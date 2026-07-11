Изборът на подходящи напитки след тренировка е също толкова важен, колкото и самото усилие, защото по време на физическа активност тялото губи не само вода, но и ценни минерали.

Според спортни лекари и диетолози, цитирани от изданието Health, правилната хидратация след тренировка не е просто въпрос на утоляване на жаждата, а на пряко влияние върху енергийните нива, мускулното възстановяване и следващото спортно постижение. Ето кои седем напитки заслужават място във вашата чанта за фитнес.

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Защо хидратацията след тренировка е толкова важна

По време на интензивно физическо натоварване тялото губи течности и електролити: натрий, магнезий и калий, чрез изпотяване. Според д-р Рубен Чен, сертифициран спортен лекар и главен медицински директор на Sunrider International, поддържането на добра хидратация е от съществено значение за спортното представяне и възстановяването.

Когато тези минерали не бъдат заместени навреме, може да се стигне до умора, мускулни спазми и по-бавно възстановяване. Затова изборът на напитки след тренировка трябва да съчетава течности, електролити и – при по-дълги или интензивни тренировки – въглехидрати и протеин.

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7-те най-добри напитки след тренировка

1. Електролитна вода

Обикновената вода е добра основа за рехидратация, но добавянето на електролити може да усили ефекта. Водата с добавени минерали помага за по-бързото заместване на загубените по време на тренировка натрий, магнезий и калий.

2. Портокалов сок

Напитка, богата на въглехидрати и електролити, е разумен избор след тренировка. Според Дженифър Хилис, магистър по хранене и научен сътрудник по цитрусово хранене към Университета на Южна Флорида, натуралният портокалов сок съдържа калий, а обогатените варианти – и калций, и магнезий.

Чаша от 240 мл портокалов сок съдържа около 29 грама въглехидрати и покрива 13% от дневната нужда от калий. Щипка сол в сока може допълнително да подпомогне хидратацията.

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3. Кокосова вода

Кокосовата вода е естествено богата на електролити, особено магнезий – чаша от нея покрива около 14% от дневната референтна стойност. Тя съдържа и калий и натрий, което я прави популярна естествена алтернатива на спортните напитки.

Проучване от 2023 г. установява, че кокосовата вода и търговските спортни напитки имат сходен ефект върху колоездачното представяне и хидратацията при тренирани спортисти, което показва, че тя е ефективна алтернатива при тренировки за издръжливост.

Д-р Чен препоръчва кокосова вода с щипка морска сол като естествен начин за възстановяване на електролитния баланс след тренировка.

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4. Протеинов шейк

Протеиновите шейкове са отличен избор след тренировка благодарение на аминокиселините, които подпомагат мускулния растеж и възстановяването на увредена от натоварването тъкан.

Добавянето на въглехидрати, например плодове, помага за възстановяване на изчерпаните гликогенни запаси. Реема Канда, диетолог в Hoag Orthopedic Institute, споделя, че протеинов шейк с плодове и щипка сол е неин предпочитан избор за възстановителна напитка.

Проучвания сочат, че комбинацията от протеин и въглехидрати след тренировка намалява мускулните увреждания при спортове като бягане и колоездене.

5. Шоколадово мляко

Шоколадовото мляко съдържа комбинация от протеин и въглехидрати, необходими за възстановяване след интензивна тренировка. Изследвания показват, че то е също толкова ефективно, колкото специализираните възстановителни напитки, а понякога дори превъзхожда плацебо вариантите.

То е и добър източник на калций, а съотношението въглехидрати към протеин от 3:1 е свързано с по-добър мускулен растеж след тренировка.

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6. Сок от вишни

Сокът от вишни е богат на антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, като антоцианини, които могат да подпомогнат мускулното възстановяване.

Проучвания показват, че сокът и екстрактите от вишни могат да намалят закъснялата мускулна треска (DOMS) – състояние, свързано с скованост, подуване и болка в мускулите след усилие.

7. Домашна електролитна напитка

Готовите спортни напитки често са скъпи и съдържат изкуствени оцветители и подсладители, които мнозина предпочитат да избягват. Бюджетна и лесна алтернатива е да си направите собствена електролитна напитка у дома.

Предимството на домашния вариант е, че можете да го персонализирате според нуждите си – например с по-малко сол при нужда от намален натрий, или с плод вместо захар.

4 чаши вода;

Сок от ½ лимон или ½ портокал;

2–4 супени лъжици подсладител по избор – мед или кленов сироп;

¼ до ½ чаена лъжичка сол.

Разбъркайте солта и подсладителя до пълно разтваряне, след което добавете сока от цитрусите и водата, докато се смесят напълно.

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Кога е най-добре да се хидратирате

Според д-р Чен хидратацията трябва да започне поне 30 минути преди тренировка, с вода или лека електролитна напитка. По време на интензивни или продължителни тренировки той препоръчва пиене на електролитна напитка или кокосова вода на всеки 15-20 минути, за да се заместят изгубените чрез изпотяване течности и минерали.

След тренировка е добре да се приема комбинация от протеин и въглехидрати – например шоколадово мляко, за подпомагане на мускулния растеж и възстановяването. Не забравяйте да пиете достатъчно вода и през останалата част от деня, за да сте готови за следващата тренировка.

Изборът на подходящи напитки след тренировка може значително да повлияе на скоростта на възстановяване и готовността ви за следващото натоварване. Независимо дали предпочитате естествена кокосова вода, класическо шоколадово мляко или домашна електролитна смес, важното е да заместите както течностите, така и минералите, изгубени по време на тренировка.

Консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, ако имате конкретни здравословни нужди или спортувате интензивно, за да получите индивидуален съвет за хидратация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници