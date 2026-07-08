Наречена „течно злато“ заради наситения си жълт цвят, коластрата е първата хранителна течност, която бозайниците произвеждат след раждане.

През последните години хранителните добавки с коластра, най-често от говеждо мляко, заливат рафтовете с обещания за по-силен имунитет и по-здрави черва. Проблемът е, че веществото е създадено да храни новородено теленце, а не възрастен човешки организъм. Какво всъщност казва науката и си струват ли си парите за тези капсули?

Какво е коластрата

Коластрата е гъста, богата на хранителни вещества течност, която млечните жлези произвеждат в първите 24 до 72 часа след раждане, преди да настъпи същинското мляко. Говеждата коластра е най-често използваната суровина за добавки и има сходен на човешката състав, обяснява Федерика Амати, ръководител на катедрата по хранене в Медицинския факултет на Имперски колеж Лондон.

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Коластрата е богата на:

протеини и имуноглобулини , антитела, които се борят с патогени;

растежни фактори , които стимулират производството на растежен хормон;

минерали като калций, фосфор, магнезий, желязо и цинк;

Лактоферин , протеин, ключов за поддържане на добър статус на желязото и намаляване на риска от инфекции, заради което много хора свързват коластрата с превенция на анемия и подкрепа на имунната система.

Разликата е във вида протеин е, че в говеждата коластра преобладава казеинът, докато при човешката, суроватъчните протеини. Говеждата съдържа и повече растежни фактори, тъй като телетата се раждат малки и растат изключително бързо.

Как коластрата помага на новородените

При новородените коластрата действа като „заета“ имунна защита от майката. Според Ализа Марожи, регистриран нутриционист, точно затова акушерките я наричат „течно злато“.

При раждането чревният микробиом на бебето е почти неразвит. Коластрата е един от факторите, наред с процеса на раждане и контакта с кожата на майката, които подпомагат изграждането на здрава микробиом и чревна флора. Тя предпазва бебето от инфекции в първите дни, включително от инфекции на горните дихателни пътища и от некротизиращ ентероколит, рядко, но сериозно чревно заболяване, срещано главно при недоносени деца.

Работят ли добавките с коластра при възрастни?

Тук доказателствата стават значително по-слаби.

Какво показват проучванията

Проучване от 2015 г., публикувано в SCIRP, изследва ефекта на коластрата при недохранени деца в нискодоходна среда и открива умерена полза, резултат, който трудно се пренася към възрастен в развита държава.

Преглед от 2021 г., публикуван в списание Nutrients (MDPI), отчита "интересни ефекти" за превенция на респираторни инфекции при спортисти.

Систематичен преглед от 2024 г. в Systematic Reviews (Springer) намира „ограничени доказателства“ за облекчаване на симптоми на здравето на гастроинтестиналния тракт .

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Според Амати обаче тези отделни находки не се сумират в достатъчно силна база, за да се препоръча коластрата за подкрепа на имунитета или чревното здраве при възрастни.

Защо ефектът е ограничен при възрастни

Основната причина е биологична, човешкият чревен микробиом се установява трайно още около тригодишна възраст. При кърмаче чревната система и имунитетът все още се формират, затова коластрата има ефект. След тригодишна възраст дълбоките „ниши“ в чревната флора се променят трудно, освен ако не бъдат разрушени от антибиотици.

За разлика от пробиотиците, добавките с говежда коластра не съдържат живи микроорганизми. А тъй като се класифицират като хранителни добавки, те не подлежат на одобрение за ефикасност от регулаторни органи преди пускане на пазара. Затова качеството на хранителните добавки е силно непостоянно, концентрацията на активни съединения като имуноглобулините варира значително между отделните продукти.

Рискове и по-добри алтернативи

Марожи посочва конкретни групи, за които приемът на коластра носи риск:

хора с алергия към млечни продукти трябва категорично да я избягват;

имунокомпрометирани хора, липсват достатъчно данни за безопасност.

За онези, които съобщават, че се чувстват по-добре след прием, е възможно да действа и плацебо ефектът при добавки, добавя тя.

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По думите на Амати единственото положително от популярността на бовинната коластра е, че насочва вниманието към важността на чревното здраве за имунната система. Вместо скъпи капсули тя препоръчва фибри за чревен тракт и ферментирали храни за червата, които подхранват естествено полезните бактерии, по-евтин и по-добре обоснован научно подход за подобряване на чревната функция и имунитета.

Коластрата е изключително важна за новородените, осигурява антитела, растежни фактори и хранителни вещества в момент, в който имунната система и чревната флора тепърва се формират.

При възрастните обаче доказателствата за полза от коластрата за възрастни остават ограничени и непоследователни, а качеството на добавките на пазара, силно вариращо. За здрави черва и стабилен имунитет науката за сега сочи по-скоро към пълноценно хранене, богато на фибри и ферментирали храни, отколкото към капсули с говежда коластра.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници