Ако напоследък сте забелязали кафе или сладкиш в наситено виолетово, не става дума за изкуствен оцветител. Зад този ефектен цвят стои убе, лилав ямс от Югоизточна Азия, който мнозина определят като следващия голям хранителен тренд след матча.

От лате до сладолед и чийзкейк, екзотичният грудков зеленчук печели сърца с уау ефекта си в кулинарията. Но какво точно представлява убе, какви ползи крие и защо хайпът има и тъмна страна?

Какво е убе?

Убе (произнася се „у-бе") е вид ямс, отглеждан предимно във Филипините, където е основна храна от векове, толкова разпространена, колкото е сладкият картоф в други части на света. Макар убе и лилавият сладък картоф да изглеждат почти еднакво, разликата между лилав ямс и лилав сладък картоф е ботаническа: убе принадлежи към семейство Игнамови (ямс), а не към семейство Поветицови.

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Известен още като воден ямс или лилав ямс, грудката се отличава с цвят, който варира от наситено виолетово до светла лавандула. В Европа убе се използва най-често под формата на пюре, прах, паста или сироп, оттук и популярният убе на прах и екстракт.

Какъв е вкусът на убе?

Вкусът на убе е мек и орехов, с нотки на ванилия и шам-фъстък и естествена сладост, напомняща варен морков или сладък картоф. За разлика от мача, който разделя мненията с тревистата си горчивина, убе е достъпен за широка публика от самото начало, стратегическо предимство сред хранителните трендове след мача.

В сладкарството убе се превърна в любим акцент. Убе десертите и сладкишите, макарони, чийзкейкове, сладолед и пухкави кексове, печелят не само необичаен вкус, но и зрелищен естествен цвят без изкуствени оцветители.

Убе лате: звездата в чашата

Най-видимият знак за хайпа е убе лате. Големи вериги кафенета вече включват напитки с убе в менютата си. Прахът се разбърква с гореща вода, добавят се разпенено мляко (или растителна алтернатива) и еспресо. През лятото ледената версия привлича вниманието, студеното лилаво в чашата работи особено добре в социалните мрежи.

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Какво предлага лилавата грудка за здравето?

Интензивният цвят не е случаен. Дължи се на антоцианините, естествени растителни пигменти със синьо-червена структура. Според германския Федерален център по хранене (BZfE) тези антиоксиданти могат да имат антиоксидантно, антивирусно, антибактериално и противовъзпалително действие.

Преглед от 2019 г. на Политехническия университет в Ухан подчертава потенциала им: в лабораторни условия антоцианините от лилави кореноплодни са показали противотуморни и чернодробнопротективни ефекти и възможно благоприятно влияние върху чревния микробиом. Витамините и фибрите в убе също са плюс, грудката съдържа витамини А, С и Е, фибри, калий и мед.

Снимка: Canva

Една подробност охлажда ентусиазма: всички ямсове съдържат диосгенин, предшественик на хормона прогестерон. Но BZfE подчертава, че организмът не може сам да преобразува хранителния диосгенин в прогестерон. Тоест хормонален ефект не бива да се очаква.

Убе е повече от красив цвят в чашата. Тази екзотична суперхрана предлага мек, достъпен вкус, антиоксидантни свойства благодарение на антоцианините и редица витамини и фибри, което я прави привлекателна здравословна алтернатива на мача за любителите на филипинската кухня и екзотичните плодове и зеленчуци.

В същото време ползите не бива да се преувеличават, особено по темата за диосгенина. Като при всеки тренд, ключът е в умереността и информирания избор.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници