Пазарът на хранителни добавки расте с огромни темпове. Рафтовете в аптеките и онлайн магазините са пълни с продукти, които обещават повече мускули, по-висок тестостерон и вечна младост.

Но кое от всичко това наистина работи?

Разберете кои хранителни добавки за мъже имат солидна научна база зад себе си, кои са просто маркетинг и защо консултацията с лекар остава незаменима преди да стартирате какъвто и да е режим на добавки.

Защо не всяка добавка е равностойна

Повечето добавки за мъже предлагат само обещания без реални резултати. Ключовият въпрос не е дали дадена добавка е популярна, а дали зад нея стоят рандомизирани контролирани проучвания – златният стандарт в медицинската наука.

Снимка: iStock

Добавките с най-добра научна подкрепа

1. Витамин D: Дефицитът е по-разпространен, отколкото мислите

Витамин D е вероятно добавката с най-широк консенсус сред диетолозите. Проф. Тандър Джалили, диетолог и преподавател в Университета на Юта е категоричен, че всеки мъж над 50 години трябва сериозно да обмисли прием на витамин D. Дефицитът е изненадващо масово явление, дори при млади хора.

Причините са ясни: голяма част от годината слънчевата светлина в страни като България е недостатъчно за синтез на адекватни нива, а малко храни съдържат значими количества от витамина. Изследванията свързват приема на витамин D с по-добро здраве на костите, особено с напредването на възрастта.

2. Омега-3 мастни киселини

Рибеното масло и другите източници на омега-3 (EPA и DHA) са сред най-изследваните добавки изобщо.

Омега-3 притежават противовъзпалителни свойства, подпомагат мускулното възстановяване след тренировка и са свързани с по-добро здраве на мозъка.

Снимка: Canva

Препоръчителното количество от около 3 г дневно омега-3 е показва благоприятен ефект върху мускулната маса, физическата функция и силата, особено при по-възрастни мъже.

3. Креатин: Не само за бодибилдъри

Креатинът е може би най-погрешно разбираната добавка на пазара. Свързван единствено със залите за вдигане на тежести, той всъщност има значително по-широк профил на ползи. Всъщност креатинът действа като инструмент, позволяващ на мъжете да тренират по-интензивно — да направят повече повторения и да постигнат по-голямо физиологично натоварване.

Изследванията показват, че креатинът стабилно подобрява сила, мощност и чиста мускулна маса. Освен физическите, той е проучван и за когнитивни ползи при умора.

4. Протеин: Основата на всичко останало

Протеинът е единственото хранително вещество, без което нито една тренировъчна програма не дава резултат. Стандартните хранителни норми невинаги са достатъчни за активни мъже.

Съвременните изследвания подкрепят прием от 1,0–1,2 г протеин на кг телесно тегло дневно при здрави по-възрастни възрастни, с равномерно разпределение между храненията. При по-млади мъже с активен режим нуждите могат да са и по-високи.

Суроватъчният протеин се счита за еталон заради бързото усвояване и пълния аминокиселинен профил, но растителните алтернативи (грахов, оризов) са валидна опция за тези, избягващи животински продукти.

5. Магнезий и цинк: Микроелементите, за които забравяме

Много мъже имат липси на магнезий и цинк — особено тези, спортуващи редовно, тъй като и двата минерала се губят с потта.

Снимка: Canva

Проучване от 2023 г. показва, че прием на цинк (25 мг/ден) в продължение на 64 дни подобрява параметри на мъжкото здраве при изследвани мъже.

Изследвания сочат, че магнезият може да изиграе роля в превенцията на когнитивния упадък.

Какво показва комплексно изследване

Рандомизирано контролирано проучване изследва ефекта на комбинирана добавка, включваща омега-3 мастни киселини, суроватъчен протеин, креатин и витамин D при здрави по-възрастни мъже в продължение на 20 седмици. Резултатите показват подобрения в когнитивната функция и физическото представяне.

Това подкрепя идеята, че тези добавки не работят изолирано — те са взаимно допълващи се.

Кои добавки не си заслужават?

Специалистите са единодушни: добавките за отслабване нямат значима доказателствена база. Внимавайте и с:

Добавки, обещаващи бърз ръст на тестостерона без рецепта

Продукти с дълъг списък от съставки

Т.нар. "proprietary blends", при които дозите на отделните съставки не са посочени

Не всяка хранителна добавка за мъже е равностойна. Науката е ясна за няколко конкретни вещества: витамин D, омега-3 мастни киселини, креатин и качествен протеин. За тях има сериозни доказателства, че могат да подпомогнат здравето и физическото представяне, но само като допълнение към балансирано хранене и редовна физическа активност, не като техен заместител.

Преди да стартирате прием на каквато и да е добавка, консултирайте се с личния си лекар или диетолог, особено ако приемате медикаменти или имате хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници