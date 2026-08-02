Ярко зеленият прах, разбъркан в гореща вода до пухкава пяна, отдавна се радва на репутацията на напитка за спокойна концентрация.

Все по-често обаче матча при диабет се споменава в контекста на друга полза, потенциал за по-добър контрол на кръвната захар. Изследванията все още са ограничени и разчитат предимно на екстракти от зелен чай и опити върху животни, но очертават три възможни механизма, чрез които матчата би могла да повлияе на нивата на глюкоза в кръвта.

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1. По-ефективно използване на инсулина

Едни от най-обсъжданите съединения в матчата са катехините, група растителни антиоксиданти, сред които най-известен е епигалокатехин галатът (EGCG). Смята се, че тези катехини и EGCG антиоксиданти могат да подобряват действието на инсулина, така че захарта да преминава по-лесно от кръвта в клетките, където се използва за енергия.

При хора с диабет тип 2 и зелен чай в терапията изследователи установяват, че съединенията в зеления чай подобряват инсулиновата чувствителност в сравнение с липсата на прием, а също така понижават нивата на глюкозата на гладно и подобряват дългосрочния контрол на кръвната захар. Мащабен анализ на над 50 клинични изпитвания стига до сходни изводи за екстрактите от зелен чай.

Тъй като матчата се приготвя от смлени цели чаени листа, а не от накиснати и изхвърлени такива, тя носи потенциално по-високо съдържание на EGCG на порция спрямо обикновена чаша зелен чай. Важно е обаче да се подчертае, че повечето проучвания тестват екстракт, не матча на прах, затова ефектът върху хората остава неясен.

2. По-бавно усвояване на въглехидратите

При храносмилане въглехидратите се разграждат до прости захари с помощта на ензими, преди да навлязат в кръвообращението. Данни сочат, че EGCG може частично да забавя този процес, забавяне усвояването на въглехидратите означава, че захарта постъпва в кръвта по-плавно след хранене, което помага за ограничаване на резките скокове, особено след богата на въглехидрати храна.

Тези находки идват предимно от лабораторни изследвания и екстракти, а не от директни опити с матча при хора, така че ефектът все още не е добре проучен в реални условия.

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3. По-малко възпаление в подкрепа на контрола на глюкозата

Когато в организма има хронично възпаление, клетките реагират по-слабо на инсулина, което затруднява управлението на кръвната захар с времето. Катехините в матчата имат и противовъзпалителни свойства, те могат да подпомагат чревната микробиота и възпаление да намалее чрез стимулиране на „добрите“ бактерии и укрепване на защитната лигавица на червата.

В проучване върху мишки на диета с високо съдържание на мазнини матчата намалява възпалението в черния дроб и подобрява показателите на кръвната захар.

При хора резултатите засега са по-скромни: едногодишно изследване на добавки с екстракт от зелен чай не открива значимо понижение на маркерите за възпаление при жени в менопауза с наднормено тегло или затлъстяване. С други думи, нужни са още данни, за да се потвърди дали матчата реално намалява възпалението или подобрява контрола на кръвната захар при хора.

Кой трябва да ограничи или избягва матчата

Матчата обикновено е безопасна за здрави възрастни при умерена консумация, но не е подходяща за всеки. Противопоказанията при прием на матча включват:

Чувствителност към кофеин , матчата съдържа повече кофеин от класическия запарен зелен чай (макар и по-малко от кафето). Кофеинът в матчата и тревожност, нарушения на съня или сърцебиене са свързани при чувствителни хора.Бременни и кърмещи жени също трябва да следят приема на кофеин и да се консултират с лекар.

Нисък феритин/желязо , съединенията в зеления чай могат да пречат на усвояването на желязо и матча, особено при прием по време на хранене. При желязодефицитна анемия е добре матчата да се пие между храненията и след консултация с лекар.

Прием на определени лекарства , зеленият чай може да взаимодейства с антикоагуланти, стимуланти и някои лекарства за кръвно налягане. При прием на лекарства по лекарско предписание е препоръчително да се потърси съвет от ендокринолог или личен лекар преди редовна употреба.

Чернодробни проблеми , много високи дози екстракт от зелен чай са свързвани с чернодробно увреждане. При установено чернодробно заболяване консултацията с лекар е задължителна преди включване на матча в менюто.

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Как да включите матчата в менюто си

Малко количество обикновено е достатъчно, за да усетите вкуса и потенциалните ползи, а началото с по-малка доза позволява да проследите как реагира тялото ви, особено ако сте чувствителни към кофеин. Няколко лесни рецепти с матча чай:

Разбъркайте около 1 чаена лъжичка матча на прах в 1 чаша гореща вода за традиционна чаша матча или изсипете сместа върху лед за освежаваща версия.

Приготвяйте матча лате и смути с несладко мляко или растителна алтернатива.

Добавяйте малко количество към смути с протеин, фибри и здравословни мазнини, комбинация, която допълнително помага за ограничаване на скоковете в кръвната захар.

При избор на продукт търсете етикет „обряднически клас матча“ (ceremonial grade) за пиене или „кулинарен клас“ за готвене.Марки, които посочват произход (често Япония) и използват херметична, непропускаща светлина опаковка, обикновено предлагат по-свежа и качествена матча, а ярко зеленият цвят е допълнителен знак за качество.

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Катехините и EGCG в матчата показват обещаващ, но все още недоказан потенциал за подобряване на инсулиновата чувствителност, забавяне усвояването на въглехидратите и намаляване на възпалението, три пътя, свързани с превенция на инсулинова резистентност и по-добър контрол на кръвната захар.

Повечето досегашни данни идват от екстракти от зелен чай и опити с животни, а не от самата матча при хора, затова доказателствата остават предварителни. Преди да включите матча при диабет или преднизиабет в ежедневието си, е добре да се консултирате с ендокринолог, диетолог или нутриционист, особено при нисък феритин, прием на лекарства или чернодробно заболяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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