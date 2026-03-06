Гладуването съществува от хилядолетия в религиозни обреди, традиционни практики и народна медицина по целия свят.

Днес обаче то се завръща с нова сила, вече с научна подкрепа зад гърба си. Ползите от гладуването привличат все повече изследователи, а резултатите са обнадеждаващи, от контрол на кръвната захар до подобрено здраве на сърцето и дори потенциална роля в превенцията на рака.

Но какво точно се случва с тялото ви, когато гладувате и безопасно ли е?

Какво представлява гладуването?

Гладуването е съзнателно въздържане от храна и/или напитки за определен период от време. Съществуват различни форми:

Снимка: Canva

  • Водно гладуване, прием само на вода
  • Периодично гладуване, редуване на периоди на хранене и въздържане, включително популярният модел 16/8 (16 часа гладуване, 8 часа хранене)
  • Гладуване през ден, редуване на дни с нормално хранене и дни с ограничен прием
  • Частично гладуване, изключване на определени групи храни
  • Хранене в ограничен времеви прозорец, прием на храна само в рамките на конкретни часове от деня

5 научно доказани ползи от гладуването

1. Подобрява контрола на кръвната захар и намалява инсулиновата резистентност

Едно от най-добре документираните предимства на гладуването е влиянието му върху метаболизма на глюкозата. Според проучване от 2023 г., публикувано в Nature Medicine, при 209 участници периодичното гладуване три пъти седмично е намалило риска от диабет тип 2, като е повишило инсулиновата чувствителност на организма.

Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките спират да реагират правилно на инсулина, хормонът, отговорен за транспорта на глюкоза от кръвта към тъканите. Намаляването й означава по-стабилни нива на кръвна захар и по-малко резки покачвания и спадове след хранене.

Преглед на изследвания от 2022 г. допълва, че интермитентният фастинг, включително храненето в ограничен времеви прозорец, може да намали рисковите фактори, свързани с метаболитния синдром, съвкупност от пет показателя, предшестващи диабет, сърдечни заболявания и инсулт.

Снимка: Canva

2. Намалява хроничното възпаление

Острото възпаление е нормален защитен механизъм на имунната система. Проблемът е хроничното възпаление, бавен, продължителен процес, свързан с развитието на сърдечни заболявания, рак и ревматоиден артрит.

Преглед на 18 проучвания от 2022 г. установява, че периодичното гладуване може значително да понижи нивата на C-реактивен протеин, един от основните маркери за възпаление в организма. Това откритие поставя фастинга сред потенциалните инструменти за дългосрочна превенция на хронични заболявания.

3. Подпомага здравето на сърцето

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб, само през 2020 г. са отнели живота на приблизително 19 млн. души глобално, според данните на Американската сърдечна асоциация.

Изследванията показват, че гладуването през ден може да намали нивата на общия холестерол и редица рискови фактори за сърдечни заболявания при хора с наднормено тегло. Понижаването на холестерола чрез диетични промени, включително фастинг, е един от най-достъпните начини за намаляване на сърдечно-съдовия риск.

4. Помага при отслабване и намалява коремните мазнини

Логиката е проста, по-малко прием на калории води до по-голям дефицит. Но науката отива по-далеч. Преглед на изследвания от 2022 г., публикуван в Nutrients, установява, че отслабването с гладуване е по-ефективно от непрекъснатото ограничаване на калории.

Снимка: Canva

Нещо повече, друго изследване показва, че периодичното гладуване води до по-голямо намаляване на телесните мазнини и по-специално на висцералната (коремна) мазнина в сравнение с конвенционалните диети. Коремната мазнина е особено опасна, тъй като е свързана с повишен риск от метаболитни нарушения.

5. Потенциална роля в превенцията на рака

Науката разглежда гладуването и като потенциален фактор в борбата с рака. Преглед от 2021 г., публикуван в списанието на Американското дружество по онкология (CA: A Cancer Journal for Clinicians), установява, че гладуването може да забави туморния растеж и да намали страничните ефекти от химиотерапията при определени пациенти.

Важно: Авторите на прегледа подчертават, че са необходими повече качествени клинични изпитвания. Хората, подложени на лечение на рак, не трябва да прилагат гладуване извън рамките на клинично проучване и само под лекарски надзор.

Как да започнете с фастинга

Ако обмисляте да опитате гладуване, ето няколко практически насоки:

  • Започнете постепенно, моделът 16/8 е добра отправна точка за начинаещи
  • Хидратирайте се, водата, билковите чайове и чистото кафе обикновено са позволени по време на периода на гладуване
  • Хранете се пълноценно, в периодите на хранене залагайте на богати с хранителни вещества храни
  • Избягвайте интензивно физическо натоварване по време на по-дълги периоди на гладуване
  • Консултирайте се с лекар преди започване, особено ако имате хронично заболяване

Снимка: iStock

За кого НЕ е подходящо гладуването?

Гладуването не е подходящо за всеки. Медицинските специалисти не препоръчват гладуване без лекарски надзор при:

  • Хора с диабет (риск от хипогликемия)
  • Бременни и кърмещи жени
  • Тийнейджъри и деца
  • Хора с поднормено тегло
  • Възрастни хора с множество придружаващи заболявания
  • Пациенти, провеждащи химиотерапия

Ползите от гладуването са реални и подкрепени с нарастващ брой научни доказателства. Подобрен контрол на кръвната захар, намалена инсулинова резистентност, по-добро здраве за сърцето, ефективно отслабване и понижено хронично възпаление, всичко това прави гладуването привлекателна стратегия за превенция на редица хронични заболявания.

Въпреки това гладуването не е универсално решение и определено не е подходящо за всеки. Преди да промените значително хранителния си режим, особено ако имате здравословни проблеми, консултацията с личен лекар или диетолог е задължителна стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

