Глобалният пазар на нутрицевтици се очаква да надхвърли 1 трилион долара до 2030 г. и причините са ясни.

Все повече хора търсят природни начини за превенция на хронични заболявания, без да прибягват единствено до медикаменти.

Но какво точно представляват нутрицевтиците, помагат ли наистина и как се различават от обичайните хранителни добавки? Отговорите може да ви изненадат.

Какво представляват нутрицевтиците?

Терминът „нутрицевтик" произлиза от думите „хранене" (nutrition) и „фармацевтик" (pharmaceutical) и е въведен през 1989 г. от американския биохимик Стивън Де Феличе.

Концепцията се основава на идеята на Хипократ отпреди над 2 500 години: „Нека храната бъде твоето лекарство."

Нутрицевтиците са продукти, получени от хранителни източници, които предлагат здравни ползи, надхвърлящи обичайната хранителна стойност. Те включват:

Изолирани хранителни вещества (витамини, минерали, аминокиселини)

Растителни екстракти и билкови продукти

Функционални храни (обогатени зърнени закуски, напитки, супи)

Пробиотици и пребиотици

Омега-3 мастни киселини, полифеноли, каротеноиди

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Според данни, публикувани в National Library of Medicine, нутрицевтиците могат да играят роля при редица здравословни проблеми - от нарушения на съня и мигрена, до сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване.

Нутрицевтици: Възможни приложения

Нутрацевтиците могат да се използват за широк спектър от цели, включително:

превенция и лечение на хронични заболявания;

подобряване на общото здравословно състояние;

забавяне на процеса на стареене;

подпомагане на специфични телесни функции.

Помагат ли нутрицевтиците?

Краткият отговор е: при определени условия да.

Снимка: OpenAI

Научните изследвания сочат обещаващи резултати за конкретни вещества:

Омега-3 мастни киселини : доказано противовъзпалително действие и подкрепа за сърдечно-съдовото здраве

Ферментиран червен ориз : проучвания показват ефективност при понижаване на холестерола

Берберин : притежава антимикробни, хипогликемични и кардиопротективни свойства

Антиоксиданти : защита срещу оксидативен стрес, свързан с болест на Алцхаймер, рак и Паркинсон

Важно: Нутрицевтиците не са лекарства и не могат да заменят предписана терапия. Ефективността им зависи от конкретния продукт и наличните научни доказателства. Преди употреба е препоръчително да се консултирате с лекар или фармацевт.

Къде се предлагат нутрицевтиците?

Като се има предвид широкият обхват на категорията, къде се предлагат нутрицевтиците на пазара хранителните добавки? Отговорът се променя в зависимост от естеството на продукта и необходимите регулации за продажба.

Снимка: OpenAI

Като цяло могат да бъдат закупени в аптеки като хранителни добавки или продукти без рецепта, в лицензирани магазини и в магазини, специализирани в търговията с натурални продукти.

Те могат да бъдат интегрирани и чрез включване на храни, които ги съдържат. Обикновено не се изисква лекарска рецепта за закупуването им.

Рискове и регулаторни предизвикателства

Въпреки нарастващата популярност, науката предупреждава за внимание. Според анализ в PMC/NCBI:

Безопасността и ефикасността на много нутрицевтици все още не са окончателно доказани

Някои добавки могат да взаимодействат с медикаменти или да причинят странични ефекти

Регулаторната рамка варира значително между държавите, което затруднява контрола върху качеството

Само около 20% от нутрицевтиците преминават задълбочен фитохимичен анализ

В Европа регулирането се осъществява от EFSA (Европейски орган за безопасност на храните), а в България и от Министерството на здравеопазването.

Разлики между нутрацевтици и хранителни добавки

Въпреки че нутрацевтиците и хранителните добавки целят подобряване на здравето, те се различават значително по предназначение, състав, твърдения и регулация.

Цел и ползи

Нутрацевтиците са предназначени да осигурят медицински или здравни ползи, включително превенция и лечение на заболявания. Те често се използват за подобряване на цялостното здраве, забавяне на стареенето и поддържане на специфични телесни функции.

Хранителните добавки, от друга страна, целят предимно да допълнят диетата и да се справят с хранителните дефицити. Основната им цел е да осигурят основни хранителни вещества като витамини и минерали, за да подкрепят общото здраве.

Състав

Съставките и формулите на нутрацевтиците и хранителните добавки варират значително. Нутрацевтиците се получават от хранителни източници и могат да включват изолирани хранителни вещества, билкови продукти и преработени храни.

Хранителните добавки обикновено съдържат специфични хранителни съставки като витамини, минерали, билки, аминокиселини и ензими.

Прилики между нутрацевтиците и хранителните добавки

Въпреки разликите си, нутрацевтиците и хранителните добавки споделят няколко прилики, които ги правят и двете ценни за насърчаване на здравето и благополучието.

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Ползи за здравето: Целта им е да подобрят цялостното здраве и благополучие. Те поддържат различни аспекти на здравето, включително имунната функция, здравето на сърцето, когнитивната функция и други.

Употреба: Нутрацевтиците и хранителните добавки често се използват като част от ежедневните здравословни режими. Хората включват тези продукти в рутината си, за да подобрят здравето си и да предотвратят хранителни дефицити.

Предлагани във форми като таблетки, капсули, прахове и течности, те предлагат удобни начини за подобряване на здравето.

Мост между храненето и медицината

Нутрицевтиците представляват обещаващ мост между храненето и медицината, особено за хора, търсещи превантивен подход към здравето.

Ключът е в информираността, разбирането на разликата между нутрицевтици и хранителни добавки, критичната оценка на твърденията на производителите и консултацията със специалист при необходимост.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници