Трудно е да отвориш форум или социална мрежа, посветени на синдрома на поликистозните яйчници (ПКЯС), без да се натъкнеш на препоръка за ашваганда.
Билката, позната от хилядолетия в аюрведичната медицина, се продава днес като средство за „хормонален баланс“, по-спокоен сън и по-чиста кожа.
През май 2026 г. състоянието получи и ново официално име, ПМОС (полиендокринен метаболитен овариален синдром), след глобален консенсус, публикуван в The Lancet , който отразява по-точно многостранната му хормонална и метаболитна природа.
Въпросът, който вълнува хиляди жени, остава същият, помага ли наистина ашвагандата, или е поредната мода на уелнес индустрията?
Какво представлява ашвагандата
Ашвагандата е адаптоген, растение, за което се смята, че помага на организма да се справя със стрес, като модулира отделянето на стресови хормони. За разлика от лекарствата, тя не действа директно върху конкретен хормон, а върху цялата система за реакция на стрес.
Връзката с ПКЯС
При ПКЯС хроничният стрес и повишеният кортизол задълбочават два от основните механизми на заболяването, потискат ритъма, чрез който мозъкът сигнализира на яйчниците да овулират, и влошават инсулиновата резистентност, състояние, което засяга около 70% от жените с диагнозата и стои в основата на свръхпроизводството на андрогени.
Именно тук се появява теоретичната роля на ашвагандата, не като пряк регулатор на тестостерона или естрогена, а като инструмент за успокояване на стресовия сигнал, който ги извежда от равновесие.
Аргументите „за“
Най-новият и фокусиран научен преглед по темата, публикуван в началото на 2026 г. в списание Cureus (Woźniak, 2026), обобщава обещаващи данни:
- Понижаване на кортизола, ефект, документиран в множество изследвания.
- Модулация на двете хормонални оси, отговорни за женския цикъл , мозък–надбъбречни жлези и мозък–яйчници, с потенциал за нормализиране на гонадотропините и естрадиола.
- Полово специфичен ефект върху андрогените, за разлика от мъжете, при които ашвагандата леко повишава тестостерона в дребни проучвания, при жени такъв ефект не се наблюдава.
- Възможни ползи при ПМС, по-малко умора, тревожност и стрес реактивност, вероятно чрез невропсихиатрични механизми.
Авторите на прегледа стигат до заключението, че ашвагандата „се откроява като силен кандидат“ за подпомагащо лечение на ПКЯС и ПМС.
Аргументите „против“ и ограниченията
Експертите призоват за внимание:
- По-голямата част от горните данни идват от прекланични (лабораторни и животински) модели, а не от мащабни рандомизирани проучвания при жени с ПКЯС.
- По-стари наблюдения при мъже, както и отделни клинични съобщения за влошено акне или окосмяване след прием на адаптогени, поддържат известна предпазливост, макар новите данни за жени да я омекотяват.
- Ашвагандата не замества доказаните интервенции при инсулинова резистентност, водещия механизъм при около 70% от случаите. Международното научно ръководство за лечение на ПКЯС поставя промените в начина на живот, храненето с нисък гликемичен товар и инозитола като първа линия на терапия.
- Няма все още стандартизирана доза, продължителност на приема или ясен профил на безопасност при жени с ПКЯС конкретно.
Как да прецените сами
- Ако основният ви проблем е хроничен стрес, лош сън или тревожност успоредно с нередовен цикъл, ашвагандата има логично място във вашата диета.
- Ако основните ви симптоми са акне, окосмяване или инсулинова резистентност, приоритет остават доказаните инструменти, гликемичен контрол, инозитол, омега-3 мастни киселини.
- Проследявайте кожата, съня и цикъла си в първите 8–12 седмици и се консултирайте с ендокринолог или гинеколог, особено при съществуващи хормонални тестове за тестостерон и DHEA-S.
Науката около ашвагандата и ПКЯС се движи бързо, посоката на новите данни е обнадеждаваща, но пътят до категоричен клиничен извод все още не е извървян докрай.
Дали си струва да я включите в своето меню, зависи от това кой механизъм стои зад вашите симптоми и колко сте склонни да изчакате резултатите, преди да прецените. Консултация с лекуващия лекар е задължителна преди да посегнете към която и да е хранителна добавка
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Woźniak K. Withania somnifera in Women's Hormonal Modulation: A Narrative Review With Implications for Polycystic Ovary Syndrome and Premenstrual Syndrome. Cureus, януари 2026 (DOI: 10.7759/cureus.101431).
Полиендокринен метаболитен овариален синдром — новото име на ПКЯС: глобален консенсус. The Lancet, май 2026.
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