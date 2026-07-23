Зачервена подутина на прасеца след разходка край река, парещо ужилване по глезена вечер на двора, дребна следа, която сърби с дни, познатата лятна картина за повечето българи. Ухапването от насекоми рядко е повод за тревога, но е добре да знаете какво точно ви е ухапал и какво да направите веднага след това.

За разлика от тропически райони, у нас не се срещат екзотични паразитни болести като нематодни инфекции, характерни за Африка, или редки трансмисивни болести от Южна Америка. Реалните рискове идват от съвсем други, много по-познати "съседи", комари, мушици и няколко вида мухи.

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Комари и тигровият комар

Комарите са най-честата причина за ухапване от насекоми през топлите месеци. Освен дразнещия сърбеж, у нас те носят реален, макар и рядък риск от западнонилска треска , според Националния център по заразни и паразитни болести, в около 80% от случаите инфекцията протича безсимптомно, а тежки усложнения се наблюдават предимно при възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.

От 2011 г. насам у нас се установи и тигровият комар (Aedes albopictus) – първо в Созопол, а по-късно и в Бургас, Пловдив, Варна и други градове. Той хапе през деня, за разлика от обикновените комари, и е познат преносител на вируси като денга и чикунгуня в райони с топъл климат, макар случаи у нас засега да остават изолирани.

Мушици (куликоиди)

Дребните, почти невидими мушици причиняват непропорционално силен сърбеж спрямо размера си. У нас те не пренасят паразитни заболявания като Mansonella ozzardi, това е риск, специфичен за части от Африка и Южна Америка, а не за България. Тук проблемът остава чисто локален, дразнеща, продължителна реакция на кожата.

Зли мухи (бъжгун)

Известни у нас като бъжгун, тези дребни двукрили насекоми от семейство Simuliidae се въдят край реки и течаща вода, особено през пролетта и лятото. Ухапването им може да остави подуване с размер на монета и силен сърбеж, а понякога, леко неразположение с главоболие и температура.

Снимка: Canva

Конски и еленови мухи, реален риск от туларемия

Тези по-едри мухи хапят болезнено, защото буквално разрязват кожата, за да достигнат до кръвоносен съд. У нас те са свързани с реален, макар и рядък риск от туларемия, заболяване, познато у нас от десетилетия, което най-често се предава чрез контакт с гризачи или ухапване от кърлежи и едри мухи. Симптомите (треска, подути лимфни възли, язва на мястото на ухапването) обикновено се появяват 3–5 дни след контакта и изискват лечение с антибиотик.

Оборна муха

Наричана у нас и есенна муха, тя хапе предимно по глезените, остро и болезнено, най-често в края на лятото и началото на есента. За разлика от останалите видове, не е известно да пренася заболявания по хората, но ухапването ѝ е сред най-неприятните физически усещания от насекомо.

Пясъчни мухи, рядък, но нарастващ локален риск

За разлика от оригиналния американски контекст, у нас пясъчните мухи (москити) заслужават кратко споменаване не заради екзотика, а защото случаите на лайшманиоза в Южна България реално нарастват. Според УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив, през 2025 г. в клиниката са хоспитализирани 23-ма пациенти с лайшманиоза, при едва 10 случая общо за предходното десетилетие. Това не е повод за паника, а причина да не подценявате необичайни, дълготрайни кожни язви след ухапване, особено ако живеете или пътувате в района на Пловдив.

Снимка: Canva

Как да облекчим ухапване от насекомо у дома

Повечето ухапвания,независимо от вида насекомо, реагират добре на едни и същи прости стъпки:

Измийте мястото веднага със сапун и вода, за да намалите риска от инфекция.

Приложете лед за не повече от 10 минути, с почивка от 10 минути между сесиите.

Вземете орален антихистамин , ако сърбежът е силен.

Нанесете противосърбежен крем или хидрокортизон на тънък слой.

При болезнено подуване нестероидно противовъзпалително средство (напр. ибупрофен) помага за облекчение.

Избягвайте да чешете мястото, това забавя заздравяването и повишава риска от вторична инфекция.

Кога да потърсите лекар

Обикновено домашните грижи са достатъчни, но потърсете лекар при:

температура, втрисане или силно главоболие след ухапването;

язва или рана, която не зараства в рамките на 1–2 седмици;

подути лимфни възли близо до мястото на ухапването;

признаци на алергична реакция – затруднено дишане, подуване на лицето или устните, обрив по цялото тяло.

Снимка: Canva

Тези симптоми изискват спешна медицинска помощ и не бива да се отлагат.

Ухапването от насекоми у нас най-често е неприятно, но безобидно, комари, мушици, бъжгун, конски и оборни мухи причиняват сърбеж и подуване, които отшумяват за дни. Лед, сапунена вода, антихистамин и противосърбежен крем са достатъчни в повечето случаи. Внимавайте за поредица от по-необичайни симптоми, продължителна температура, незарастваща язва или подути лимфни възли и не се колебайте да потърсите лекар, ако се появят.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници