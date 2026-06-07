Хроничната липса на тонус е сред най-честите оплаквания в съвременното забързано ежедневие, но решението не винаги се крие в поредната чаша кафе.

Изследванията показват, че някои естествени билки и подправки могат да помогнат в борбата с умората чрез регулиране на енергийните нива и балансиране на стреса.

В тази статия ще научите кои са 5-те най-ефективни билки и подправки, подкрепени от науката, как точно действат върху организма и какви промени в начина на живот могат да ви осигурят дълготрайна енергия през целия ден.

1. Ашваганда

Ашваганда, отдавна използвана в индийската аюрведична медицина, е адаптоген, който подпомага тялото да се справи както с психически, така и с физически стрес.

Поради това някои изследвания показват, че приемът на добавки с ашваганда може да повиши енергийните нива чрез подобряване на съня и потенциално облекчаване на тревожността.

В по-малко проучване, възрастни, класифицирани като хора с наднормено тегло и умора, съобщават, че се чувстват по-малко уморени след прием на доза от 200 милиграма (mg) ашваганда в продължение на 12 седмици.

2. Мака

Смята се, че коренът от мака, растение, произхождащо от Южна Америка, повишава енергийните нива. В някои проучвания хора, които са приемали добавки с мака за облекчаване на симптомите на менопаузата, са изпитвали намалена честота и тежест на умората.

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Изследователски преглед от 2024 г. установява, че добавките и продуктите от мака спомагат за поддържане на енергийните нива, намаляване на тревожността и подобряване на спортните постижения.

3. Гинко Билоба

Гинко билобае билкова добавка, за която изследователите смятат, че може да помогне за намаляване на нивата на тревожност и да подобри кръвообращението, което потенциално допринася за намаляване на чувството за умствена и физическа умора.

Например, проучвания показват, че активните съединения, открити в гинко билоба, могат да имат способността да повлияват положително когнитивните функции, което би могло да подобри фокуса, ученето, паметта и други.

Други изследвания показват, че приемът на добавки с гинко билоба води до подобрена физическа издръжливост при физически активни възрастни.

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Консултирайте се с лекар, преди да приемате гинко билоба, тъй като може да има сериозни взаимодействия с различни лекарства, включително разредители на кръвта. Също така е опасно да се приема по време на бременност.

4. Женшен

Женшенът (азиатски или Panax ginseng) е билка от традиционната китайска медицина, известна със своите антиоксидантни, противовъзпалителни и енергийно-повишаващи свойства.

Благодарение на активните си съединения, този растителен адаптоген може да подпомогне повишаване на енергията, да подобри умствената бдителност и да намали симптомите на умора – особено при хора с хронични здравословни проблеми като рак.

Изследователите предполагат, че женшенът действа чрез стимулиране на нервната система, карайки ви да се чувствате по-енергични и бдителни. Необходими са обаче допълнителни клинични изпитвания върху хора, за да се потвърди това твърдение.

Избягвайте женшен, ако това се отнася за вас:

Бременна или кърмеща

Безсъние

Прием на лекарства (включително лекарства за разреждане на кръвта и лекарства за диабет), които взаимодействат с женшен

5. Цистанхе

Популярна в традиционната китайска медицина, цистанхе е билка, която се използва от векове като средство за борба с умората.

Някои изследвания показват, че приемът на добавка с цистанхе (в комбинация с другата билка за борба с умората, гинко билоба) е ефективен за намаляване на умствената и физическата умора при възрастни с диагностициран синдром на хроничната умора.

Други съвети за борба с умората

Умората, която се определя като общо чувство на отпадналост или липса на енергия, може да попречи на ежедневните ви дейности. Въпреки че не винаги можете да я избегнете напълно, ето някои съвети за начин на живот, които експертите препоръчват за намаляване на умората доколкото е възможно:

Включете много физическа активност в рутината си ежедневно или редовно.

Подобрете навиците си за хигиена на съня , за да си осигурите достатъчно качествен сън всяка нощ.

Управлявайте нивата на стрес чрез техники за осъзнатост , като медитация, четене или йога.

Консумирайте балансирана, питателна диета и избягвайте или ограничете алкохола, когато е възможно.

Не прекалявайте с кофеина, тъй като той може да попречи на качествения сън.

Спрете да пушите, за да намалите шансовете си за развитие на хронично заболяване, което може да предизвика умора.

Консултирайте се с лекар, преди да добавите нови добавки към рутината си, особено ако в момента приемате лекарства, които биха могли да взаимодействат или да причинят странични ефекти.

Кога да потърсите лекарска помощ

Въпреки че умората понякога е естествена реакция на тялото ви на обстоятелства като пренапрежение от физическа активност, липса на сън, емоционален стрес или скука, тя може да бъде и признак на скрито физическо или психическо състояние.

Ако чувствате необяснима умора или отпадналост в продължение на седмици, която или не се подобрява, или се влошава, експертите препоръчват да се консултирате с медицински специалист, за да изключите други здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници