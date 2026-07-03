Започването на деня си с чаша топла вода и изцеден цитрус се приема от много хора като средство за детоксикация и бърз метаболизъм. Тази напитка безспорно е освежаваща и нискокалорична алтернатива на подсладените сокове, но около нея витаят и доста митове.

Въпросът, който вълнува мнозина, е: кога да пиете вода с лимон за добро храносмилане и хидратация и има ли значение часът от денонощието, в който я консумираме?

Експертите от здравното издание Health анализират научните факти, за да разкрият как точно влияе тази напитка на тялото и кога ползите от нея са най-големи.

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Кога е най-доброто време да пием вода с лимон?

Краткият отговор е: можете да пиете вода с лимон по всяко време на деня – сутрин, преди, по време или след хранене. Тялото ви ще абсорбира полезните хранителни вещества независимо от часа. Въпреки това, в зависимост от вашите лични цели, определени моменти могат да донесат специфични предимства.

Сутрешен старт за максимална хидратация

Повечето хора предпочитат да консумират напитката веднага след събуждане. Консумацията на вода с лимон сутрин е отличен начин за възстановяване баланса на течностите в организма след часовете сън. Въпреки че тя не хидратира по-добре от обикновената чиста вода, приятният аромат и свеж вкус мотивират много хора да пият по-големи количества течности, което е ключово за общото здраве.

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След хранене срещу подуване на корема

Ако целта ви е подобряване на храносмилането, добра идея е да приемате напитката по време на или след хранене. Проучване, публикувано в European Journal of Nutrition, показва, че лимоновият сок може да стимулира секрецията на стомашна киселина. Стомашната киселина от своя страна активира важни храносмилателни ензими, които помагат за по-бързото и ефективно разграждане на храната. Поради тази причина много хора съобщават за намаляване на подуването на корема и усещането за тежест, когато пият вода с лимон след обяд или вечеря.

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Хранителна стойност и ползи от напитката

Водата с лимон е изключително достъпна и здравословна опция за ежедневието. Ето какво получава тялото ви, ако изцедите един цял лимон в чаша вода, според данните на Министерство на земеделието на САЩ (USDA):

Калории: 10.6 kcal

Въглехидрати: 3.3 грама

Общо захари: 1.2 грама

Витамин C: 18.6 милиграма (около 21% от дневната стойност )

Главните предимства за здравето:

Мощна доза антиоксиданти: Един лимон ви осигурява близо една пета от необходимия за деня витамин C . Този витамин е мощен антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане, причинено от стрес, замърсен въздух и UV лъчи. Освен това подпомага заздравяването на рани, стимулира производството на колаген за по-здрава кожа и подобрява усвояването на желязо от храната.

Отлична алтернатива без калории: Ако се опитвате да намалите приема на захар, водата с лимон е перфектният заместник на газираните напитки и студените чайове.

Подкрепа за стомаха: Макар да не е лекарство за хронични стомашни заболявания, напитката помага на храната да се движи по-бързо през стомашно-чревния тракт, улеснявайки дискомфорта при някои хора.

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Кога трябва да внимаваме? Рискове и противопоказания

Въпреки безспорните си качества, водата с лимон не е подходяща за всеки в неограничени количества. Тъй като лимоновият сок е силно киселинен (с pH около 2.3), съществуват две основни групи хора, които трябва да бъдат внимателни:

1. Хора с чувствителен стомах

Ако страдате от киселинен рефлукс, гастрит или имате чувствителен стомах, прекомерната консумация на кисели напитки на гладно може да предизвика парене, болка или дискомфорт. В тези случаи специалистите съветват да пиете водата с лимон винаги по време на или след хранене, или да намалите количеството на изцедения сок (например, използвайте само половин лимон).

2. Пациенти с бъбречни камъни

В народната медицина водата с лимон често се препоръчва като домашно средство срещу камъни в бъбреците, тъй като цитратът в лимона може да помогне за предотвратяването на определени видове отлагания. Въпреки това, при някои видове камъни, киселинността може да влоши симптомите. Затова винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате напитката с терапевтична цел.

Водата с лимон е чудесно допълнение към здравословния режим, което осигурява ценен витамин C и подпомага ежедневната хидратация. Независимо дали ще изберете чаша вода с лимон сутрин за свеж старт, или след хранене за подобряване на храносмилането, тялото ви ще ви благодари. Наблюдавайте как реагира стомахът ви и коригирайте количеството спрямо вашите индивидуални нужди.

Ако имате специфични притеснения относно стомашно-чревния си тракт, консултирайте се с Вашия лекар или сертифициран гастроентеролог за персонализиран съвет.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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