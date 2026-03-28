Пазарът е пълен с добавки, за които се твърди, че помагат за всичко - от предпазване от настинка до подобряване на настроението и намаляване на стреса.

Тези потенциални ползи превръщат добавките в изключително популярни през годините, като някои хора приемат повече от шепа всеки ден.

Приемът на определени добавки едновременно обаче може да причини повече проблеми, отколкото ползи. Те могат да си противодействат взаимно, едната може да възпрепятства усвояването на другата или може да доведе до нежелани ефекти върху здравето, когато се приемат в комбинация.

Ето седем комбинации от добавки, които не трябва да приемате заедно или трябва да внимавате при комбинирането им.

1. Цинк и калций

Цинкът и калцият се конкурират за усвояване в червата, така че приемът им заедно може да ограничи ефективността и на двете добавки. Цинкът често се използва за подпомагане на имунното здраве или заздравяването на рани, а калцият се използва за запълване на хранителни пропуски, които биха могли да навредят на здравето на костите ви.

И все пак, те вероятно няма да имат тези желани ползи, ако тялото ви не може да ги усвои добре. За да се избегне това, препоръките са приемането на добавки с цинк и калций през поне два часа.

2. Желязо и цинк

„Желязото може да намали усвояването на цинк, когато тези добавки се приемат заедно!“, казва Елизабет Харис, магистър, регистриран диетолог.

По-специално, добавките с желязо с 25 милиграма желязо или повече биха могли да бъдат проблематични за нивата на цинк. Въпреки че високите дози желязо са много често срещани при лечение на железен дефицит, те могат да намалят абсорбцията на цинк и общите плазмени концентрации на цинк. За да се избегне това, най-добре е да се приемат двата вида добавки с интервал от поне два часа.

3. Желязо и калций

Калцият инхибира усвояването на нехемовото желязо (видът желязо, който се намира в хранителните добавки и растителните източници), като се конкурира за усвояване в червата. Този ефект не е 100% категоричен, но изследванията показват, че е много вероятен. Това може да е проблем, ако се опитвате да коригирате железния дефицит. Така че, за да сте сигурни, лекарите препоръчват приемането на калциеви и добавки с желязо през поне два часа, за да се осигури адекватно усвояване.

4. Магнезий и цинк

Магнезият и цинкът се конкурират за абсорбция в червата, което означава, че приемът на високи дози от двата минерала едновременно може да намали количеството, в което тялото ви абсорбира всеки минерал. Това важи особено за много високи дози цинк (над 140 мг на ден), които далеч надвишават горната допустима граница на прием от 40 мг за възрастни. Въпреки това, медицинският специалист може да ви посъветва да разпределите приема на тези две добавки, за всеки случай.

„Приемайте магнезиеви и цинкови добавки по различно време на деня, например магнезий вечер и цинк сутрин. Препоръчвам приема на цинк с храна, тъй като има склонност да причинява гадене“, препоръчва Карла Ернандес, регистриран диетолог. И тъй като магнезиевият глицинат (вид магнезий) може да помогне за релаксация и сън, той е чудесен вариант за прием през нощта.

5. Жълт кантарион и добавки за повишаване на серотонина

Жълтият кантарион е билкова добавка, често използвана за справяне с депресията, въпреки че изследванията за неговата ефикасност все още са противоречиви. Въпреки това, той може да повиши нивата на серотонин, така че не трябва да го приемате в комбинация с антидепресанти, тъй като това може да доведе до животозастрашаващо повишаване на нивата на серотонин.

Съществуват и рискове от приема на жълт кантарион с добавки, повишаващи серотонина. Комбинирането на жълт кантарион с добавки, повишаващи серотонина, като 5-HTP или SAMe, може да повиши нивата на серотонин твърде много, което потенциално може да доведе до симптоми като безпокойство и объркване. Решението? Приемайте само по една добавка, поддържаща серотонина, наведнъж.

6. Гинко билоба и рибено масло във високи дози

Както гинко билоба, така и рибено масло във високи дози разреждат кръвта и когато се комбинират, могат да увеличат риска от прекомерно кървене. Това е особено вярно, ако приемате и лекарство за разреждане на кръвта като варфарин.

Други потенциално разреждащи кръвта добавки, за които трябва да внимавате да ги приемате заедно, са алое, чесън, джинджифил, куркума, сминдух и женшен, наред с други. Ако приемате някоя от тези добавки в комбинация, „помислете за редуване или намаляване на дозите, за да избегнете натрупване на ефектите им“, препоръчват експертите.

7. Жълт кантарион и женшен

Както бе споменато по-горе, жълтият кантарион може да помогне за борба с депресията чрез повишаване на нивата на серотонин. Оказва се, че женшенът може да има подобни ефекти. Така че, приемането на двете едновременно може да причини проблеми.

„Известно е, че и двете влияят на настроението и енергийните нива, но комбинирането им може да свръхстимулира централната нервна система, което води до симптоми като възбуда, учестен пулс или дори серотонинов синдром, потенциално животозастрашаващо състояние“, разясняват експерти.

Какво да имате предвид, когато приемате тези добавки

Преди да започнете нова хранителна добавка, най-добре е да се консултирате с медицински специалист, за да се уверите, че е безопасна за вас и да получите насоки за подходяща дозировка.

Не забравяйте да споделите всички добавки и лекарства, които приемате, за да може той да ви информира дали има някакви взаимодействия, за които трябва да сте наясно. Това е най-добрият начин да се уверите, че вашата уникална комбинация от добавки е безопасна за прием.

Ако приемате някоя от горепосочените добавки, говорете с лекар, преди да добавите нова, за да избегнете вредни взаимодействия. Ако вече сте приемали комбинация от добавки, която може да бъде вредна или да попречи на правилното усвояване, свържете се с лекар, за да ви посъветва как да продължите. Той може просто да ви препоръча да започнете да ги приемате през няколко часа.

Също така, имайте предвид, че е по-вероятно да срещнете проблеми, ако приемате добавки с високи дози. Лекар може да ви посъветва относно подходящата доза, която да отговаря на вашите хранителни или здравословни нужди, без да се прекалява и да се увеличава рискът от нежелани реакции.

Винаги, когато е възможно, давайте приоритет на храната пред добавките. Взаимодействията между храните са много по-рядко срещани, а храните съдържат цял ​​набор от полезни хранителни вещества, които работят заедно, за да поддържат вашето здраве. Ако трябва да приемате някоя от горепосочените добавки, говорете с лекар за индивидуално ръководство, за да не комбинирате случайно добавки, които могат да взаимодействат помежду си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

