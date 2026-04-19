Проучване установява как обикновеният портокалов сок влияе на хиляди гени в имунните клетки, които регулират кръвното налягане, възпалителните процеси и метаболизма

Мнозина от нас възприемат портокаловия сок като част от обикновената закуска, нещо, което консумираме без да се замислим особено. Но учените откриват, че тази ежедневна напитка може да върши много повече в организма, отколкото просто да утолява жаждата.

Снимка: Canva

Скорошно изследване показва, че редовната консумация на портокалов сок може да повлияе активността на хиляди гени вътре в нашите имунни клетки. Много от тези гени помагат да се контролира високо кръвно налягане, да се успокои възпалението и да се управлява начина, по който тялото обработва захарта, процеси, които играят важна роля за дългосрочното здраве на сърцето.

Как портокаловият сок влияе на гените

Проучването проследява възрастни хора, които пият 500 мл чист пастьоризиран портокалов сок всеки ден в продължение на два месеца. След 60 дни много гени, свързани с възпалението и високото кръвно налягане, стават по-малко активни.

Сред тях са NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3 гени, които обикновено се активират, когато тялото е под стрес. Друг ген, известен като SGK1, който влияе върху способността на бъбреците да задържат натрий (сол), също става по-малко активен.

Тези промени съвпадат с предишни открития, че редовното пиене на портокалов сок може да намали кръвното налягане при млади възрастни. Това е значимо, защото предлага възможно обяснение защо портокаловият сок е свързан с по-добро здраве на сърцето в няколко клинични изпитвания.

Снимка: Canva

Повече от просто витамин С

Резултатите от проучването показват, че напитката не просто повишава кръвната захар. Вместо това изглежда, че предизвиква малки промени в регулаторните системи на тялото, които намаляват възпалението и помагат на кръвоносните съдове да се отпуснат.

Естествените съединения в портокалите, особено хесперидин, цитрусов флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, изглежда влияят на процеси, свързани с:

Високо кръвно налягане

Регулиране на холестерола

Начина, по който тялото обработва захарта

Отговорът варира и в зависимост от телесното тегло. Хората с наднормено тегло показват по-големи промени в гените, участващи в метаболизма на мазнините, докато по-слабите доброволци показват по-силни ефекти върху възпалението.

Контрол на кръвното налягане и метаболитен синдром

Систематичен преглед на контролирани проучвания, включващи 639 участници от 15 изследвания, установява, че редовната консумация на портокалов сок понижава инсулиновата резистентност и нивата на холестерол в кръвта.

Инсулиновата резистентност е ключова характеристика на предиабета, а високият холестерол е установен рисков фактор за сърдечни заболявания.

Друг анализ, фокусиран върху възрастни с наднормено тегло и затлъстяване, откри малки намаления в систолното кръвно налягане и увеличения в HDL холестерола (често наричан "добър холестерол") след няколко седмици на ежедневна консумация на портокалов сок.

Снимка: OpenAI

Въпреки че тези промени са скромни, дори леките подобрения в кръвното налягане и холестерола могат да направят значителна разлика, когато се поддържат в продължение на много години.

Влияние върху чревния микробиом

Повече данни идват от изследвания, които изследват метаболитите, малките молекули, произведени, докато тялото обработва храната. Скорошен преглед установи, че портокаловият сок влияе на пътища, свързани с:

Използване на енергия

Комуникация между клетките

Възпалителни процеси

Той може също така да повлияе на чревния микробиом, който все повече се разбира, че играе роля в здравето на сърцето.

Едно проучване показа, че пиенето на сок от червени портокали в продължение на месец увеличава броя на чревните бактерии, които произвеждат късоцевни мастни киселини. Тези съединения помагат за поддържане на здравословно кръвно налягане и намаляват възпалението.

Доброволците също показват подобрен контрол на кръвната захар и по-ниски нива на възпалителни маркери.

Ползи при метаболитен синдром

Хората с метаболитен синдром, група от рискови фактори, която включва високо кръвно налягане, повишена кръвна захар и излишна телесна мазнина – може да видят особени ползи.

В едно проучване ежедневната консумация на портокалов сок подобри функцията на вътрешната обвивка на кръвоносните съдове, известна като ендотелна функция, при 68 участници със затлъстяване.

Снимка: Canva

Ендотелната функция описва колко добре кръвоносните съдове се отпускат и разширяват, а по-добрата функция е свързана с по-нисък риск от инфаркт.

Понижаване на лошия холестерол (LDL)

Не всички проучвания съобщават еднакви резултати. По-широк анализ на концентрациите на мазнини в кръвта установява, че въпреки нивата на LDL холестерол (често наричан "лош холестерол") често спадат, други липидни измервания като триглицеридите и HDL може да не се променят много.

Въпреки това хората, които редовно пият портокалов сок, все още могат да имат ползи. Проучване на 129 работници в завод за портокалов сок в Бразилия съобщава за по-ниски кръвни концентрации на аполипопротеин B (apo-B) – маркер, който отразява броя на частиците, носещи холестерол, свързани с риска от инфаркт.

Портокаловият сок се превръща от обикновена закуска в естествено средство с доказано влияние върху генната активност, свързана с контрол на високо кръвно, възпаление и метаболитно здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници