С настъпването на летните горещини темата за хидратацията отново е на дневен ред. Водата остава основният източник на течности за организма, но малцина знаят, че определени храни могат да допринесат съществено за дневния прием на вода. Хидратиращите плодове съдържат не само вода, но и електролити, витамини, минерали и фибри, които подпомагат баланса на течностите в тялото. Ето кои 10 плода се открояват с най-високо съдържание на вода и защо си заслужава да ги включите в лятното си меню.

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1. Краставици

Технически краставиците се класифицират като плод и имат едно от най-високите съдържания на вода сред всички растителни храни - до 96%. Освен това те съдържат хранителни вещества, които помагат за предпазване от дехидратация. Съдържание на вода: до 96%.

Една чаша краставици съдържа само 15 калории и следните хранителни вещества:

Витамин K;

Фолат;

Калций;

Антиоксидантни полифеноли;

Флавоноиди;

Калий;

Магнезий;

Натрий.

Снимка: Canva

2. Домати

Друг зеленчук, който всъщност е плод - доматите се състоят от около 94% вода и са основна съставка в салати, сандвичи и рулца. Съдържание на вода: около 94%.

Порция от една чаша домати съдържа 45 калории, както и следните витамини и вещества:

Витамин A;

Витамин K;

Витамин C;

Калий;

Антиоксиданти, като ликопен;

Магнезий, който подпомага възстановяването на мускулите след физическа активност.

Снимка: Canva

3. Диня

Дините са сред най-хидратиращите плодове, със съдържание на вода: около 92%.

Едно парче диня, приблизително 1/16 от целия плод, съдържа 85 калории и следните вещества:

Фибри;

Витамин A;

Калий;

Ликопен;

Цитрулин.

4. Ягоди

Ягодите съдържат около 92% вода и са перфектното сладко лакомство. Не се подвеждайте от сладкия им вкус - те всъщност имат сравнително нисък гликемичен индекс, което означава по-слабо повишаване на кръвната захар. Съдържание на вода: около 92%.

Порция от една чаша ягоди съдържа 48 калории и следните хранителни вещества:

Витамин C;

Фолат;

Манган;

Фибри;

Антоцианини и флавоноиди - мощни антиоксиданти.

5. Грейпфрут

Грейпфрутът е около 90% вода и може да бъде хрупаво, освежаващо допълнение към салати или основа за прясно изцеден сок. Важно е да се знае, че грейпфрутът взаимодейства с редица лекарства, затова при прием на медикаменти е добре да се провери дали консумацията му е безопасна. Съдържание на вода: около 90%.

Половин грейпфрут съдържа 53 калории, както и:

Витамин C;

Витамин A;

Фибри;

Полифеноли с противовъзпалително и антиоксидантно действие.

6. Пъпеш

Пъпешът съдържа около 90% вода, което го прави хидратираща опция за сладка закуска или добавка към солени салати. Меката му текстура го прави подходящ и за домашно сорбе или сладолед на клечка. Съдържание на вода: около 90%.

Едно парче пъпеш със среден размер съдържа 23 калории и следните вещества:

Фибри;

Витамин A;

Бета-каротин.

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7. Праскови

Прасковите предлагат впечатляващо ниво на хидратация, с около 88% съдържание на вода. Добавете ги към салати или комбинирайте с други плодове за летни шишчета от плодове. Съдържание на вода: около 88%.

Една чаша нарязани праскови съдържа 66 калории, както и:

Фибри;

Витамин C;

Витамин A;

Витамин B;

Бета-каротин;

Калий.

Снимка: Canva

8. Червени боровинки

Пресните (не сушени) червени боровинки съдържат около 87% вода. Съхраняването на пакет замразени боровинки в хладилника за добавяне към кисело мляко или салати е бърз начин за допълнителна хидратация. Съдържание на вода: около 87%.

Една чаша пресни червени боровинки съдържа 11 калории и е богата на:

Разтворими и неразтворими фибри;

Витамин E;

Витамин K1;

Мед;

Манган;

Проантоцианидини, които според изследвания могат да помогнат за превенция на инфекции на пикочните пътища;

Антиоксидантни полифеноли в кожата.

9. Ананас

Съдържанието на вода в ананаса от 87% помага за поддържане на хидратацията. Нарежете го на кубчета, за да добавите сладост към салатата. Съдържание на вода: около 87%.

Една филия ананас съдържа 40 калории и следните вещества:

Витамин C;

Витамин B6;

Мед;

Магнезий;

Калий;

Желязо.

10. Малини

С около 87% съдържание на вода, малините не отстъпват на много по-едри плодове по отношение на хидратацията. Съдържание на вода: около 87%.

Една чаша малини съдържа 62 калории и вещества като:

Витамин K;

Витамин E;

Витамин B;

Витамин C;

Фибри;

Антиоксиданти;

Магнезий;

Фосфор;

Калий;

Манган.

Поддържането на добра хидратация през летните месеци не се свежда единствено до количеството изпита вода. Според експертите, включването на плодове с високо съдържание на вода в ежедневното меню може да бъде ефективен и вкусен начин за подпомагане на баланса на течностите, като същевременно организмът получава ценни витамини, минерали и антиоксиданти. От краставици и домати до диня, ягоди и малини - изборът е разнообразен и лесен за адаптиране към летните ястия и закуски. Консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, ако имате специфични здравословни състояния или приемате лекарства, които могат да взаимодействат с определени плодове, като грейпфрута.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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