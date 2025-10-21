В последно време терминът полифеноли все по-често попада в центъра на вниманието, когато се говори за здравословен начин на живот.

Въпреки че учените изследват тези растителни съединения от години, сега те будят интерес и сред широката публика, и то с основание, пише The Guardian.

Защо полифенолите са толкова важни

Нарастващите научни доказателства показват, че диетата, богата на полифеноли, носи множество ползи за здравето. Тези природни химикали подобряват сърдечното и метаболитното здраве, понижават риска от неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер. Някои изследвания дори предполагат, че употребата на повече полифеноли може да забави признаците на стареене на кожата и да намали обиколката на талията.

Снимка: Canva

Полифенолите представляват група фитонутриенти, естествено срещащи се химични вещества в растенията. В природата те защитават растенията от заплахи като насекоми и ултравиолетова светлина, а когато ги консумираме, оказва се, че защитават и нас.

Къде да намерим полифеноли

Тези ценни съединения се намират в концентрирани количества в плодове и зеленчуци с наситени или ярки цветове.

Снимка: Canva

Червеното цвекло, къпините, черните маслини, много червените домати и тъмнозелените листни зеленчуци са отлични източници. Фитонутриентите, включително полифенолите, не само защитават растението, но му придават и силна пигментация.

Същото важи и за интензивния вкус, колкото по-силно дразни гърлото екстра върджин зехтинa, толкова по-висока е вероятната концентрация на полифеноли в него. Чаят, кафето и черният шоколад също са отлични източници.

Съществуват хиляди видове фитонутриенти, като учените все още не са ги открили всички. Сред тях са ресвератролът в червеното вино, елаговата киселина в орехите и катехините в чая. Отделните хранителни продукти съдържат множество фитонутриенти, например доматите съдържат полифеноли като флавоноиди и флаванони, както и каротеноиди като ликопен, фитоен и бета каротен.

Как полифенолите влияят на здравето

Клинични изпитвания показват, че различните типове полифеноли имат разнообразни положителни ефекти върху организма.

„Флаванолите в какаото са свързани с намален риск от инсулт и сърдечен пристъп“, обяснява д-р Федерика Амати, нутриционист и научен сътрудник в Училището по обществено здраве към Имперския колеж в Лондон.

„Катехините в зеления чай могат да повлияят положително на метаболизма, обиколката на талията и индекса на телесна маса“, допълва тя. Особено впечатляващи са изследванията за полифенолите в хибискуса, които могат да понижат кръвното налягане.

Снимка: Canva

Проф. Даниеле Дел Рио от Университета в Парма, Италия, подчертава, че редица проучвания показват връзка между по-високата консумация на полифеноли и намален риск от множество хронични заболявания.

Едно изследване установява, че хората, които консумират храни, богати на полифеноли, имат с 46% по-нисък риск от развитие на сърдечно заболяване в сравнение с тези, които ядат малко такива храни.

Ролята на чревната микробиота

Съществуват доказателства, че консумацията на полифеноли може да увеличи кръвния поток към мозъка и да намали възпалението в организма. Именно поради това се смята, че те имат потенциал в борбата с неврологичните заболявания. Въпреки това разбирането ни за точните механизми на действие все още не е пълно.

Снимка: Canva

Най-новите изследвания показват, че полифенолите могат да бъдат полезни заради начина, по който взаимодействат с чревните ни микроби и се трансформират от тях. Микроорганизмите в червата използват полифенолите като храна и ги превръщат в по-малки, лесно усвоими метаболити, които подпомагат организма. Вероятно именно нарастващият обществен интерес към чревното здраве е върнал полифенолите в центъра на вниманието след бума на изследванията през 90-те години, свързани с червеното вино.

Как да обогатим менюто с полифеноли

Експертите препоръчват да консумираме разнообразие от растителни храни, за да получим широк спектър от фитонутриенти. Това включва плодове, зеленчуци, бобови растения, пълнозърнести храни, ядки, семена, билки и подправки.

„Билките и подправките са сред най-концентрираните източници, като например карамфилът съдържа 16 000 мг полифеноли на 100 г, а канелата 9 700 мг на 100 г“, казва експертът по микробиом Емили Лийминг.

„Не е нужно да харчите много пари. Горските боровинки получават много внимание заради полифенолите си, но истината е, че съдържат седем пъти по-малко от достъпния черен боб, около 4 800 мг на 100 г.“

Бъдещето на изследванията

Проф. Дел Рио, който изследва полифенолите от 23 години, остава реалист:

„В момента има много шум около темата и някои изследователи го използват за лесна наука, която не е истинска наука. Но ако се изучават строго, вярвам че полифенолите ще ни научат на нови начини да се грижим за себе си и за здравето си чрез балансирана диета.“

Той подчертава, че полифенолите не са чудотворни съединения, които решават проблема с хроничните заболявания, но определено могат да допринесат за тяхната превенция. Балансираната диета, богата на разнообразни растителни храни, остава ключът към добро здраве и дълголетие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.