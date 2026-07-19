Повечето хора изхвърлят бaнаниите, докато все още са зелени, изчаквайки да узреят и да пожълтеят. Оказва се обаче, че точно в тази "недозряла" фаза бananите крият някои от най-интересните си свойства за здравето.

Според диетолози и клинични изследвания, зелените бananите съдържат значително по-малко захар и много повече устойчиво нишесте (резистентно нишесте), което може да играе роля в регулирането на кръвната захар, засищането и здравето на храносмилателната система. Ето какво трябва да знаете.

Зелени срещу жълти банани, каква е разликата?

Разликата не е само визуална. Зелените и жълтите бaнаните се различават по:

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Вкус – зелените са по-малко сладки, а понякога и леко горчиви.

Текстура – по-твърда и восъчна в сравнение с мекотата на узрелия банан.

Състав – зелените бaнаните съдържат много повече нишесте, докато при узряването то се превръща в захари.

Как се променя съставът на неузрелите банани

Съставът на неузрелите банани е показателен: до 70–80% от сухото им тегло е нишесте, по-голямата част от което е устойчиво нишесте, вид диетични фибри, който не се усвоява в тънките черва. При узряването това нишесте постепенно се превръща в глюкоза, фруктоза и захароза, а при напълно узрял банан нишестето спада до едва 1%.

Зелените бaнаните са богати и на пектин, друг вид диетични фибри, който поддържа структурата на плода. Именно разграждането на пектина прави презрелия банан мек и кашест.

Източник на калий, витамин B6 и други хранителни вещества

Независимо от степента на зрялост, бананите остават добър източник на калий и витамин B6. Среден банан (118 г) съдържа приблизително:

Фибри: 3 г

Калий: 9% от дневната референтна стойност (ДРС)

Витамин B6: 25% от ДРС

Витамин C: 11% от ДРС

Магнезий: 7% от ДРС

Снимка: Canva

Над 90% от калориите идват от въглехидрати, като бaнаните са с ниско съдържание на мазнини и белтъчини.

Засищащ ефект и потенциален съюзник при отслабване

Като засищаща храна за отслабване, зеленият банан работи благодарение на високото си съдържание на фибри. Проучвания сочат, че устойчивото нишесте и пектинът забавят изпразването на стомаха и повишават усещането за ситост, което може да доведе до намален калориен прием

Пребиотичен ефект и здраве на храносмилането

Устойчивото нишесте и пектинът не се разграждат в тънките черва, а достигат до дебелото черво, където подхранват полезните бактерии от чревната флора. Този пребиотичен ефект за храносмилане води до производство на късоверижни мастни киселини, включително бутират, които подпомагат храносмилателното здраве. Според отделни изследвания тези съединения може да имат защитна роля за превенция на рак на дебелото черво, макар че са необходими още изследвания при хора.

Снимка: Canva

Полза за регулирането на кръвната захар

Един от най-обсъжданите аспекти е връзката между зелените бaнани и регулирането на кръвната захар, тема, особено актуална за хора, следящи диета при диабет тип 2. Зеленият банан има гликемичен индекс на бananите от едва 30, докато при напълно узрелия банан индексът достига около 60. По-ниският гликемичен индекс означава по-плавно покачване на кръвната захар след хранене, характеристика, която го причислява към полезните въглехидрати.

Възможни странични ефекти

Зелените банани обикновено се понасят добре, но при някои хора може да предизвикат подуване на корема и газове, а при чувствителни индивиди и запек. Хора с алергия към латекс трябва да бъдат внимателни, тъй като бananите съдържат протеини, сходни с алергените в латекса, състояние, известно като латекс-плодов синдром.

Колко зелен трябва да е бaнанът?

Не е необходимо бananът да е напълно зелен, за да усетите част от ползите. Тъй като устойчивото нишесте и пектинът намаляват постепенно при узряването, дори банан с лек зеленикав оттенък все още съдържа известни количества от тях.

Зелените бananите предлагат уникална комбинация от устойчиво нишесте, диетични фибри и пектин, свързани с по-добър контрол на кръвната захар, по-дълготрайна ситост и здрава чревна флора. Те не заместват лечение или медицинска консултация, но могат да бъдат разумно допълнение към здравословното хранене.

При специфични здравословни състояния, като диабет или чревни оплаквания, консултация с диетолог или гастроентеролог е препоръчителна стъпка преди да се правят съществени промени в диетата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници