Повечето хора пият портокалов сок сутрин на закуска, но знаете ли, че времето на консумация може да повлияе значително на неговите ползи за имунитета и сърдечното здраве?

Според специалисти, правилният момент може да оптимизира усвояването на витамин С, да стабилизира кръвната захар и допълнително да засили имунната система.

Как портокаловият сок подкрепя имунитета и сърдечното здраве

Начините, по които портокаловият сок поддържа имунитета и здравето на сърцето, включват:

Витамин С : Една чаша осигурява над 100% от дневната нужда. Витамин С укрепва имунната система, като подпомага белите кръвни клетки в борбата с инфекции и действа като антиоксидант, защитавайки клетките от увреждане.

Калий : За здравето на сърцето, портокаловият сок осигурява калий, който помага за балансиране на течностите и поддържа здравословно кръвно налягане.

Снимка: Canva

Флавоноиди : Тези съединения, като хесперидин, могат да помогнат за намаляване на възпалението и да поддържат здрави кръвоносни съдове. Когато се консумира по правилния начин, портокаловият сок може да се впише в начин на хранене, полезна за сърцето.

Пиене на портокалов сок на закуска

Сутрин е може би най-популярно време за консумация на портокалов сок. Според проучвания, това е добър избор, тъй като:

Намалява стомашното дразнене: Консумирането на сок с храна помага за по-добро абсорбиране на витамин С и предотвратява стомашен дискомфорт.

Предотвратява скок в кръвната захар: Консумацията на портокалов сок заедно с храни, богати на протеини и здравословни мазнини, като яйца, кисело мляко или ядково масло, също може да помогне за забавяне на покачването на кръвната захар.

Това е важно, защото портокаловият сок съдържа естествени захари, които могат да повишат кръвната захар. Комбинацията му с храна помага за поддържане на стабилни нива на енергия и избягване на рязък скок на кръвната захар.

Възстановява витамин С: Тъй като витамин С е водоразтворим и излишъкът се отделя с урината, сутрешната доза подкрепя имунната система през деня.

Портокалов сок на обяд или по време на хранене

Портокаловият сок може да бъде полезен и по-късно през деня, особено когато се консумира с обяд или вечеря.

Снимка: Canva

Когато консумирате сок от портокали в по-напреднала част от деня, той предлага:

Подобрено усвояване на желязо : Витамин С помага на организма да усвои желязо от растителни източници като боб, спанак и пълнозърнести храни – особено важно за хора, които не консумират много месо.

Намален оксидативен стрес : Консумацията на сок по време на обяд или вечеря може да помогне за по-доброто кръвообращение и функцията на съдовете.

Портокалов сок на празен стомах: Добра идея ли е

Пиенето на портокалов сок на празен стомах може да е подходящо за някои хора, но не за всички. Естествените киселини в сока могат да дразнят стомашната лигавица, особено при хора с киселинен рефлукс, гастрит или язви.

Препоръка: Ако изпитвате стомашен дискомфорт, подуване или киселини след пиене на сок самостоятелно, по-добре е да го консумирате заедно с храна.

Добре ли е да пиете портокалов сок късно вечер

Обикновено портокаловият сок не е най-добрият избор късно вечер:

Природните захари могат да повишат кръвната захар и да нарушат съня

Киселинността може да влоши нощните киселини при склонни към това хора

Какво количество портокалов сок е най-полезно

Умереността е ключова. Макар портокаловият сок да е хранителен, той не съдържа фибри, които се намират в целите портокали. Фибрите забавят усвояването на захарта и подкрепят сърдечното и чревното здраве.

Снимка: iStock

Ако обичате портокалов сок, стремете се към малка порция и изберете 100% портокалов сок без добавена захар.

Портокалов сок срещу цели портокали

Целите портокали осигуряват подобни витамини като портокаловия сок, но също така осигуряват разтворими и неразтворими фибри. А фибрите помагат за понижаване на холестерола и подпомагат храносмилането, което също е от полза за здравето на сърцето.

Портокаловият сок може да бъде част от здравословен начин на хранене, но не и основен източник на плодове.

За максимална полза за имунитета и сърдечното здраве, пийте го сутрин със закуска или по време на обяд, избягвайте консумацията на празен стомах или късно вечер, и не забравяйте, че цeлите портокали все пак остават по-добър избор.

Консултирайте се винаги с лекар или диетолог преди промени в хранителния си режим, особено при хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

