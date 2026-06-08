Глобалният пазар на нутрицевтици се очаква да надхвърли 1 трилион долара до 2030 г. и причините са ясни.
Все повече хора търсят природни начини за превенция на хронични заболявания, без да прибягват единствено до медикаменти.
Но какво точно представляват нутрицевтиците, помагат ли наистина и как се различават от обичайните хранителни добавки? Отговорите може да ви изненадат.
Какво представляват нутрицевтиците?
Терминът „нутрицевтик" произлиза от думите „хранене" (nutrition) и „фармацевтик" (pharmaceutical) и е въведен през 1989 г. от американския биохимик Стивън Де Феличе.
Концепцията се основава на идеята на Хипократ отпреди над 2 500 години: „Нека храната бъде твоето лекарство."
Нутрицевтиците са продукти, получени от хранителни източници, които предлагат здравни ползи, надхвърлящи обичайната хранителна стойност. Те включват:
- Изолирани хранителни вещества (витамини, минерали, аминокиселини)
- Растителни екстракти и билкови продукти
- Функционални храни (обогатени зърнени закуски, напитки, супи)
- Пробиотици и пребиотици
- Омега-3 мастни киселини, полифеноли, каротеноиди
Според данни, публикувани в National Library of Medicine, нутрицевтиците могат да играят роля при редица здравословни проблеми - от нарушения на съня и мигрена, до сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване.
Нутрицевтици: Възможни приложения
Нутрацевтиците могат да се използват за широк спектър от цели, включително:
- превенция и лечение на хронични заболявания;
- подобряване на общото здравословно състояние;
- забавяне на процеса на стареене;
- подпомагане на специфични телесни функции.
Помагат ли нутрицевтиците?
Краткият отговор е: при определени условия да.
Научните изследвания сочат обещаващи резултати за конкретни вещества:
- Омега-3 мастни киселини: доказано противовъзпалително действие и подкрепа за сърдечно-съдовото здраве
- Ферментиран червен ориз: проучвания показват ефективност при понижаване на холестерола
- Берберин: притежава антимикробни, хипогликемични и кардиопротективни свойства
- Антиоксиданти: защита срещу оксидативен стрес, свързан с болест на Алцхаймер, рак и Паркинсон
Важно: Нутрицевтиците не са лекарства и не могат да заменят предписана терапия. Ефективността им зависи от конкретния продукт и наличните научни доказателства. Преди употреба е препоръчително да се консултирате с лекар или фармацевт.
Къде се предлагат нутрицевтиците?
Като се има предвид широкият обхват на категорията, къде се предлагат нутрицевтиците на пазара хранителните добавки? Отговорът се променя в зависимост от естеството на продукта и необходимите регулации за продажба.
Като цяло могат да бъдат закупени в аптеки като хранителни добавки или продукти без рецепта, в лицензирани магазини и в магазини, специализирани в търговията с натурални продукти.
Те могат да бъдат интегрирани и чрез включване на храни, които ги съдържат. Обикновено не се изисква лекарска рецепта за закупуването им.
Рискове и регулаторни предизвикателства
Въпреки нарастващата популярност, науката предупреждава за внимание. Според анализ в PMC/NCBI:
- Безопасността и ефикасността на много нутрицевтици все още не са окончателно доказани
- Някои добавки могат да взаимодействат с медикаменти или да причинят странични ефекти
- Регулаторната рамка варира значително между държавите, което затруднява контрола върху качеството
- Само около 20% от нутрицевтиците преминават задълбочен фитохимичен анализ
В Европа регулирането се осъществява от EFSA (Европейски орган за безопасност на храните), а в България и от Министерството на здравеопазването.
Разлики между нутрацевтици и хранителни добавки
Въпреки че нутрацевтиците и хранителните добавки целят подобряване на здравето, те се различават значително по предназначение, състав, твърдения и регулация.
Цел и ползи
Нутрацевтиците са предназначени да осигурят медицински или здравни ползи, включително превенция и лечение на заболявания. Те често се използват за подобряване на цялостното здраве, забавяне на стареенето и поддържане на специфични телесни функции.
Хранителните добавки, от друга страна, целят предимно да допълнят диетата и да се справят с хранителните дефицити. Основната им цел е да осигурят основни хранителни вещества като витамини и минерали, за да подкрепят общото здраве.
Състав
Съставките и формулите на нутрацевтиците и хранителните добавки варират значително. Нутрацевтиците се получават от хранителни източници и могат да включват изолирани хранителни вещества, билкови продукти и преработени храни.
Хранителните добавки обикновено съдържат специфични хранителни съставки като витамини, минерали, билки, аминокиселини и ензими.
Прилики между нутрацевтиците и хранителните добавки
Въпреки разликите си, нутрацевтиците и хранителните добавки споделят няколко прилики, които ги правят и двете ценни за насърчаване на здравето и благополучието.
Ползи за здравето: Целта им е да подобрят цялостното здраве и благополучие. Те поддържат различни аспекти на здравето, включително имунната функция, здравето на сърцето, когнитивната функция и други.
Употреба: Нутрацевтиците и хранителните добавки често се използват като част от ежедневните здравословни режими. Хората включват тези продукти в рутината си, за да подобрят здравето си и да предотвратят хранителни дефицити.
Предлагани във форми като таблетки, капсули, прахове и течности, те предлагат удобни начини за подобряване на здравето.
Мост между храненето и медицината
Нутрицевтиците представляват обещаващ мост между храненето и медицината, особено за хора, търсещи превантивен подход към здравето.
Ключът е в информираността, разбирането на разликата между нутрицевтици и хранителни добавки, критичната оценка на твърденията на производителите и консултацията със специалист при необходимост.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- News Medical Life Sciences: Какво представляват нутрицевтиците?
- ScienceDirect: Нутрицевтици – научни изследвания в областта на биологичните и земеделски науки
- Colorcon: Нутрицевтик ли е същото като хранителна добавка?
- Flarer: Нутрицевтици: какво са и за какво се използват
- Nature/European Journal of Clinical Nutrition (2024): Нутрицевтици и хранене: научен преглед
- PubMed Central / NCBI (2022): Ролята на нутрицевтиците при управление на здравни проблеми