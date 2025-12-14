Ново научно изследване предоставя интригуващи новини за любителите на черния шоколад, химично съединение, открито в любимото лакомство, може да има свойства за забавяне на стареенето. Проучването, публикувано в престижното списание Aging, разкрива връзка между теобромина, ключов компонент на черния шоколад и по-бавното биологично остаряване на организма.

Какво установява проучването за черния шоколад

Учени от King's College London анализират данни от общо 1,669 участници, 509 от Обединеното кралство и 1,160 от Германия. Резултатите показват, че хората с по-високи нива на теобромин в кръвта имат биологична възраст по-ниска от действителната им възраст.

Снимка: Canva

„Нашето проучване открива връзки между ключов компонент на черния шоколад и по-дългото запазване на младостта", споделя д-р Джордана Бел, ръководител на изследването и глава на групата по епигеномика в King's College London.

Какво е биологична възраст

За разлика от хронологичната възраст (реалните години, които сме изживели), биологичната възраст показва колко „стари" са всъщност нашите клетки, тъкани и органи. Този показател се влияе от:

  • Начин на живот (хранене, физическа активност, стрес).
  • Околна среда (замърсяване, излагане на токсини).
  • Генетика (наследствени фактори).

Биологичната възраст отразява натрупаното износване на организма и може да е по-ниска или по-висока от реалната възраст на човека.

Как учените измерват остаряването?

Изследователите използват два основни метода за определяне на биологичната възраст на участниците:

Анализ на ДНК метилацията

Учените проучwat химични промени в ДНК, специфични „отметки", наречени метилация, които се променят по предвидим начин с напредване на възрастта. Тези биомаркери дават точна картина за скоростта на стареене на клетъчно ниво.

Дължина на телемерите

Изследователите измерват дължината на телемерите, защитните капачки на краищата на хромозомите. С възрастта телмерите се скъсяват, а по-късите телмери се свързват с по-висока възраст и възрастово-зависими заболявания.

Теобромин: Какво трябва да знаем

Теобромин е естествено растително съединение, което се съдържа в какаовите зърна и следователно, в черния шоколад. Това вещество се изследва от години заради потенциалните си ползи за здравето.

Снимка: Canva

Предишни проучвания вече свързват черния шоколад с възможни ползи за:

  • Сърдечно-съдовото здраве.
  • Кръвното налягане.
  • Когнитивните функции.

Важни уточнения от експертите

Въпреки обнадеждаващите резултати, учените подчертават необходимостта от допълнителни изследвания. Д-р Димитриос Коутукидис, доцент по диети, затлъстяване и поведенчески науки в Оксфордския университет (неучастник в проучването), коментира:

„Въпреки че изследването разглежда интересна връзка, то не ни казва какво се случва, когато нивата на теобромин се променят поради консумацията на повече или по-малко шоколад и как това влияе на здравето ни."

Балансът е ключов

Д-р Коутукидис уточнява, че  черният шоколад съдържа не само теобромин, но и добавена захар и мазнини. Възможно е след отчитането на тези компоненти положителните здравни ефекти да бъдат неутрализирани.

Препоръката на експертите е, ако обичате черен шоколад, консумирайте го в умерени количества.

Снимка: Canva

Какво означава това за дълголетието

„Не казваме, че хората трябва да ядат повече черен шоколад", уточнява д-р Бел. „Това изследване може да ни помогне да разберем как ежедневните храни може да крият ключове към по-здравословен и по-дълъг живот."

Проучването отваря нови перспективи за разбирането на връзката между храненето и дълголетието, но не призовава към промяна в диетата базирана само на тези резултати.

Новото проучване разкрива любопитна връзка между теобромина в черния шоколад и по-бавното биологично остаряване. Въпреки че резултатите са интересни, учените подчертават необходимостта от допълнителни клинични изследвания, които да установят причинно-следствена връзка. До тогава експертите съветват умерена консумация на черен шоколад като част от балансирана диета.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

