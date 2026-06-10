Периодичното гладуване (интермитентен фастинг) е сред най-обсъжданите хранителни режими в момента, особено сред хората, които живеят с хронични заболявания като диабет.

Но безопасно ли е гладуването при диабет и може ли наистина да подобри стойностите на кръвната захар? Експерти обясняват какви са потенциалните ползи, кои са сериозните рискове и защо консултацията с лекар е задължителна, преди да промените режима си на хранене.

Потенциални ползи от периодичното гладуване при диабет тип 2

Подкрепа за отслабването

Редукцията на наднорменото тегло често е основна цел в храненето при диабет тип 2.

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„Периодичното гладуване може да намали общия калориен прием, което подпомага отслабването и подобрява метаболитното здраве при хора с диабет“, обяснява диетологът Тереза Линк, цитирана от експертите на EatingWell.

Вместо да брои калории през целия ден, човек просто ограничава здравословния прозорец за хранене, подход, който мнозина намират за по-лесен и устойчив.

Подобрена инсулинова чувствителност

Инсулиновата резистентност е двигателят на диабет тип 2. Връзката между инсулиновата чувствителност и фастинга се обяснява с метаболитното превключване, при гладуване тялото изчерпва запасите си от глюкоза и започва да използва мазнини за енергия.

Според обзорно проучване, публикувано в Clinical Diabetes and Endocrinology, този процес е свързан с по-ниски нива на инсулин и по-добро регулиране на инсулина на клетъчно ниво. Гладуването дава почивка на тялото и време за метаболитно възстановяване, допълва Линк.

По-добър гликемичен контрол

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Изследване, публикувано в Journal of Family Medicine and Primary Care (2025), показва, че периодичното гладуване и контролът на кръвната захар вървят ръка за ръка, фастингът може да понижи кръвната захар на гладно и гликирания хемоглобин A1c, ключов показател за дългосрочен контрол на диабета. Ограничаването на храненията в определен времеви прозорец намалява броя на пиковете на кръвната захар през деня.

Рисковете, които не бива да подценявате

Риск от хипогликемия и хипергликемия

Най-сериозният проблем е рискът от хипогликемия, опасно ниска кръвна захар, особено при хора, приемащи инсулин или сулфонилурейни препарати. Опасностите при диабет тип 1 са още по-големи, гладуването значително повишава риска от хипогликемия и диабетна кетоацидоза, затова при този тип диабет фастингът по принцип не се препоръчва.

Парадоксално, гладуването може да доведе и до скок на кръвната захар. „Когато глюкозата спадне, черният дроб освобождава складирана глюкоза, за да компенсира. Понякога тази реакция превишава нуждите и води до хипергликемия“, обяснява диетологът Аманда Рол.

Лекарства и странични ефекти

Синхронизирането на медикаментите с фастинг режим е сложно и никога не бива да се прави самостоятелно. Освен това гладуването може да предизвика:

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главоболие и отпадналост;

дехидратация;

нарушения на съня;

загуба на мускулна маса при екстремни режими (хранене веднъж дневно или гладуване над 24 часа), както показват данни в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle .

Качеството на храната остава решаващо

„Периодичното гладуване не е панацея“, подчертава диетологът Мелани Рихтер. Ако в прозореца за хранене продължавате да консумирате ултрапреработени храни и рафинирани въглехидрати, фастингът е само стратегия за тайминг върху същите метаболитни стресори. Всяка диета при захарен диабет трябва да залага на белтъчини, фибри и пълноценни храни.

За кого е подходящ фастингът и за кого не е

Диабет тип 2: възможна полза при отслабване и инсулинова резистентност, но само под лекарско наблюдение .

Диабет тип 1: гладуването по принцип не се препоръчва заради високия риск от усложнения.

Хора с резки колебания на кръвната захар: фастингът крие сериозни рискове.

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„Ползите идват от постоянството и умереността, а не от интензивността“, напомня Линк.

Гладуването при диабет може да бъде полезен инструмент при диабет тип 2, подпомага отслабването, подобрява инсулиновата чувствителност и може да понижи гликирания хемоглобин A1c. То обаче не е безопасно за всички: при диабет тип 1 и при склонност към тежки хипогликемии рисковете надвишават ползите.

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Преди всяка промяна в режима на хранене консултирайте се с вашия лекар и диетолог, за да съобразите медикаментите и индивидуалното си здравословно състояние. И не забравяйте, никой прозорец за хранене не може да компенсира лошото качество на храната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници