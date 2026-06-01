Постоянна умора, изтръпване на пръстите или чести инфекции, тези симптоми може да крият една обща причина, дефицит на витамин B6. Известен още като пиридоксин, този водоразтворим витамин участва в над 100 ензимни реакции в тялото и е незаменим за здравето на мозъка, нервната система и имунитета.

Тялото не може да го произвежда само, единственият начин да го набавите е чрез храна или добавки. Ето кои са предупредителните знаци, на които трябва да обърнете внимание.

Какво прави витамин B6 в тялото ви?

Преди да разберете симптомите на липсата на пиридоксин, важно е да знаете защо той е толкова ценен:

Снимка: Canva

Метаболизъм: Участва в преработката на въглехидрати, протеини и мазнини като кофактор на ензими.

Здраве на мозъка: Подпомага производството на невротрансмитери като серотонин и допамин, регулиращи настроението.

Кръвообразуване: Необходим е за синтеза на хемоглобин, протеинът, пренасящ кислород в кръвта.

7 признака, че може да имате дефицит на витамин B6

1. Хронична умора и слабост

Сериозната липса на пиридоксин може да доведе до анемия, намален брой на червените кръвни клетки. Последствието е постоянна умора, която не изчезва дори след почивка. Важно е да се отбележи, че анемия и умора могат да бъдат причинени и от дефицит на желязо, витамин B12 или фолат, затова консултацията с лекар е задължителна.

2. Отслабнал имунитет

Според данни, публикувани от Националния институт по здравеопазване на САЩ (NIH), витамин B6 играе ключова роля в правилното функциониране на имунната система. Честите инфекции и бавното оздравяване може да са сигнал, че тялото ви не получава достатъчно от него. При онкологично болни дефицитът може да се задълбочи, нуждата от витамина расте, докато запасите намаляват.

3. Изтръпване на ръцете и краката

Изтръпване на крайниците е класически симптом на периферна невропатия, увреждане на периферните нерви. Витамините от група B, включително B6 и B12, са от решаващо значение за витамини за нервната система и тяхната защита. Ако пръстите ви изтръпват редовно, не пренебрегвайте симптома.

Снимка: Canva

4. Промени в настроението и мозъчна мъгла

B6 регулира производството на серотонин и допамин. Недостигът му може да се прояви като обърканост, забравяне или депресия и тревожност. Изследвания, цитирани от WebMD, свързват ниските нива на пиридоксин с по-висок риск от депресия след инсулт, счупен таз или сериозно заболяване, особено при по-възрастни хора.

5. Повишен риск от определени видове рак

Учените все още изследват точната връзка, но проучвания свързват хроничната липса на пиридоксин с по-висок риск от рак на стомаха, хранопровода и хормонозависими тумори като рак на гърдата и простатата. Данните не са окончателни, но са достатъчно значими, за да привлекат вниманието на изследователската общност.

6. Нарушения на съня и апетита

Витамин B6 влияе пряко върху съня, апетита и общото усещане за добруване, три области, в които дефицитът може да наруши баланса, без очевидна причина.

Снимка: Canva

7. Намалена абсорбция на нутриенти

Някои групи са особено уязвими: абсорбцията на нутриенти намалява с възрастта, при бъбречни заболявания, синдром на малабсорбция и злоупотреба с алкохол. Определени лекарства (например за туберкулоза или епилепсия) също могат да изчерпят запасите от B6.

Кой е изложен на риск?

Възрастни хора с по-слаба абсорбция и по-малко разнообразно хранене

Хора с бъбречни заболявания

Бременни жени , нуждаят се от 1,9 мг/ден

Хора, приемащи определени лекарства винаги питайте лекаря

Дневен прием на витамин B6: колко ви е нужно?

Необходимото количество витамин B6 варира според възрастта. Бебетата между 7 и 12 месеца се нуждаят от 0,3 мг дневно.

Възрастните под 50 години трябва да приемат 1,3 мг на ден. След петдесетата годишнина нуждите леко нарастват, мъжете имат нужда от 1,7 мг, а жените от 1,5 мг дневно. Най-висока е нуждата при бременните жени, 1,9 мг на ден, тъй като витаминът е от ключово значение за развитието на плода.

Храни богати на витамин B6: лесно решение

Добрата новина е, че набавянето на достатъчно B6 чрез храна е напълно постижимо. Ето най-добрите източници:

Животински продукти:

Риба тон (3 унции = ~45% от дневната нужда)

Сьомга (~30%)

Пиле (~25%)

Говеждо месо

Растителни източници:

Нахут , 1 чаша покрива ~50% от дневната нужда

Картофи, ямс, царевица

Плодове (с изключение на цитрусови)

Ако приемът чрез храна е недостатъчен, хранителните добавки с B6 са лесно достъпни и добре поносими при препоръчителни дози.

Дефицитът на витамин B6 е рядкост при балансирано хранене, но последствията от него, анемия, периферна невропатия, отслабен имунитет и нарушено настроение, са сериозни. Рисковите групи (възрастни, бременни, хора с хронични заболявания) трябва да обърнат специално внимание на приема на пиридоксин. Ако разпознаете описаните симптоми у себе си, не се самодиагностицирайте, потърсете лекарска консултация и кръвен тест.





Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници