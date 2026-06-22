Балансирането на кръвната захар не е само въпрос на това как и с какво се храните.

Някои напитки също могат да играят значима роля, понякога по начини, които хората дори не очакват. Ключът е да изберете опции, които работят с тялото ви, а не срещу него.

Ето 7 напитки, предложени и одобрени от диетолог, които могат да ви помогнат в контрола на нивата на кръвната ви захар. Някои от тях наистина може да ви изненадат.

1.Неподсладен доматен сок

Доматеният сок може да не е първата напитка, която ви идва на ум за кръвна захар, но може да бъде повече от добър избор.

Той е естествено беден на въглехидрати и богат на антиоксиданти като ликопен, който може да помогне за намаляване на оксидативния стрес и да подобри начина, по който тялото реагира на инсулина.

Ето как да го накарате да работи за вас:

Когато е възможно, избирайте неподсладени версии с ниско съдържание на натрий.

Пийте по малка чаша преди или по време на хранене.

Комбинирайте го с протеин или здравословни мазнини, ако го използвате като лека закуска.

Търсете 100% доматен сок без добавена захар.

Някои изследвания показват, че консумацията на доматени продукти преди хранене може да помогне за намаляване на пиковете на кръвната захар след хранене и да подобри метаболитните реакции.

2.Кефир

Кефирът е ферментирала млечна напитка, богата на пробиотици, които могат да подпомогнат здравето на червата и контрола на кръвната захар.

По-здравословният чревен микробиом (съвкупността от микроби, които живеят в червата) е свързан с по-добър инсулинов отговор и по-стабилни нива на глюкоза (захар).

За да включите кефира в рутината си:

Изберете обикновени, неподсладени сортове, за да ограничите добавените захари.

Използвайте го като основа за смутита вместо сок.

Комбинирайте го с богати на фибри храни като горски плодове или семена от чиа.

Започнете с малки количества, ако сте начинаещи във ферментиралите храни.

Проучване от 2021 г. установява, че консумацията на кефир подобрява гликемичния контрол при хора с диабет тип 2.

3.Зелен чай

Зеленият чай е добре известен със своите антиоксиданти, но влиянието му върху кръвната захар често се пренебрегва.

Съединения, наречени катехини, могат да помогнат за подобряване на инсулиновата чувствителност и намаляване на скоковете на кръвната захар след хранене.

Ето как да извлечете максимална полза:

Пийте го неподсладено, независимо дали е топло или с лед.

Стремете се към 1 до 3 чаши на ден.

Пропуснете предварително подсладените бутилирани версии, които могат да съдържат повече захар от очакваното.

Комбинирайте го с хранения за добър ефект върху нивата на глюкозата.

Проучване от 2024 г. установява, че приемът на зелен чай е свързан с подобрени нива на глюкоза на гладно при хора с диабет тип.

4.Напитки с ябълков оцет

Ябълковият оцет привлече вниманието заради потенциала си да притъпява скоковете на кръвната захар, особено след хранене с високо съдържание на въглехидрати. Той може да забави изпразването на стомаха и да подобри инсулиновата чувствителност.

Ако искате да го опитате, направете го просто:

Смесете 1 до 2 чаени лъжички в голяма чаша вода.

Пийте го преди или по време на хранене, не на празен стомах (ако сте чувствителни).

Избягвайте предварително приготвени напитки с оцет, съдържащи захар.

Използвайте сламка, за да предпазите зъбния емайл.

Рандомизирано контролирано проучване от 2023 г. установява, че дневният прием на ябълков оцет подобрява нивата на кръвната захар на гладно и нивата на A1c при възрастни с диабет тип.

5.Неподсладени какаови напитки

Какаото, особено в по-слабо преработената си форма, съдържа флаваноли, които могат да подобрят инсулиновата функция.

Когато се приготвя без добавена захар, то може да бъде задоволителен вариант, който поддържа баланса на кръвната захар.

За да го направите подходящо за нивата на кръвната захар:

Използвайте неподсладено какао на прах.

Смесете с обикновено мляко или обогатена растителна алтернатива на мляко.

Добавете канела или ванилия за вкус вместо захар.

Поддържайте порциите умерени.

Изследване, публикувано през 2021 г., предполага, че какаовите флаваноли могат да подобрят инсулиновата чувствителност и сърдечно-съдовото (сърдечното) здраве.

6.Кафе с високо съдържание на протеини

Самото кафе може да има смесени ефекти върху кръвната захар , но добавянето на протеин може да помогне за стабилизиране на реакцията. Протеинът забавя храносмилането и помага за предотвратяване на резки скокове и спадове.

Опитайте този подход:

Добавете лъжичка неовкусен или нискозахарен протеинов прах.

Използвайте мляко вместо захарни сметани.

Избягвайте ароматизирани сиропи, които добавят скрити захари.

Ако е възможно, комбинирайте кафето си с балансирана закуска.

Комбинирането на кафе с протеин, независимо дали е смесено с него или се консумира заедно с него, може да помогне за намаляване на резките колебания на кръвната захар в сравнение с пиенето на кафе самостоятелно.

Изследванията показват, че добавянето на протеин към ястия, съдържащи въглехидрати, може да подобри контрола на глюкозата след хранене, особено при хора без диабет.

7.Напитки от семена от чиа

Напитките от чиа семена станаха популярни за хидратация и здраве на червата, но те могат също така да забавят храносмилането поради високото си съдържание на разтворими фибри.

Снимка: Canva

Въпреки че изследванията върху семената от чиа и контрола на кръвната захар са противоречиви, добавянето на богати на фибри храни към храненията може да помогне за поддържане на по-стабилни енергийни нива и цялостно метаболитно здраве.

За да използвате чиа в напитки:

Разбъркайте 1 до 2 супени лъжици във вода или мляко.

Оставете да престои поне 10 до 15 минути преди да пиете.

Добавете лимон, горски плодове или канела за вкус без излишна добавена захар.

Добавете към смутита за допълнителни фибри.

Комбинирайте го с основни ястия или закуски, вместо да разчитате само на него като „корекция“ за кръвната захар.

Преди да включите нови напитки в хранителния си режим с цел управление на кръвната захар, задължително се консултирайте със специалист, за да се уверите, че изборът е подходящ за вашето индивидуално здравословно състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници