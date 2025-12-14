Празничните събирания, зимните месеци и по-малко движение често водят до появата на неприятен и опасен странични ефект, „биреното коремче". Ново проучване хвърля светлина върху това как този тип затлъстяване може да причини сърдечни увреждания по начини, различни от общото наднормено тегло, измервано чрез индекса на телесна маса (BMI).

Резултатите, представени наскоро на годишната среща на Радиологичното дружество на Северна Америка (RSNA), показват, че висцералното затлъстяване, натрупването на мазнина около корема и вътрешните органи, има специфично въздействие върху сърдечната структура и функция. Това откритие е особено важно за лекарите при оценката на сърдечно-съдовия риск при пациентите им.

Защо „биреното коремче" е по-опасно от високия BMI?

Различни механизми на увреждане

Снимка: Canva

Според проучването, докато увеличението на BMI е свързано с „по-голямо сърце" в общ смисъл, висцералното затлъстяване води до нещо, наречено концентрично ремоделиране на сърцето.

„Докато увеличението на BMI беше свързано с „по-голямо сърце" в прости термини, висцералното затлъстяване беше свързано с концентрично ремоделиране", споделя д-р Дженифър Ърли, съавтор на изследването и резидент по рентгенология в Университетския медицински център Хамбург-Епендорф в Германия.

Концентричното ремоделиране означава, че сърдечната мускулна стена се задебелява, но камерите на сърцето не се разширява. Това може да доведе до намалена ефективност на сърдечното функциониране и повишен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Какво показват данните?

Проучването включва 2173 пациенти (43% жени) на средна възраст 64 години от мащабното популационно проучване Hamburg City Health. Учените използват високотехнологична сърдечно-съдова магнитно-резонансна томография (МРТ), за да оценят ефектите на различните видове затлъстяване.

Снимка: Canva

Ключови находки включват:

1. 80% от участниците са класифицирани като затлъстели според съотношението талия-ханш (≥ 0.85 при жени и ≥ 0.90 при мъже).

2. Само 20% са със затлъстяване според BMI ≥ 30.

3. Увеличение от 0.1 в съотношението талия-ханш води до:

Повишаване на лявокамерната маса с 3.9 грама

Намаление на лявокамерния обем с 4.4 мл

Намаление на десно-камерния обем с 5.7 мл

Значително намаление на ударния обем на сърцето

Мъжете са по-засегнати от жените

Интересно е, че ефектът на висцералното затлъстяване върху сърцето е по-изразен при мъжете отколкото при жените. Това вероятно се дължи на хормонални, метаболитни и различия в разпределението на мазнините между половете.

„Вторият основен извод е, че полът има значение", коментира д-р Себастиан Келе, ръководител на звеното за сърдечна образна диагностика в Немския сърдечен център на Шарите в Берлин, който не участва в изследването. „Асоциациите са по-силни при мъжете – вероятно хормоналните, метаболитните и различията в разпределението на мазнините модулират сърдечните отговори."

Как се обяснява разликата?

Общото затлъстяване (висок BMI):

Увеличава кръвния обем и натоварването на сърцето.

Води до разширяване на сърдечните камери.

Причинява общо уголемяване на сърцето.

Снимка: Canva

Висцералното затлъстяване („биреното коремче"):

Предизвиква метаболитен и възпалителен стрес.

Води до задебеляване на сърдечната мускулатура без разширяване.

Причинява концентрично ремоделиране на сърцето.

Д-р Келе обяснява: „Разликата е потенциално обяснена от общото затлъстяване, което увеличава кръвния обем и сърдечното натоварване и насърчава дилатацията на камерите, докато висцералната мазнина предизвиква метаболитен и възпалителен стрес, който благоприятства хипертрофията без дилатация."

Какво означава това за вас?

За пациентите:

„Пациентите трябва да знаят, че високото съотношение талия-ханш изглежда „по-опасно" от високия BMI по отношение на потенциалните ефекти върху сърцето", казва д-р Ърли.

За медицинските специалисти:

Лекарите трябва да вземат предвид не само BMI, но и съотношението талия-ханш при оценка на хранителния статус и сърдечно-съдовия риск на пациентите.

„Разчитането единствено на BMI може да пропусне индивиди, изложени на риск от концентрично сърдечно ремоделиране", предупреждава д-р Келе. „Освен това, сърдечната оценка на затлъстяването трябва да бъде специфична за пола."

Практически съвети за превенция

Въпреки че проучването не дава директни препоръки за лечение, то подчертава важността на:

Снимка: Canva

Измерване на обиколката на талията и ханша , не само теглото

Фокусиране върху намаляване на висцералната мазнина чрез здравословно хранене и физическа активност

Редовни прегледи при специалист, особено ако имате увеличена обиколка на талията

Индивидуален подход към оценката на здравословния риск, вземащ предвид пола и разпределението на мазнините

Новото изследване ясно показва, че „биреното коремче" или висцералното затлъстяване представлява по-сериозна заплаха за сърдечното здраве отколкото общото наднормено тегло. Докато BMI остава полезен показател, съотношението талия-ханш дава по-точна представа за сърдечно-съдовия риск.

Ефектът е особено изразен при мъжете, което подчертава необходимостта от персонализиран, специфичен за пола подход при оценката на здравословните рискове. За всички, които се борят с натрупване на коремна мазнина, това проучване е още едно напомняне за важността на здравословния начин на живот и редовните медицински прегледи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници: