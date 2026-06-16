Представете си диета без глад, без лишения и без отказ от вкусна храна.

Летните плодове и зеленчуци лекуват тялото отвътре, намаляват риска от рак, пазят сърцето, засилват имунитета и помагат за трайно отслабване, доказват множество проучвания.

Научете кои са 7-те най-мощни сезонни храни, защо са богати на витамин A, витамин C, калций и ликопен, и как лесно да ги включите в ежедневното си меню.

Защо сезонните храни са най-добрата "диета" за лятото?

Според регистрирания диетолог Шерил Орлански: „Фибрите подпомагат контрола на теглото, защото предизвикват трайно усещане за ситост.

Те също така регулират кръвната захар, като забавят усвояването на захарите и предотвратяват рязкото им навлизане в кръвообращението."

Плодовете и зеленчуците съдържат антиоксиданти и фитонутриенти, които могат да забавят стареенето, да намаляват риска от рак и инсулт, да подобряват кръвното налягане и да поддържат здравето на сърцето – и всичко това при минимален брой калории.

7-те летни суперхрани, препоръчани от диетолози

1. Домати и чушки – витамин A, витамин C и ликопен

Един средно голям домат съдържа само 35 калории, но осигурява 40% от дневната нужда от витамин C и 20% от витамин A.

Доматите са изключително богати на ликопен: мощен антиоксидант, свързан с намален риск от рак на простатата и храносмилателния тракт, сочи проучване.

Изследвания показват, че ликопенът може да предотвратява превръщането на "лошия" LDL холестерол в окислена форма, която образува плаки в артериите. Чушките пък предлагат над 230% от дневната нужда от витамин C само в половин чаша и то при само 20 калории.

2. Горски плодове – антиоксиданти и елагова киселина

Ягоди, малини, боровинки и къпини са не само вкусни, но и изключително полезни. Андреа Дън, диетолог в Cleveland Clinic, обяснява: „Горските плодове са богати на елагова киселина – антиоксидант, който помага на организма да деактивира специфични канцерогени и забавя размножаването на раковите клетки."

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Ягодите са най-богатият на витамин C представител от семейството. Боровинките могат да подобряват паметта, показват проучвания. Порция горски плодове съдържа едва 45 калории, идеална закуска или десерт.

3. Кисело мляко – калций, протеини и пробиотици

Проучвания показват, че нискокалорична диета с три порции млечни продукти дневно може да подпомогнем отслабването. Едно кисело мляко осигурява около 30% от препоръчителната дневна доза калций.

Живите активни организми (пробиотици) в киселото мляко засилват имунитета, предотвратяват гъбични инфекции и поддържат здравето на стомашно-чревния тракт.

4. Бобови – протеини, фибри и фолиева киселина

Леща, грах, боб и нахут са пълноценни заместители на животинския протеин – без холестерол и с минимално количество наситени мазнини. Богати са на разтворими фибри, които понижават нивата на холестерола в кръвта.

Повечето бобови растения са отличен източник на фолиева киселина: важна за здравето на сърцето и за бременните жени, тъй като намалява риска от вродени дефекти.

5. Манго – бета каротин, витамин C и калий

Една чаша манго осигурява 76% от дневната нужда от витамин C и 25% от витамин A, при само около 95 калории на плод.

Мангото съдържа повече бета каротин от всеки друг плод, а мощните антиоксиданти (каротеноиди и биофлавоноиди) в него поддържат имунитета и помагат за възстановяване на увредените клетки.

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Богато на калий, мангото помага за регулирането на кръвното налягане и сърдечния ритъм. Калият е нутриент, от който много хора не приемат достатъчно.

6. Вода – основата на здравословното хранене

Водата е може би „най-важната храна" в лятното меню. Тя е катализатор за повечето телесни функции – храносмилане, метаболизъм и клетъчна активност. Нутриционистите препоръчват 8 чаши вода на ден.

Недостатъчният прием кара тялото да задържа вода, което води до отоци.

Лятото е най-добрата диета

Летните плодове и зеленчуци лекуват тялото не с лишения, а с изобилие от нутриенти.

Доматите и чушките доставят витамин A, витамин C и ликопен; горските плодове: антиоксиданти и фибри; киселото мляко: калций и пробиотици; бобовите: протеин и фолиева киселина; мангото: имунна защита и калий.

Всичко, което трябва да направите, е да следвате природния ритъм на сезона и да се наслаждавате на богатството на лятната трапеза. Консултирайте се с личния си лекар или диетолог за индивидуални хранителни препоръки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници