Все повече българи посягат към ашвагандата като естествено решение срещу хроничния стрес и проблемите със съня. Но кога точно е най-добре да я приемате – сутрин с кафето или вечер преди лягане?

Приемът на ашваганда вечер се очертава като предпочитан вариант сред хората, които търсят дълбок и възстановителен сън. Научите какво казват последните проучвания, какви са ползите от различното време на прием и какви предпазни мерки трябва да спазвате.

Какво е ашваганда и как действа

Ашвагандата (Withania somnifera) е лечебно растение, използвано от хилядолетия в аюрведическата медицина. Днес тя е една от най-популярните натурални средства за релаксация и адаптогени в света. Според Националния център за допълващо и интегративно здравеопазване на САЩ (NCCIH), растението се изследва активно заради потенциалните си ефекти върху стреса, тревожността и съня.

Все още няма категорични научни доказателства за това кое е точното най-подходящо време за прием. Затова кога се пие ашваганда често зависи от личната цел, повишена енергия и фокус през деня или по-дълбок сън през нощта.

Прием на ашваганда вечер: Ползи за съня и релаксацията

Приемът на ашваганда вечер е особено подходящ за хора, които се борят с напрежение, безпокойство или нарушен сън.

Подпомага релаксацията

Според проучване от 2023 г., публикувано в Medicine (Baltimore), участници, които са приемали ашваганда вечер в продължение на 60 дни, са отчели значително намаляване на стреса, тревожността и напрежението, както и подобрено качество на живот.

Подобрява качеството на съня

Изследване от 2024 г., публикувано в списание Nutrients, показва, че 500 мг ашваганда, приети вечер, са довели до забележимо подобрение в качеството на съня след около два месеца редовен прием. Това я прави интересна добавка за качествен сън при хора с лека до умерена безсъница.

Кога е по-добре да я пиете сутрин

Ако целта ви е повече енергия, концентрация и спокойствие през работния ден, сутрешният прием може да е по-подходящ. Проучванията показват, че ашваганда помага за регулиране на кортизола – т.нар. „хормон на стреса“.

Основните ползи при сутрешен прием включват:

Намаляване на стреса и тревожността – според проучване от 2025 г., публикувано в Advances in Therapy , участниците са усетили по-малко тревожност и по-добър сън само след около месец прием.

Подобрена памет и концентрация – изследване от 2024 г. в Nutraceuticals отчита по-добра памет, фокус и вземане на решения.

Повишена физическа сила – проучване от 2018 г. в Nutrients показва ръст в мускулната сила при мъже, приемали 500 мг дневно в продължение на 12 седмици.

Съвети за безопасен прием

Експертите от Националните здравни институти на САЩ (NIH) препоръчват следните практики:

Приемайте я с храна , ашвагандата може да причини стомашен дискомфорт, гадене или диария. Прием след закуска или лека вечеря намалява риска от странични ефекти.

Бъдете последователни , ефектите обикновено се проявяват след около месец редовен прием.

Не приемайте повече от три месеца без лекарска консултация , дългосрочната безопасност все още не е напълно проучена. Това е важна препоръка относно продължителността на прием на ашваганда .

Експериментирайте с времето , можете да разделите дозата между сутрин и вечер.

Внимавайте при медикаменти , възможни са взаимодействия с лекарства за щитовидна жлеза, кръвно налягане и кръвна захар.

Възможни странични ефекти и рискове

Макар ашвагандата да се счита за относително безопасна, тя може да предизвика нежелани реакции. Страничните ефекти от ашваганда могат да включват:

стомашно-чревни оплаквания (гадене, диария, повръщане);

алергични реакции;

влияние върху черния дроб (в редки случаи);

ефект върху щитовидната жлеза.

Действието на ашваганда върху щитовидната жлеза е особено важно за хора с тиреоидни заболявания, растението може да повиши нивата на хормоните Т3 и Т4. Също така ашваганда и кръвното налягане са във взаимовръзка, тъй като приемът може да понижи кръвното, което изисква внимание при хипертоници на терапия.

Ако приемате лекарства, бременни сте, кърмите или имате хронично заболяване, задължително се консултирайте с лекар.

Приемът на ашваганда вечер може да бъде подходящо решение за хора, които търсят естествен начин за по-добра релаксация и качествен сън, докато сутрешният прием е по-подходящ при нужда от енергия и концентрация. Научните доказателства подкрепят и двата подхода, но най-важното е последователността и съобразяването с индивидуалните реакции на организма.

Преди да започнете прием, особено ако имате здравословни проблеми или приемате медикаменти, винаги се консултирайте с лекар.

