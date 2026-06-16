Представете си диета без глад, без лишения и без отказ от вкусна храна.
Летните плодове и зеленчуци лекуват тялото отвътре, намаляват риска от рак, пазят сърцето, засилват имунитета и помагат за трайно отслабване, доказват множество проучвания.
Научете кои са 7-те най-мощни сезонни храни, защо са богати на витамин A, витамин C, калций и ликопен, и как лесно да ги включите в ежедневното си меню.
Защо сезонните храни са най-добрата "диета" за лятото?
Според регистрирания диетолог Шерил Орлански: „Фибрите подпомагат контрола на теглото, защото предизвикват трайно усещане за ситост.
Те също така регулират кръвната захар, като забавят усвояването на захарите и предотвратяват рязкото им навлизане в кръвообращението."
Плодовете и зеленчуците съдържат антиоксиданти и фитонутриенти, които могат да забавят стареенето, да намаляват риска от рак и инсулт, да подобряват кръвното налягане и да поддържат здравето на сърцето – и всичко това при минимален брой калории.
7-те летни суперхрани, препоръчани от диетолози
1. Домати и чушки – витамин A, витамин C и ликопен
Един средно голям домат съдържа само 35 калории, но осигурява 40% от дневната нужда от витамин C и 20% от витамин A.
Доматите са изключително богати на ликопен: мощен антиоксидант, свързан с намален риск от рак на простатата и храносмилателния тракт, сочи проучване.
Изследвания показват, че ликопенът може да предотвратява превръщането на "лошия" LDL холестерол в окислена форма, която образува плаки в артериите. Чушките пък предлагат над 230% от дневната нужда от витамин C само в половин чаша и то при само 20 калории.
2. Горски плодове – антиоксиданти и елагова киселина
Ягоди, малини, боровинки и къпини са не само вкусни, но и изключително полезни. Андреа Дън, диетолог в Cleveland Clinic, обяснява: „Горските плодове са богати на елагова киселина – антиоксидант, който помага на организма да деактивира специфични канцерогени и забавя размножаването на раковите клетки."
Ягодите са най-богатият на витамин C представител от семейството. Боровинките могат да подобряват паметта, показват проучвания. Порция горски плодове съдържа едва 45 калории, идеална закуска или десерт.
3. Кисело мляко – калций, протеини и пробиотици
Проучвания показват, че нискокалорична диета с три порции млечни продукти дневно може да подпомогнем отслабването. Едно кисело мляко осигурява около 30% от препоръчителната дневна доза калций.
Живите активни организми (пробиотици) в киселото мляко засилват имунитета, предотвратяват гъбични инфекции и поддържат здравето на стомашно-чревния тракт.
4. Бобови – протеини, фибри и фолиева киселина
Леща, грах, боб и нахут са пълноценни заместители на животинския протеин – без холестерол и с минимално количество наситени мазнини. Богати са на разтворими фибри, които понижават нивата на холестерола в кръвта.
Повечето бобови растения са отличен източник на фолиева киселина: важна за здравето на сърцето и за бременните жени, тъй като намалява риска от вродени дефекти.
5. Манго – бета каротин, витамин C и калий
Една чаша манго осигурява 76% от дневната нужда от витамин C и 25% от витамин A, при само около 95 калории на плод.
Мангото съдържа повече бета каротин от всеки друг плод, а мощните антиоксиданти (каротеноиди и биофлавоноиди) в него поддържат имунитета и помагат за възстановяване на увредените клетки.
Богато на калий, мангото помага за регулирането на кръвното налягане и сърдечния ритъм. Калият е нутриент, от който много хора не приемат достатъчно.
6. Вода – основата на здравословното хранене
Водата е може би „най-важната храна" в лятното меню. Тя е катализатор за повечето телесни функции – храносмилане, метаболизъм и клетъчна активност. Нутриционистите препоръчват 8 чаши вода на ден.
Недостатъчният прием кара тялото да задържа вода, което води до отоци.
Лятото е най-добрата диета
Летните плодове и зеленчуци лекуват тялото не с лишения, а с изобилие от нутриенти.
Доматите и чушките доставят витамин A, витамин C и ликопен; горските плодове: антиоксиданти и фибри; киселото мляко: калций и пробиотици; бобовите: протеин и фолиева киселина; мангото: имунна защита и калий.
Всичко, което трябва да направите, е да следвате природния ритъм на сезона и да се наслаждавате на богатството на лятната трапеза. Консултирайте се с личния си лекар или диетолог за индивидуални хранителни препоръки.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- WebMD (2009): Тайните летни храни за здравословно хранене и отслабване
- Yatharth Hospitals: Летен хранителен режим: как да се храним здравословно през лятото
- Camille Styles: Здравословни летни ястия: идеи за свежо и балансирано меню