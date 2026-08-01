Лятната жега кара мнозина да посягат към кокосова вода вместо към обикновена вода и не без основание. Тя съдържа естествени електролити като калий, натрий и магнезий, които подпомагат хидратацията и баланса на течностите в организма.

Проучванията сочат, че редовната ѝ консумация може да помогне за кръвното налягане и кръвната захар, а също и за профилактика на бъбречни камъни.

Ето осемте най-важни ползи от кокосовата вода, потвърдени от науката.

1. Осигурява ли кокосовата вода ефективна хидратация

Кокосовата вода по същество е вода с добавени въглехидрати и електролити, натрий, калий, магнезий и хлорид. Те помагат за поддържане на течностния баланс в тялото, както и на pH баланса, кръвното налягане и сърдечния ритъм.

Снимка: Canva

2. Може ли кокосовата вода да подобри спортните резултати

Приемана преди или след тренировка, тя може да бъде по-полезна от обикновената вода или спортните напитки, тъй като предлага качествен източник на въглехидрати. Естествените ѝ захари зареждат тялото с бърза енергия по време на интензивно физическо усилие.

3. Подпомага ли кокосовата вода за възстановяването на мускулите

Балансът на електролитите е от съществено значение за нервната и мускулната функция. При обилно изпотяване тялото губи калций и калий, а мускулите могат да спрат да се свиват правилно, възстановяването на този баланс с кокосова вода подпомага контракцията им.

4. Помага ли кокосовата вода за понижаване на кръвното налягане

Кокосовата вода е богата на калий, който извежда излишния натрий от организма и намалява натиска върху стените на кръвоносните съдове, така допринася за по-ниско кръвно налягане.

5. Може ли кокосовата вода да предпазва от бъбречни камъни

Храни и напитки, богати на калий, като кокосовата вода, могат да понижат риска от бъбречни камъни, тъй като калият предотвратява отделянето на прекалено много калций в урината. Хората, които консумират повече калий, имат с 35–51% по-нисък риск от камъни в сравнение с тези, които приемат по-малко. Кокосовата вода повишава нивата на калий, хлорид и цитрат в урината, всички те намаляват риска от образуване на камъни.

Снимка: Canva

6. Може ли кокосовата вода да понижи кръвната захар при диабет

При хора с диабет кокосовата вода може да помогне за понижаване на кръвната захар. Проучване върху животни установява, че тя понижава кръвната захар и предпазва от очно увреждане при диабетни плъхове. Необходими са още изследвания при хора, за да се потвърди ефектът.

Калцият, калият и магнезият в нея може да помогнат на клетките да усвояват по-добре инсулина, хормона, който придвижва глюкозата в клетките. При недостиг на инсулин захарта се натрупва в кръвта.

7. Богата ли е кокосовата вода на антиоксиданти

Кокосовата вода съдържа високи нива на антиоксиданти, които неутрализират оксидативния стрес от свободните радикали, нестабилни атоми, ускоряващи стареенето и повишаващи риска от редица заболявания. Водата от т.нар. „кървящи“ червени кокосови орехи дори показва способност да забавя признаците на стареене в кожните клетки.

8. Подкрепя ли кокосовата вода здравето на костите

Кокосовата вода е източник на калций, около 16,8 мг на 240 мл (една чаша). Калцият изгражда и укрепва костната тъкан, а достатъчният му прием намалява риска от остеопороза, заболяване, което води до чести фрактури. Така кокосовата вода допринася и за здравето на костите.

Снимка: Canva

Какви хранителни вещества съдържа кокосовата вода

Кокосовата вода е нискокалорична, но осигурява ценни количества хидратиращи електролити. За разлика от кокосовото мляко, което е богато на наситени мазнини, тя е напълно без мазнини. Една чаша (240 мл) неподсладена кокосова вода съдържа:

Калории: 43,2

Мазнини: 0 г

Натрий: 62,4 мг

Въглехидрати: 10,16 г

Фибри: 0 г

Добавени захари: 0 г

Протеини: 0,528 г

Има ли рискове при пиенето на кокосова вода?

Кокосовата вода обикновено се понася добре и е безопасна в умерени количества. Консултирайте се с лекар, ако:

Имате алергия към кокос , алергиите са редки, но при алергия към кокос или ядки е по-добре да се избягва.

Приемате лекарства за кръвно налягане , големи количества кокосова вода могат да доведат до хипотония (прекалено ниско кръвно).

Спазвате нисковъглехидратна диета , тя е по-калорична и по-богата на въглехидрати от обикновената вода, особено ако е подсладена.

Имате бъбречно заболяване , по-добре изберете обикновена вода, за да избегнете излишен прием на калий.

Приемате калий-съхраняващи диуретици (например спиронолактон), рискувате хиперкалиемия (високи нива на калий в кръвта).

Снимка: Canva

Как да се насладите на кокосовата вода

Кокосовата вода е естествено сладка благодарение на въглехидратите в нея, освен ако не е с добавени захари. Изберете вода с единствена съставка „кокосова вода“ и с надпис „0 г добавени захари“.

Макар да е силно хидратираща, тя не бива да заменя напълно обикновената вода, тъй като естествените ѝ захари могат да натрупат прием с времето. Опитайте я по следните начини:

Добавете малко към студено кафе за освежаващ аромат.

Изпийте я чиста или смесете наполовина с обикновена вода за по-лек, полусладък вкус.

Замразете я на кубчета лед за домашни шприцери или комбуча.

Използвайте я като основа за смутита и домашни сладоледени близалки.

Кокосовата вода е повече от освежаваща лятна напитка, естествен източник на електролити, подпомагащ хидратацията, кръвното налягане, кръвната захар и профилактиката на бъбречни камъни. Изберете неподсладен вариант, консумирайте умерено, а при бъбречно заболяване, алергия към кокос или прием на лекарства за кръвно налягане, консултирайте се с лекар предварително.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници