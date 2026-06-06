Много хора свързват нитратите в храната с вредни вещества и потенциални рискове за здравето.

Нови научни данни обаче показват, че картината е далеч по-сложна. Докато нитратите в някои преработени месни продукти и замърсена вода могат да бъдат повод за безпокойство, същите съединения в зеленчуците могат да имат дори благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система.

Каква е разликата между различните източници на нитрати, кои храни са най-богати на тях и за какво да внимаваме в храната? Ето какво показват актуалните научни доказателства.

Какво представляват нитратите?

Нитратите са химични съединения, съставени от азот и кислород, които се срещат естествено в почвата, водата и въздуха. Те присъстват и в човешкия организъм.

След прием чрез храната тялото превръща част от нитратите в нитрити. При определени условия тези вещества могат да участват в образуването на т.нар. N-нитрозо съединения: група вещества, които в експериментални изследвания са свързани с повишен риск от развитие на рак.

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Според експерти обаче източникът на нитратите е от ключово значение за потенциалното им въздействие върху здравето.

Основните източници на нитрати в храната

Зеленчуци: Най-големият естествен източник на нитрати

Според изследвания между 50% и 75% от дневния прием на нитрати идва от плодове и зеленчуци.

Сред най-богатите на нитрати зеленчуци са:

  • Спанак
  • Маруля
  • Рукола
  • Целина
  • Репички
  • Цвекло
  • Моркови
  • Копър
  • Ревен

Важно е да се отбележи, че зеленчуците съдържат и антиоксиданти, витамин C и други полезни вещества, които ограничават образуването на потенциално опасните N-нитрозо съединения.

Преработени месни продукти

Нитрати често се добавят към месните продукти като консерванти. Те удължават срока на годност, предпазват от развитие на бактерии и придават характерния розов цвят на месото.

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Най-често се срещат в:

  • Бекон
  • Шунка
  • Наденици
  • Колбаси
  • Чоризо
  • Сушени меса
  • Част от консервираните месни продукти

Именно този тип нитрати е във фокуса на много изследвания, свързани с потенциални здравни рискове.

Питейна вода

Нитратите могат да попаднат във водата вследствие на:

  • Земеделски торове
  • Отпадъчни води
  • Септични системи
  • Индустриални замърсявания

Експертите посочват, че по-високи концентрации се срещат по-често в райони с интензивно земеделие и при използване на частни кладенци.

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Какви рискове крият нитратите?

Научните данни сочат, че прекомерният прием на нитрати от замърсена вода и преработени месни продукти може да бъде свързан с определени здравни рискове.

Снимка: Canva

Възможна връзка с някои видове рак

Според проучвания нитратите от определени източници могат да бъдат свързани с повишен риск от:

  • Рак на дебелото черво
  • Рак на стомаха
  • Рак на бъбреците
  • Рак на пикочния мехур
  • Рак на щитовидната жлеза
  • Рак на яйчниците

Международната агенция за изследване на рака (IARC) определя нитратите и нитритите при определени условия като вероятно канцерогенни за хората.

Риск за бебета и бременни жени

Повишените количества нитрати във водата са свързвани и с метхемоглобинемия – рядко, но сериозно състояние, при което кръвта не доставя достатъчно кислород до тъканите.

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Според научни публикации високите нива на нитрати във водата по време на бременност могат да бъдат свързани и с повишен риск от определени вродени дефекти.

Полезни ли са нитратите от зеленчуците?

На пръв поглед това може да изглежда противоречиво, но отговорът е „да“.

Когато нитратите идват от зеленчуци, организмът ги използва за производството на азотен оксид: молекула, която подпомага разширяването на кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението.

Потенциални ползи за здравето

Според проучване от 2016 г. по-високият прием на нитрати от зеленчуци е свързан с по-добро сърдечно-съдово здраве.

Снимка: Canva

Изследванията показват връзка между консумацията на богати на нитрати зеленчуци и:

  • По-ниско кръвно налягане
  • По-добра физическа издръжливост
  • По-ефективно снабдяване на организма с кислород
  • Подобрено кръвоснабдяване на мозъка
  • Намален риск от инсулт
  • Намален риск от сърдечна недостатъчност
  • По-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания

Именно затова някои лекарства за сърдечни заболявания използват механизми, свързани с азотния оксид.

Храни без нитрати: възможно ли е?

Търсенето на напълно храни без нитрати не винаги е необходимо или дори желателно. Нитратите присъстват естествено в много полезни зеленчуци и са част от нормалното хранене.

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По-важно е да се прави разлика между:

Естествени нитрати

  • Зеленчуци
  • Плодове

и

Добавени нитрати

  • Преработени месни продукти
  • Част от консервираните храни

Специалистите препоръчват балансирано хранене с преобладаващ прием на плодове и зеленчуци и ограничаване на силно преработените продукти.

Нитратите не винаги вредят

Макар често да попадат в списъците с предполагаеми вредни вещества в храната, нитратите не бива да бъдат поставяни под общ знаменател. Научните данни показват, че източникът има решаващо значение.

Докато нитратите от преработени меса и замърсена вода могат да бъдат свързани с определени здравни рискове, тези от зеленчуците участват в производството на азотен оксид и могат да подпомогнат сърдечно-съдовото здраве.

Затова, когато говорим за нитрати в храната, най-важният въпрос не е дали присъстват, а откъде идват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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