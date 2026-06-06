Много хора свързват нитратите в храната с вредни вещества и потенциални рискове за здравето.
Нови научни данни обаче показват, че картината е далеч по-сложна. Докато нитратите в някои преработени месни продукти и замърсена вода могат да бъдат повод за безпокойство, същите съединения в зеленчуците могат да имат дори благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система.
Каква е разликата между различните източници на нитрати, кои храни са най-богати на тях и за какво да внимаваме в храната? Ето какво показват актуалните научни доказателства.
Какво представляват нитратите?
Нитратите са химични съединения, съставени от азот и кислород, които се срещат естествено в почвата, водата и въздуха. Те присъстват и в човешкия организъм.
След прием чрез храната тялото превръща част от нитратите в нитрити. При определени условия тези вещества могат да участват в образуването на т.нар. N-нитрозо съединения: група вещества, които в експериментални изследвания са свързани с повишен риск от развитие на рак.
Според експерти обаче източникът на нитратите е от ключово значение за потенциалното им въздействие върху здравето.
Основните източници на нитрати в храната
Зеленчуци: Най-големият естествен източник на нитрати
Според изследвания между 50% и 75% от дневния прием на нитрати идва от плодове и зеленчуци.
Сред най-богатите на нитрати зеленчуци са:
- Спанак
- Маруля
- Рукола
- Целина
- Репички
- Цвекло
- Моркови
- Копър
- Ревен
Важно е да се отбележи, че зеленчуците съдържат и антиоксиданти, витамин C и други полезни вещества, които ограничават образуването на потенциално опасните N-нитрозо съединения.
Преработени месни продукти
Нитрати често се добавят към месните продукти като консерванти. Те удължават срока на годност, предпазват от развитие на бактерии и придават характерния розов цвят на месото.
Най-често се срещат в:
- Бекон
- Шунка
- Наденици
- Колбаси
- Чоризо
- Сушени меса
- Част от консервираните месни продукти
Именно този тип нитрати е във фокуса на много изследвания, свързани с потенциални здравни рискове.
Питейна вода
Нитратите могат да попаднат във водата вследствие на:
- Земеделски торове
- Отпадъчни води
- Септични системи
- Индустриални замърсявания
Експертите посочват, че по-високи концентрации се срещат по-често в райони с интензивно земеделие и при използване на частни кладенци.
Какви рискове крият нитратите?
Научните данни сочат, че прекомерният прием на нитрати от замърсена вода и преработени месни продукти може да бъде свързан с определени здравни рискове.
Възможна връзка с някои видове рак
Според проучвания нитратите от определени източници могат да бъдат свързани с повишен риск от:
- Рак на дебелото черво
- Рак на стомаха
- Рак на бъбреците
- Рак на пикочния мехур
- Рак на щитовидната жлеза
- Рак на яйчниците
Международната агенция за изследване на рака (IARC) определя нитратите и нитритите при определени условия като вероятно канцерогенни за хората.
Риск за бебета и бременни жени
Повишените количества нитрати във водата са свързвани и с метхемоглобинемия – рядко, но сериозно състояние, при което кръвта не доставя достатъчно кислород до тъканите.
Според научни публикации високите нива на нитрати във водата по време на бременност могат да бъдат свързани и с повишен риск от определени вродени дефекти.
Полезни ли са нитратите от зеленчуците?
На пръв поглед това може да изглежда противоречиво, но отговорът е „да“.
Когато нитратите идват от зеленчуци, организмът ги използва за производството на азотен оксид: молекула, която подпомага разширяването на кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението.
Потенциални ползи за здравето
Според проучване от 2016 г. по-високият прием на нитрати от зеленчуци е свързан с по-добро сърдечно-съдово здраве.
Изследванията показват връзка между консумацията на богати на нитрати зеленчуци и:
- По-ниско кръвно налягане
- По-добра физическа издръжливост
- По-ефективно снабдяване на организма с кислород
- Подобрено кръвоснабдяване на мозъка
- Намален риск от инсулт
- Намален риск от сърдечна недостатъчност
- По-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания
Именно затова някои лекарства за сърдечни заболявания използват механизми, свързани с азотния оксид.
Храни без нитрати: възможно ли е?
Търсенето на напълно храни без нитрати не винаги е необходимо или дори желателно. Нитратите присъстват естествено в много полезни зеленчуци и са част от нормалното хранене.
По-важно е да се прави разлика между:
Естествени нитрати
- Зеленчуци
- Плодове
и
Добавени нитрати
- Преработени месни продукти
- Част от консервираните храни
Специалистите препоръчват балансирано хранене с преобладаващ прием на плодове и зеленчуци и ограничаване на силно преработените продукти.
Нитратите не винаги вредят
Макар често да попадат в списъците с предполагаеми вредни вещества в храната, нитратите не бива да бъдат поставяни под общ знаменател. Научните данни показват, че източникът има решаващо значение.
Докато нитратите от преработени меса и замърсена вода могат да бъдат свързани с определени здравни рискове, тези от зеленчуците участват в производството на азотен оксид и могат да подпомогнат сърдечно-съдовото здраве.
Затова, когато говорим за нитрати в храната, най-важният въпрос не е дали присъстват, а откъде идват.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Health (2026): Нитрати: какво представляват и как влияят на здравето
- Karwowska M., Kononiuk A. (2020): Нитрати и нитрити в храните – риск от нитрозативен стрес и потенциални ползи
- National Cancer Institute: Замърсители в питейната вода
- Ahluwalia A., Gladwin M., Coleman G.D. и сътр. (2016): Хранителните нитрати и епидемиологията на сърдечно-съдовите заболявания – доклад от работна среща на Националния институт за сърце, бял дроб и кръв
- Zhang Y., Zhang Y., Jia J. и сътр. (2023): Нитрити и нитрати в месопреработката – функции и алтернативи
- U.S. Centers for Disease Control and Prevention (без дата): Химикали, които могат да замърсят чешмяната вода
- Ward M.H., Jones R.R., Brender J.D. и сътр. (2018): Нитрати в питейната вода и човешкото здраве – актуализиран преглед
- Bondonno C.P., Dalgaard F., Blekkenhorst L.C. и сътр. (2021): Прием на нитрати от зеленчуци, кръвно налягане и възникване на сърдечно-съдови заболявания – проучване