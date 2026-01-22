За първи път от 2011 година насам, Ендокринологичното дружество актуализира своите препоръки относно приема и тестването на Витамин D. Новите насоки, публикувани през август 2024 в авторитетното издание The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, носят важни промени в подхода към този ключов витамин за здравето.

Промените засягат милиони хора по целия свят, които не са сигурни дали приемат достатъчно Витамин D, кога е необходимо тестване и как да поддържат оптимални нива безопасно. Новите препоръки за дневен прием витамин D предлагат по-ясна рамка, базирана на най-актуалните научни доказателства.

Снимка: Canva

Какво показват новите препоръки за дневен прием витамин D

Според проучването, публикувано в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, възрастните на 19 и повече години не се нуждаят от рутинно тестване на нивата на Витамин D. Вместо това, те трябва да следват препоръчителните дневни дози, определени от Националната академия по медицина на САЩ:

600 международни единици (IU) дневно за възрастни до 70-годишна възраст.

800 международни единици (IU) дневно за хора над 70 години.

Експертите от Harvard Health Publishing подчертават, че тези количества могат да се постигнат чрез комбинация от естествено слънчево излагане, хранителни източници и добавки витамин D. Важно е да се отбележи, че прием на 1,000 IU дневно под формата на хранителна добавка се счита за безопасен за повечето възрастни.

Снимка: Canva

Витамин D и имунитет: Защо е толкова важен?

Витамин D играе съществена роля в поддържането на имунната система, особено във функционирането на Т-клетките (специализирани имунни клетки), които помагат на организма да се бори със сезонни вируси и инфекции. Дефицитът на витамин D може да намали способността на тялото да се защитава ефективно от патогени.

Как дефицитът влияе на организма?

Когато нивата на Витамин D са ниски, това може да доведе до:

Отслабена имунна защита срещу респираторни инфекции;

Повишен риск от костни проблеми и остеопороза;

Мускулна слабост, особено при по-възрастни хора;

Възможно влошаване на настроението и енергията.

Снимка: iStock

Кога е нужен витамин D: Високорискови групи

Макар рутинното тестване да не е препоръчително за всички, новите витамин D здравни насоки подчертават, че определени групи се нуждаят от специално внимание:

Хора с преддиабет

Според анализите, добавките витамин D могат да забавят прогресията към диабет тип 2 при възрастни с висок риск от преддиабет. Това е една от значимите нови препоръки, която откроява превантивния потенциал на витамина.

Други рискови групи

Макар че новите насоки не посочват конкретно всички рискови категории, медицинската практика показва, че следните групи често се нуждаят от повишено внимание към витамин D и костно здраве:

Хора с ограничено излагане на слънце;

Възрастни с тъмен тен на кожата;

Пациенти с хронични заболявания на черния дроб или бъбреците;

Лица с малабсорбция (нарушено усвояване на хранителни вещества).

Снимка: iStock

Безопасни дози витамин D: Как да постигнем препоръчителния прием?

Новите препоръки подчертават, че добавките не са единственият начин да поддържаме адекватни нива. Ето практични начини за постигане на дневната доза:

Обогатени храни

Много хранителни продукти днес са обогатени с Витамин D:

Зърнени закуски;

Портокалов сок;

Кисело мляко и млечни продукти;

Обогатени растителни напитки.

Естествени източници

Витамин D се произвежда естествено в кожата при излагане на слънчева светлина. Освен това, определени храни естествено съдържат витамина:

Мазна риба (сьомга, скумрия, сардини);

Черен дроб;

Яйчен жълтък;

Гъби, третирани с UV светлина.

Хранителни добавки

За хора, които не получават достатъчно Витамин D от храната и слънцето, добавките представляват удобен и ефективен вариант. Дневна доза от 1,000 IU е приемлива и безопасна за дългосрочна употреба при повечето възрастни.

Защо рутинното тестване вече не е препоръчително

Една от най-значимите промени в новите насоки е позицията относно тестването. За разлика от предишни препоръки, които насърчаваха по-широко скрининг, актуалните препоръки не налагат рутинно измерване на нивата на Витамин D в общия случай.

Причините за това включват:

Липса на достатъчно доказателства, че рутинното тестване подобрява здравните резултати.

Риск от излишно лечение при гранични стойности.

Икономическа ефективност на здравните системи.

Тестването остава важно за специфични клинични случаи, когато лекарят подозира дефицит или при наличие на симптоми и рискови фактори.

Новите препоръки за дневен прием витамин D предлагат по-ясна и доказателствено-базирана рамка за поддържане на оптимални нива на този важен витамин. За повечето възрастни, ключът е в редовния прием от 600-800 IU дневно, постигнат чрез балансирана комбинация от слънце, храна и добавки, когато е необходимо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници