаша червен пипер съдържа около 142 мг витамин С , близо двойно над дневната нужда за жени. „Много хора не знаят, че в червения пипер има повече витамин С, отколкото в цитрусите като портокала и лимона", казва Бахам.

Съдържание на витамин А: разликата е драстична, 187 мкг при червения срещу едва 21,4 мкг при зеления. Витамин А подкрепя зрението, кожата и имунната функция.

Калций в зеленчуците: тук зеленият пипер има лек превес – 11,9 мг срещу 8,33 мг при червения, особено когато се консумира суров.

В какво си приличат: Фибри, магнезий и калий

И двата цвята са почти равностойни по три важни показателя:

Фибри за храносмилане: около 2–2,5 г на пипер. Фибрите подпомагат чревното здраве, редовността и микробиома.

Магнезий и калий: стойностите са близки (магнезий ~12–14 мг, калий ~208–251 мг), с лек превес за червения при суровия пипер. И двата минерала са ключови за нервната и мускулната функция.

Снимка: Canva

Антиоксиданти: Бета-каротин, ликопен и хлорофил

Освен витамини, пиперките са богати на антиоксиданти. „Червените пиперки съдържат бета-каротин и ликопен, които подкрепят имунитета, кожата и зрението", посочва Джордан Хил, диетолог в Live it Up.

Зелените пък съдържат хлорофил, зеленият пигмент с противовъзпалителни свойства. Според обзор от 2023 г., публикуван в списание Molecules, хлорофилът може да има антиоксидантно, противотуморно и противовъзпалително действие, макар изследванията да продължават.

Сурови или готвени пиперки?

Начинът на приготвяне променя осезаемо хранителната стойност:

Варенето намалява калориите (до ~19 ккал на пипер), но също така и въглехидратите, захарите и витамините .

Задушаването/пърженето покачва калориите значително (до 87–100 ккал), тъй като пиперът поема мазнина. Любопитно е, че при пържене зеленият пипер изпреварва червения по витамин С.

Суровите чушки като цяло запазват най-много витамин А, витамин С, калций, калий и магнезий.

Ако целите максимум витамини, консумирайте пипера суров. в салата, като хрупкава закуска с хумус или в смути.

Снимка: Canva

Пипер и диета за отслабване

За диета и отслабване и двата цвята са отличен избор, ниски на калории, богати на фибри и антиоксиданти. За разлика от нишестените зеленчуци (като картофите), пиперът осигурява обем и засищане при минимални калории.

пиперът е от семейство „картофови" (нощосенки). Хора с чувствителност към тази група може да усетят стомашно-чревен дискомфорт.

И червеният, и зеленият пипер са ценна част от здравословния начин на живот. Червеният печели по витамини и антиоксиданти, защото е напълно узрял; зеленият предлага малко повече калций и уникалния хлорофил. Но диетолозите са единодушни: най-умният ход не е да избирате един цвят, а да ядете повече зеленчуци в разнообразни цветове. Така получавате пълния спектър от полезни свойства на пипера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници